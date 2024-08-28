Журналисты придумали нового губернатора, а у Гоши Куценко отросли волосы

Всем привет! Начитались новостей, как говорится. Представляем подборку из 16 журналистских ляпов.
Дима и Гоша здесь были. («ТСН24»)
Каково же было удивление Гладкова… («Тульская пресса»)
Соревнования саперов от «Слободы»: одна нога здесь, другая там. (Myslo)
…А в «АиФ» просто отметили и сели новости писать.
Столкновения, соболезнования и грибы: насыщенный день от «Тульских новостей».
Ну ладно, пусть это будет российский. («Тульские новости»)
Когда журналист жаждет крови в новостях. (Myslo)
Корректора мне, корректора! («Тульская пресса»)
Груда рвала и метала. («Тульские новости»)
Такая уж в Туле экономика (по версии издания «Центр71»).
Самокатчики явно мухлюют! («Первый Тульский» и его неофициальный ТГ-канал)
Фоторедактор поработал на славу. Совет да любовь, как говорится. («Тульские новости»)
Ночной дозер — звучит криповенько! («ТН»)
Так возрождайте же, в чем проблема? (Myslo)
На фото — одна из таких атак? («ТН»)
Зовите на помощь редактора! («Тульская пресса»)
Как всегда, жду в комментариях ваши варианты!