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Слободские колбасы
Журналисты придумали нового губернатора, а у Гоши Куценко отросли волосы

Журналисты придумали нового губернатора, а у Гоши Куценко отросли волосы

Всем привет! Начитались новостей, как говорится. Представляем подборку из 16 журналистских ляпов.

1

Дима и Гоша здесь были. («ТСН24»)

2

Каково же было удивление Гладкова… («Тульская пресса»)

3

Соревнования саперов от «Слободы»: одна нога здесь, другая там. (Myslo)

4

…А в «АиФ» просто отметили и сели новости писать.

5

Столкновения, соболезнования и грибы: насыщенный день от «Тульских новостей».

6

Ну ладно, пусть это будет российский. («Тульские новости»)

7

Когда журналист жаждет крови в новостях. (Myslo)

8

Корректора мне, корректора! («Тульская пресса»)

9

Груда рвала и метала. («Тульские новости»)

10

Такая уж в Туле экономика (по версии издания «Центр71»).

11

Самокатчики явно мухлюют! («Первый Тульский» и его неофициальный ТГ-канал)

12

Фоторедактор поработал на славу. Совет да любовь, как говорится. («Тульские новости»)

13

Ночной дозер — звучит криповенько! («ТН»)

14

Так возрождайте же, в чем проблема? (Myslo)

15

На фото — одна из таких атак? («ТН»)

16

Зовите на помощь редактора! («Тульская пресса»)

Как всегда, жду в комментариях ваши варианты!

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