Хотим учиться только у Евы Викторовны!

Историю прислала Ольга Одинцова:

— Приводя ребенка в первый класс, мы всегда волнуемся, переживаем, как будет учится наш ребенок и, главное, кто будет с ним рядом первые учебные годы. Я привела сына в ЦО № 30 в 2014 году. В этой школе я не училась и не знала никого из преподавателей. Но подруга, у которой там учился ребенок, посоветовала выбрать Мартынову Еву Викторовну, а точнее буквально требовала: «Только к ней!»))…



Первый ребенок, мне 29 и я нахожусь в панике... Сейчас, конечно, смеюсь, что так себя вела))) Прихожу в школу, спрашиваю у охраны, как найти учителя, иду к кабинету и просто не знаю что сказать))) Подхожу к классу и вижу, что у дверей стоит высокая молодая женщина и ее обнимает девочка, лет 12-ти, подхожу, узнаю, что это Ева Викторовна, а обнимает ее ученица, которая у нее училась))

С трудом выдавила из себя: «Прошу, возьмите моего сына к себе в класс», она пообещала помочь. А на сборах я узнаю, что она нас взяла, без всяких проблем, договоренностей, условий…

А теперь, главное))) Сейчас сын перешел в пятый класс, но по прежнему ходит к Еве Викторовне на переменах, причем не только он, а все)))

Многое можно вспомнить: ее слезы, когда у ребенка что-то случилось, неподдельное стеснение, когда даришь цветы, ее звонки просто узнать, как мы чувствуем себя, когда болеем, паника детей, когда после выпускного они осознали, что больше не будут учиться у нее!

Ласка, доброта, понимание всегда были превыше правил и рамок. Она стала для детей второй мамой, тем родным человеком, к которому мы всегда идем за советом…