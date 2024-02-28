Полтора человека в музее и родивший мальчик: 15 фатальных редакторских ошибок

Всем привет! Новая подборка ляпов из тульских новостей уже не может оставаться непрочитанной. Мы начинаем.

1

С козырей зайду.

Так мало людей, так много вопросов…

2

А вот это попахивает сенсацией! (ИА «ТН»)

3

Вот же волонтеры, а! Человек, можно сказать, специально замер, чтобы его не нашли! (Myslo).

4

Урблевые страдания на Myslo.

5

Главу СК, вероятно, заинтересовал вопрос, как этот дом стал многоэтажным? (ИА «ТН»).

6

Без комментариев…

7

За стуки люди всегда страдают, нет?

8

Тула что-то приняла…

9

То есть вы поняли, да? Ужинать придется на свои… (Myslo).

10

11

Психологи из статей на Myslo многое о нас знают!

12

Вот это погодка, блин!

13

Слышали? В Кимовске мужик запустил кратер!

13

Онкосрининг — новое слово в стоматологии!

14

А в Пролетарском рай! Кто не согласен, забиваем стрелку!

15

ИА «ТН» жжет не по-детски!

Спасибо, что присылаете нам ссылки на такие замечательные новости! Читаем и настроение улучшается!