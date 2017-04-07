Поздравляем победителей фотоконкурса «Перезагрузка»!
Напомним, в течение марта на портале Myslo проходил фотоконкурс «Перезагрузка», организованный SPA-центром «Технология красоты» и барбершопом Top Gun. В конкурсе мог поучаствовать любой житель Тульской области.
По условиям конкурса, по итогам открытого голосования мы выбрали трех женщин и трех мужчин: на заключительном этапе конкурса они должны будут представить подробный рассказ о том, что сподвигло их на изменение своего образа.
Ознакомившись с этими рассказами, профессиональное жюри, состоящее из представителей обоих салонов, выбрало победителей – женщину и мужчину, с которыми и будут работать стилисты.
И победителями стали Ольга Колганова и Андрей Васюнин!
Мы поздравляем победителей, а SPA-центр «Технология красоты» и барбершоп Top Gun ждут их на преображение.
Напомним, задача этого проекта – обновить имидж тех, кто страстно этого хочет, дать возможность начать новую жизнь, пересмотрев свой образ и отношение к внешнему виду. Преображением мужчины займется барбершоп Top Gun, женщины – SPA-центр «Технология красоты».
Следите за преображением героев на нашем портале!