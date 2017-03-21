Делитесь неудачными фото!

У каждого есть неудачные фото. Но сделать такое фото, чтобы над ним смеялись все — задача не из лёгких. К тому же это как генератор случайных чисел, как поцелуй Фортуны — такое фото практически невозможно сделать специально.

Если в вашем арсенале такие фото есть, если вы не стесняетесь показаться смешным, вас щедро наградим овациями мы, а очень полезными в быту приспособлениями — «Ситилинк».

В этом фотоконкурсе будет аж 10 победителей, а среди призов — телевизор, кофемашина, смартфон и другие.

Загружайте ваши фотографии сюда, а те фото, которые наберут максимальное количество плюсов, станут победителями.

«Ситилинк» — это российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной, цифровой и бытовой техники и позиционирующая себя как электронный дискаунтер. В ассортименте магазина более 50 000 наименований цифровой и бытовой техники, инструментов, автотоваров и много другого. Большинство товаров находится на собственных складах компании, поэтому доставка осуществляется в кратчайшие сроки.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

победители

А теперь самое интересное. В фотоконкурсе победителями станут авторы 10 лучших фото по мнению наших дорогих читателей. Один человек может выиграть только один приз от «Ситилинк».

Список подарков:

1 место — телевизор LED Philips 24PHT4000/60;

2, 3 и 4 места — кофемашина Krups KP100B10;

5 и 6 места — смартфон Philips S307;

7 место — внешний аккумулятор Buro RA-12750 ёмкостью 12750 мАч;

8 место — мышь Asus WT425 black optical (1600 dpi);

9 место — форма для выпечки Tefal PROflex для кулича, 21 см;

10 место — флеш-карта на 8Gb Seagate.

Приём фотографий продлится с 21 марта по 11 апреля 2017 года.

Голосование продлится до 18 апреля 2017 года.