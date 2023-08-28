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Конкурс «Мой любимый учитель»
Спасибо учителю английского!

Спасибо учителю английского!

Хочу написать про своего любимого учителя! В этом году я выпустилась со школы, но в моей памяти навсегда останется учитель по английскому, а так же классный руководитель Юлия Евгеньевна,  она подарила мне самые теплые и лучшие воспоминания которые будут со мной всю жизнь.  Мы с ней были как друзья, она могла выслушать и поддержать, отправляла меня на различные мероприятия от школы, а так же хорошо преподавала свой предмет. Мне было интересно изучать английский только с ней.

С первого по четвертый класс я была капризным ребёнком, но с пятого класса  она помогала родителям воспитывать меня и поэтому я считаю ее второй мамой. Мой класс мог обижать Юлию Евгеньевну , но она держала себя в руках и продолжала нас любить. Она  веселый и добрый человек с хорошей выдержкой, и нас это объединяет. Я очень ей благодарна что вырастила меня таким хорошим человеком и оставила лучшие воспоминания за 5 лет вместе! 

Автор: Юрчик Елизавета.

Расскажите на страницах городского портала Myslo о вашем педагоге, которого вы считаете лучшим, которому благодарны или которого просто часто вспоминаете.

До 28 августа 2023 года (включительно) присылайте свои трогательные и душевные истории об учителях на почту [email protected] или загружайте сами сюда на сайт — регистрация в два клика.

А по итогам конкурса Myslo подготовит интервью с героями самых интересных историй.

Три автора-победителя получат памятные призы от портала Myslo и подарочный набор от Фонда «Эмпатия»: сумку-шопер, ежедневник и уютный свитшот или стильную футболку в модных бежевых тонах с сердечным принтом.

Жюри выберет трех победителей:

  • по мнению редакции — будет оцениваться стилистика, наличие фото и видео в публикации, эмоциональность и содержание текста;
  • по мнению Фонда «Эмпатия» — будет оцениваться стилистика, наличие фото и видео в публикации, эмоциональность и содержание текста;
  • по мнению читателей — публикация, набравшая больше всего лайков в народном голосовании.

Победителей объявим после 1 сентября на сайте Myslo. Следите за новостями.

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Автор:
28 августа, в 18:05 +2
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