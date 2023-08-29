Жаннетта Николаевна воспитала в нас творческих личностей

Я работаю учителем географии в школе №1 города Узловая. Стаж моей профессиональной деятельности 26 лет. Одним из главных достижений стало присвоение звания «Почетный работник сферы образования».

Стать учителем мечтала со 2 класса. Когда все подруги играли в куклы, я играла в школу: у меня был свой журнал с оценками, школьная доска с мелками, где я объясняла материал всем своим игрушкам. Поэтому вопрос, куда пойти учиться после 9 класса у меня был решен, это педагогический колледж, я не хотела еще 2 года сидеть в школе за партой и слушать учителей, я хотела сама побыстрее объяснять и спрашивать своих учеников. И вот, я студентка Тульского педагогического колледжа №1.

Я с гордостью могу сказать, что мне повезло с преподавательским составом, многие из которых были знающие учителя и наставники. Вот там то и случилась судьбоносная встреча. Одним из преподавателей была Шалимова Жаннетта Николаевна. Поначалу она показалась нам очень строгой, требовательной и придирчивой. Но, как говорят, первое впечатление – обманчиво, это мы поняли уже после первого урока.

Для нее преподавание в колледже не было работой, это была ее жизнь. Она показала, что от работы надо получать удовольствие.

Мы всегда видели в ее глазах искорки, которыми она заражала всех присутствующий на уроке. Она горела на уроке. Именно она показала, каким интересным, увлекательным и удивительным может быть урок географии. Причем, не один урок, а каждый урок Жаннетта Николаевна нас удивляла, увлекала, завораживала. Мы шли на урок и не знали, что же еще может выдумать этот педагог. Она ценила каждую секунду на уроке. Мы даже на перемену не ходили, потому что ровно по звонку на урок, она сразу же начинала, мы боялись пропустить что-то важное. Мы старались вызубрить все наизусть, чтобы порадовать учителя. Я даже представить себе не могла, что работа с картой может быть такой увлекательной. Купила в магазине огромную демонстрационную карту на всю стену, повесила, а рядом список географических объектов на 3 альбомных листа. И учили всей семьей, экзамены сдавала вся семья по географической номенклатуре. Другая стена была заклеена фотографиями растений, животных, которые мы тоже учили.

Первые минуты перед уроком были самые страшные, потому что мы не знали, что сегодня Жаннетта Николаевна придумала для нас, как будет спрашивать, как будет оценивать, это неведение всегда пугало, но только до звонка. Но как только она начинала урок, весь страх куда-то улетучивался. Мы с открытыми ртами улавливали все, что происходит на уроке, что показывают (собственное фото к уроку, таблицы, схемы, рисунки), как интересно и увлекательно учитель рассказывала, у нас даже некогда было мысли пробежаться, что можно отвлечься, посмотреть в окно, посчитать ворон, выйти в коридор. Настолько мы были загипнотизированы предметом. Вот тогда-то я и поняла, что интереснее географии нет предмета. И что преподавать надо так, как Жаннетта Николаевна – увлеченно, с любовью и к предмету и к ученикам. Она воспитывала в нас творческих личностей.

А когда мы с этим учителем ходили на полевую практику, это была просто СКАЗКА. Мы приходили настолько уставшие и одновременно счастливые. Ведь выходили мы в 7 утра и приходили после 20 часов. Все время вели беседу, в ходе которой узнавали все, что нас интересовало, одновременно зарисовывали, записывали, анализировали, систематизировали в таблицы. Эти практики мы очень долго вспоминали.

Еще одному качеству я научилась у Жаннетты Николаевны - это видеть успех каждого ученика, быть внимательным к каждому ученику и быть интересным ученику. Она ставила нам много проблемных ситуаций и просила нас найти решение, но мудро управляла движением в правильном направлении.

Мы все восхищались таким учителем, который совмещал в себе все, что должно быть у учителя – манеру вести себя и манеру вести урок, внешний вид и любовь, которой искрилась вся сама.

Она всегда была открыта для общения с нами, будь это вопросы учебы или разговор по душам. Этот учитель могла найти доброе слово к любому ученику, ее магия заключалась в том, что после разговора с этим Человеком наступало просветление.

После педагогического колледжа, я поступила в педагогический университет на специальность география. Представьте, какое было счастье узнать, что Жаннетта Николаевна тоже пришла работать вместе с нами в высшее учебное заведение и вела у нас методику преподавания географии. Разве я могла об этом мечтать.

И сейчас я стараюсь быть похожей на учителя, который повлиял на мою судьбу. Я благодарю Бога, за то, что мне посчастливилось встретить своим наставником такого Великого Учителя, как Жаннетта Николаевна. Спасибо Вам!

Автор: Оксана Батова.

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