Живые полицейские, понимающий Автодор и светофор-kurwa: 12 фатальных ошибок в тульских новостях

Очередная подборка ляпов в заголовках и сообщениях тульских пабликов готова! Начинаем!
Какой понимающий Автодор! А нам что делать? (С пониманием к ценам - "Первый тульский").
Важная деталь тульского трамвая поручение исполнила! (Уроки русского от ИА "Тульские новости").
И правильно делают, что меняют. А то непонятно из чего сделан был (Материаловедение от "Центра71").
...фиг ("Тульская пресса").
Если ценой жизни, то кого, простите, они наградили? (Живых полицейских похоронила "Тульская пресса").
Теперь все матчи в Туле пройдут без зрителей. (Перебор от ИА "ТН").
Где, простите?
Заголовок смешной, ситуация страшная ("Тульские новости").
Кульминация тела! (Фантазии в новостях о погоде от Myslo).
Польский светофор, kurwa! ("Тульская пресса").
Тема урока - падежи (у доски стоял Myslo).
Стали намертво и заняли! ("Центр71").
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