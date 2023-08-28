«Ищу тебя»: Разыскиваю свою первую учительницу – Юлию Саморядову

«Ищу тебя»… Помните телепередачу с таким названием? Наверное, я могла бы стать героиней этой программы. Верю, что теория о 6 рукопожатиях сработает и сейчас.

Разыскиваю свою первую учительницу – Саморядову Юлию Николаевну. Она окончила «Чернское педагогическое училище», год проработала в Велье-Никольской школе учителем начальных классов, а потом вернулась в родной город Горловку.

Я пошла в 1 класс Велье-никольской школы Чернского района в 1994 году. Класс оказался большим для сельской школы: 21 первоклассник. Вчерашних дошколят собрала вокруг себя Юлия Николаевна. Честно сказать: я не помню ее голоса, да и образ, наверное, со временем стерся бы из памяти, если бы ни эта единственная фотография с первой учительницей. Зачем тогда разыскиваю? – спросите вы. Хочу сказать «спасибо». За что?

За чуткость: 1 марта 1995 года не стало телеведущего Влада Листьева. Я, будучи ребенком, восприняла это известие, как личную трагедию. Мне было так плохо физически, что я не могла заниматься на уроках с полной отдачей. Юлия Николаевна, конечно, это заметила. Она помогла надеть тяжелое пальто, завязать связанную мамой шапочку и пораньше отпустила домой (да, я застала те времена, когда учитель без опаски мог отпустить ребенка домой).

За справедливость: однажды мы с соседом по парте так громко разговаривали на уроке, что-то обсуждая, что никак не могли прекратить даже после нескольких замечаний учителя. Юлии Николаевне пришлось обоих поставить в угол (Вот было стыдно!).

За знания: Юлия Николаевна научила меня и моих одноклассников читать, писать, считать. Интересно проходили и уроки рисования, труда, пения (именно так они раньше назывались!). Благодаря ее урокам я познакомилась с такими музыкальными произведениями, как «Крейсер «Аврора» и «Бухенвальдский набат». (Вряд ли кто-то из современных первоклассников знаком с этими песнями!).

А главное – за то, что именно пример Юлии Николаевны во многом определил мой профессиональный выбор. Я решила стать учителем еще тогда, в 1 классе. Глядя на Юлию Николаевну, элегантную, с аккуратной прической, с достоинством поправляющую свои очки, я поняла, что хочу быть похожей на нее. Так же ловко расставлять счетный материал для уроков математики, вывешивать на доску схемы слов для уроков чтения, рассказывать то, что знаю сама, своим ученикам, делиться с ними своими знаниями, чтобы именно они, мои ученики, были лучшими во всем. И хотя моя мечта со временем немного трансформировалась (я не стала учителем начальных классов), именно благодаря Юлии Николаевне я стала педагогом и уже 13 лет преподаю русский язык и литературу.

Надеюсь, я обязательно разыщу Юлию Николаевну и смогу ей лично сказать такие простые, но важные слова: «Спасибо, дорогой Учитель!»

Автор: Анастасия Карноухова.

Расскажите на страницах городского портала Myslo о вашем педагоге, которого вы считаете лучшим, которому благодарны или которого просто часто вспоминаете.

До 28 августа 2023 года (включительно) присылайте свои трогательные и душевные истории об учителях на почту [email protected] или загружайте сами сюда на сайт — регистрация в два клика.

А по итогам конкурса Myslo подготовит интервью с героями самых интересных историй.

Три автора-победителя получат памятные призы от портала Myslo и подарочный набор от Фонда «Эмпатия»: сумку-шопер, ежедневник и уютный свитшот или стильную футболку в модных бежевых тонах с сердечным принтом.

Жюри выберет трех победителей:

по мнению редакции — будет оцениваться стилистика, наличие фото и видео в публикации, эмоциональность и содержание текста;

по мнению Фонда «Эмпатия» — будет оцениваться стилистика, наличие фото и видео в публикации, эмоциональность и содержание текста;

по мнению читателей — публикация, набравшая больше всего лайков в народном голосовании.

Победителей объявим после 1 сентября на сайте Myslo. Следите за новостями.