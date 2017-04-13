Выкладывайте фото котиков
И снова мы запускаем конкурс фотографий котов, кошек и котят. Давайте добавим милоты и пушистости в эти пасмурные апрельские дни. Уверены, у вас ещё остались в закромах кадры, которыми хочется поделиться с такими же любителями кошачьих.
Котиков много не бывает!
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.
Приём фотографий продлится с 13 апреля по 12 мая.
Голосование продлится до 21 мая.