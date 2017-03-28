Объявляем фотоконкурс «Лучшие друзья»
С друзьями всегда весело и душевно. У вас есть фото с праздничных посиделок, прогулок и других событий, на которых вы вместе с друзьями? Участвуйте в нашем фотоконкурсе. За смешные дружеские фото - отдельный респект!
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.
Приём фотографий продлится с 28 марта по 29 апреля.
Голосование продлится до 10 мая.