Запускаем фотоконкурс «Улыбка весны»

Весна пока не радует теплом и дожди навевают грусть?

Давайте добавим весеннего настроения и позитива - участвуйте в нашем новом фотоконкурсе улыбок! Доставайте свои самые улыбчивые фото и делитесь со всеми. Хорошего настроения много не бывает!

Загружайте свои фото сюда.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.

Приём фотографий продлится с 20 марта по 18 апреля.

Голосование продлится до 01 мая.