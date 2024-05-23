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  5. Живые полицейские, понимающий Автодор и светофор-kurwa: 12 фатальных ошибок в тульских новостях - Блог «Слободские колбасы» - MySlo.ru
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Слободские колбасы
Живые полицейские, понимающий Автодор и светофор-kurwa: 12 фатальных ошибок в тульских новостях

Живые полицейские, понимающий Автодор и светофор-kurwa: 12 фатальных ошибок в тульских новостях

Очередная подборка ляпов в заголовках и сообщениях тульских пабликов готова! Начинаем!

Какой понимающий Автодор! А нам что делать? (С пониманием к ценам - "Первый тульский").

Важная деталь тульского трамвая поручение исполнила! (Уроки русского от ИА "Тульские новости").

И правильно делают, что меняют. А то непонятно из чего сделан был (Материаловедение от "Центра71").

...фиг ("Тульская пресса").

Если ценой жизни, то кого, простите, они наградили? (Живых полицейских похоронила "Тульская пресса").

Теперь все матчи в Туле пройдут без зрителей. (Перебор от ИА "ТН"). 

Где, простите?

Заголовок смешной, ситуация страшная ("Тульские новости").

Кульминация тела! (Фантазии в новостях о погоде от Myslo).

Польский светофор, kurwa! ("Тульская пресса").

Тема урока - падежи (у доски стоял Myslo).

Стали намертво и заняли! ("Центр71").

Спасибо, что присылаете нам ссылочки! Ждем еще!

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