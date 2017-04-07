блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Поздравляем победителей фотоконкурса «Перезагрузка»!

Поздравляем победителей фотоконкурса «Перезагрузка»!

Напомним, в течение марта на портале Myslo проходил фотоконкурс «Перезагрузка», организованный SPA-центром «Технология красоты» и барбершопом Top Gun. В конкурсе мог поучаствовать любой житель Тульской области.

По условиям конкурса, по итогам открытого голосования мы выбрали трех женщин и трех мужчин: на заключительном этапе конкурса они должны будут представить подробный рассказ о том, что сподвигло их на изменение своего образа.

Ознакомившись с этими рассказами, профессиональное жюри, состоящее из представителей обоих салонов, выбрало победителей – женщину и мужчину, с которыми и будут работать стилисты.

И победителями стали Ольга Колганова и Андрей Васюнин!

Мы поздравляем победителей, а SPA-центр «Технология красоты» и барбершоп Top Gun ждут их на преображение.

Напомним, задача этого проекта – обновить имидж тех, кто страстно этого хочет, дать возможность начать новую жизнь, пересмотрев свой образ и отношение к внешнему виду. Преображением мужчины займется барбершоп Top Gun, женщины – SPA-центр «Технология красоты».

Следите за преображением героев на нашем портале!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 16:36 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Объявляем фотоконкурс «Лучшие друзья»
Объявляем фотоконкурс «Лучшие друзья»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика