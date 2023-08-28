Бриллиантовая нога или как разговор с учителем поменял всю жизнь

Морозный мартовский день. Все в школе, а я довольный и счастливый играю в компьютер с бесконечными жизнями и броней. «Все получилось! Английский и ГалинИванна сегодня без меня, а я без них!» - радостно думаю я, гоняясь с полицией в виртуальном мире.

- Леш, собирайся! – говорит мой дедушка.

- Куда? – спросил я, не подозревая, что впереди будет невероятная история.

- Едем делать рентген! Позвонила бабушка, сказали, что в больнице нас примут.

Всё…я попался. Значит, завтра опять в школу, делать домашку по английскому и Enjoy English (пер. с англ. "Наслаждайся английским").

И вот, обгоняя неторопливых водителей по «Свердловке» (улица Свердлова в городе Ефремове), мы приближаемся к хирургии, к которой закрыт подъезд из-за другой машины. Дедушка выскакивает и начинает кричать на мужчину за рулем, что у него в салоне ребенок с переломом. Тот поспешно сдает назад и уступает нам дорогу. Куда же дальше меня заведет моя, на первый взгляд, маленькая ложь?

Мои отношения с английским языком можно описать картиной Решетникова «Опять двойка». А отношения с ГалинИванной, моим учителем в шестом классе, строчкой из песни группы «Маленький принц»: «Меня не гнала, хотя могла». Как вы понимаете, иностранный язык был ненавистен мне от мозга до костей.

Кому он вообще мог нравится? Точно! Тем, кто понимал, что на стене висят плакаты, а они же подсказки для всех самостоятельных работ! Да как можно было разобраться в этих таблицах, стрелочках, кружочках, настоящих, прошедших, позапрошедших, будущих в прошлом и так далее временах? Те, кто разбирались, были настоящими героями, у которых я списывал, абсолютно ничего не понимая.

Главный принцип – лишь бы не два.

ГалинИванна всегда вызывала во мне ужас, а иногда и легкую истерику перед уроком. Все тетради должны были быть в надлежащем виде. За них даже ставили оценки. Я всегда получал неудовлетворительные. Особенно по словарю. Помните все эти транскрипции, по которым мы, якобы, должны были уметь прочитать слово? Такие герои тоже были, но не я, и, наверное, не все читатели.

Отдельным ужасом мне казались старшеклассники, которые на перемене отвечали «долги». «Как они могут учить такие тексты? Нет, я точно не хочу в восьмом классе учиться. А одиннадцатиклассники? Нет. Лишь бы дожить до лета и получить в году хотя бы тройку, чтобы родители купили новый телефон».

На самом деле, как и любой учитель, ГалинИванна выполняла свое призвание - учить. Были даже те, кто начинал читать книги в оригинале. Кто-то даже ездил в Англию, и ГалинИванна приглашала к нам на урок этих ребят, которые рассказывали о далекой стране из наших учебников. И сразу же хотелось наконец-то с понедельника купить новую тетрадь и записать всю транскрипцию верно, чтобы читать английские книги и поехать в Лондон!

Как вы уже догадываетесь, вместо Лондона я поехал в ефремовскую больницу, что тоже неплохо. Своего рода, большое путешествие, хоть и не в другую страну, но в другой район города.

Перед одним из уроков, когда у нас должен был быть тест у ГалинИванны, к которому я, разумеется, как уважающий себя школьник, не готовился. Нужно было придумать что-то, чтобы уйти. «Так, живот у меня уже болел несколько раз, это не сработает. Нога! Нужно подвернуть ногу, чтобы меня забрали!».

- Елена Юрьевна! - слезно я подошел к своему классному руководителю.

- Леш, что такое? - как родная мама меня спросила Елена Юрьевна.

- Я бежал по лестнице, мне наступили на ногу, теперь она болит.

- Звони маме, пусть за тобой приезжают. А пока посиди в учительской.

Вот так дедушка приехал за мной, забрал, а я радостный сел за компьютер, ведь шалость удалась! Конечно, никто мне не наступал на ногу, и я не подворачивал ее на льду, когда выносил мусор (такая легенда была рассказана родителям). Да какая разница! Ни ГалинИванны, ни английского, ни школы!

