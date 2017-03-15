Участвуйте в фотоконкурсе «Идеальная пара»

Весна - время любви и нового взгляда на отношения. Многие влюбляются в своих половинок снова и снова каждой весной, отношения обретают новые краски и силу. А может вы встретили своего любимого человека этой весной и сейчас «летаете» от новых чувств и счастливы?

Выкладывайте фотографии со со своим самым близким и любимым человеком - поделитесь счастьем со всеми!

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.

Приём фотографий продлится с 15 марта по 17 апреля.

Голосование продлится до 28 апреля.