Участвуйте в фотоконкурсе «Идеальная пара»
Весна - время любви и нового взгляда на отношения. Многие влюбляются в своих половинок снова и снова каждой весной, отношения обретают новые краски и силу. А может вы встретили своего любимого человека этой весной и сейчас «летаете» от новых чувств и счастливы?
Выкладывайте фотографии со со своим самым близким и любимым человеком - поделитесь счастьем со всеми!
Загружайте свои фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.
Приём фотографий продлится с 15 марта по 17 апреля.
Голосование продлится до 28 апреля.