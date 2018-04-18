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Выбираем «Лучшую детскую модель Тулы» — 2018

Выбираем «Лучшую детскую модель Тулы» — 2018

Модельное агентство Gold Models приглашает на VI областной фестиваль детского модельного искусства «Лучшая детская модель Тулы» — 2018

Целью фэшн-проекта является выявление талантливых детей, обладающих знаниями, умениями и опытом для работы в модельном и рекламном бизнесе в России и за рубежом. Участники тульского региона будут отстаивать право представить нашу область в международном телепроекте «Топ-модель по-детски» 3 сезон.

Звёздные ведущие, популярный тульский шоумен Дмитрий Блинцов и актёр, модель и телеведущий Никита Жоричев.

В программе фестиваля:

  • Конкурсные выступления лучших детей-моделей тульского региона,
  • Выступление звёзд эстрады: победительница национального «Детского Евровидения» — 2016, финалистка телепроекта «Голос. Дети» Софья Фисенко, лучшие хиты в исполнении актёра «Ералаша» Никиты Жоричева.
  • Показ новых коллекций всемирно известных брендов моделями Gold Models.
  • Выступление победительниц фестиваля «Краса России. Тула» 2018.

Фестиваль пройдёт 27 апреля в 17.30 в семейно — развлекательном центре «ВКубе».

Заказ билетов по тел.: 8 (4872) 38-41-33, 8 (903) 840-41-33.

У нас есть шанс выбрать обладательницу или обладателя титула Мисс Myslo или Мистер Myslo.
Победитель нашего голосования получит диплом и подарок от нашей редакции. Голосуйте!

Голосование продлится до 27 апреля, 12.00.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:46 −2

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