- Так-так, давайте посмотрим снимок, - сказал хирург.

А я был уже расстроен, так как большая часть дня уже прошла, и домашку все равно придется делать.

- Ну, что, дружок. Отправляю тебя на гипс. У тебя трещина в кости, недели три точно надо будет быть дома в режиме покоя.

ЧТО? ТРЕЩИНА? ГИПС? ТРИ НЕДЕЛИ ДОМА? Такое вообще бывает?

Теперь я мог во всех красках рассказывать, как геройски я выносил старую плитку из дома в мусорный контейнер, как геройски я поскользнулся, как геройски у меня потемнело в глазах (ничего этого, конечно, не было) и как настоящий мужчина я вынес ту боль, когда мне наступили на ногу в школе. Ну, теперь-то точно и мусор выносить не надо будет, и на уроках ГалинИванны сидеть.

Три недели промчались довольно быстро. С учетом того, что у меня не было никаких болей, я спокойно передвигался по дому на двух ногах и чувствовал себя самым счастливым человеком. Но пришло время идти в школу. Верьте или нет, первым уроком был английский.

Неохотно поднимаясь по большой лестнице нашей Гимназии №2 я встретился с ГалинИванной. Забегая вперед, скажу, что эта быстрая встреча и всего одно предложение изменили мое отношение к предмету и учителю.

- Ой, здравствуйте, ГалинИванна. Я вот выздоровел, гипс сняли!

- Здравствуй, Лёш. Как здорово! Знаешь, а мы скучали по тебе. Наконец-то ты пришел! - поддержала меня ГалинИванна и продолжила спускаться вниз по лестнице.

«Она? Скучала по мне? По двоечнику? Наконец-то я пришел?». Это все не укладывалось в моей голове, пока я продолжал подниматься по лестнице и плестись по актовому залу в наш небольшой класс. Мимо пробегали старшеклассники, толкая меня, но я ничего им не кричал вслед, как это делали все. Двенадцатилетний ребенок складывал в голове образ ужасной англичанки ГалинИванны и этих теплых слов учителя английского языка Галины Ивановны, которые, казалось, уж никак не могли прозвучать в его сторону.

За третий триместр я получил «четверку», выучил еще несколько текстов, правил, и в годовой классный руководитель выставила «4 (хор.)».

Удивительно то, что слова, сказанные в правильный момент, могут изменить полностью твое отношение к предмету. На следующий год меня перевели в другую школу, и с мая 2007 года мы никогда не пересекались с Галиной Ивановной. Вот уже 16 лет.

Наверное, Галина Ивановна, Вы меня и не помните, хотелось бы встретиться и говорить часами, но сейчас имею возможность рассказать немного о моей жизни, если вы читаете MYSLO. После школы я поступил на факультет иностранных языков, съездил на учебный семестр в страну изучаемого языка, была стажировка в Лондоне, и с помощью английского языка посетил 30 стран. Кстати, стал учителем английского языка. И считаю, что именно Вы своей одной фразой о том, что скучали, перевернули мою маленькую жизнь шестиклассника, превратив ее в увлекательное путешествие куда дальше ефремовской хирургии. Спасибо Вам!

Расскажите на страницах городского портала Myslo о вашем педагоге, которого вы считаете лучшим, которому благодарны или которого просто часто вспоминаете.

До 28 августа 2023 года (включительно) присылайте свои трогательные и душевные истории об учителях на почту [email protected] или загружайте сами сюда на сайт — регистрация в два клика.

А по итогам конкурса Myslo подготовит интервью с героями самых интересных историй.

Три автора-победителя получат памятные призы от портала Myslo и подарочный набор от Фонда «Эмпатия»: сумку-шопер, ежедневник и уютный свитшот или стильную футболку в модных бежевых тонах с сердечным принтом.

Жюри выберет трех победителей:

по мнению редакции — будет оцениваться стилистика, наличие фото и видео в публикации, эмоциональность и содержание текста;

по мнению Фонда «Эмпатия» — будет оцениваться стилистика, наличие фото и видео в публикации, эмоциональность и содержание текста;

по мнению читателей — публикация, набравшая больше всего лайков в народном голосовании.

Победителей объявим после 1 сентября на сайте Myslo. Следите за новостями.