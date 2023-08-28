Спасибо учителю английского!

Хочу написать про своего любимого учителя! В этом году я выпустилась со школы, но в моей памяти навсегда останется учитель по английскому, а так же классный руководитель Юлия Евгеньевна, она подарила мне самые теплые и лучшие воспоминания которые будут со мной всю жизнь. Мы с ней были как друзья, она могла выслушать и поддержать, отправляла меня на различные мероприятия от школы, а так же хорошо преподавала свой предмет. Мне было интересно изучать английский только с ней.

С первого по четвертый класс я была капризным ребёнком, но с пятого класса она помогала родителям воспитывать меня и поэтому я считаю ее второй мамой. Мой класс мог обижать Юлию Евгеньевну , но она держала себя в руках и продолжала нас любить. Она веселый и добрый человек с хорошей выдержкой, и нас это объединяет. Я очень ей благодарна что вырастила меня таким хорошим человеком и оставила лучшие воспоминания за 5 лет вместе!

Автор: Юрчик Елизавета.

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