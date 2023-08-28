"Мой любимый учитель"

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений!» — писал Л. Н. Толстой в повести «Детство».

Страна Детства — это большая мечта о счастливом детстве! Мечта, воплощать которую я начала 15 лет назад! Училась в ВУЗе, работала учителем в родной школе, а ещё раньше наблюдала за тем, как работает моя мамочка Саутина Вера Григорьевна, учитель начальных классов, профессия учителя — одна из самых важных и ответственных профессий на земле. Мамочка выбрала эту профессию потому, что она любит детей и хочет, чтобы они выросли добрыми и честными людьми. Крёстная — Филиппова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы. Они, мои самые близкие люди, имеют высокую квалификацию «Учитель высшей категории» и звание «Старший учитель», делились со мной секретами своего мастерства.

Мама говорила, что учитель всегда остаётся юным в душе, ведь он рядом с детьми. А дети — это источник молодости и бодрости духа. Теперь я понимаю, что она была права. Этот источник, а порой даже водопад, заряжает тебя на открытия, творчество, плодотворную роботу, хорошее настроение и эмоциональное удовлетворение от работы.

Я горжусь тем, что моя мама — педагог! Вечером вижу её усталые глаза, а на уроках эти глаза светятся ярким огоньком, пытаются растопить в любом человеке льдинки чёрствости, невежества, неискренности.

А сейчас я работаю в детском саду, любовь к которому и уважение к труду воспитателя мне привила другая хрупкая, нежная, талантливая женщина — ВОСПИТАТЕЛЬ с большой буквы, влюблённая в свою профессию.

Помню, как 9 лет назад я встретила её в светлом, красивом, ярком детском саду. Она шла мне навстречу, излучая тепло и какой-то невыразимо-прекрасный свет, она вся лучилась добром и любовью! Её сияющие глаза вселяли уверенность в то, что всё будет хорошо! Она нежно взяла меня за руку и повела в группу к детям, подбодрив милой улыбкой, сказала: « У вас всё получится, Мария Николаевна! Вы станете отличным воспитателем, а я Вам помогу!» И помогает! И не оставила! И всегда рядом в трудную минуту! И именно она дала мне возможность понять и почувствовать, что УЧИТЬ — это МОЁ, что «…воспитывать, научать, наставлять всему, что для жизни нужно, заботиться о вещественных и нравственных потребностях малолетнего до возраста его…», — как писал В. И. Даль, — это МОЁ!

Я разделяю утверждение великого писателя и педагога Л. Н. Толстого, который говорил, что «от рождения до пятилетнего возраста ребёнок берёт из окружающего мира во много раз больше для своего разума, чувств, воли, характера, чем от пятилетнего возраста до конца своей жизни».

Чем же и как наполнить маленького человека, чтобы он стал настоящим патриотом своего Отечества, чудесным семьянином, праведным и честным человеком, живущим по Библейским заповедям, творческой, интересной личностью, тем Человеком с большой буквы, которого искал Диоген «днём с огнём». Эти вопросы, как воспитатель, я задаю себе каждый день! И каждый день своим усердием, своим трудом, всей своей жизнью стараюсь отвечать на них, стараюсь соответствовать великой миссии, возложенной на меня и выбранной мной самой — быть ПЕДАГОГОМ!