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  5. Полтора человека в музее и родивший мальчик: 15 фатальных редакторских ошибок - Блог «Слободские колбасы» - MySlo.ru
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Слободские колбасы
Полтора человека в музее и родивший мальчик: 15 фатальных редакторских ошибок

Полтора человека в музее и родивший мальчик: 15 фатальных редакторских ошибок

Всем привет! Новая подборка ляпов из тульских новостей уже не может оставаться непрочитанной. Мы начинаем.

1

С козырей зайду.

Так мало людей, так много вопросов…

2

А вот это попахивает сенсацией! (ИА «ТН»)

3

Вот же волонтеры, а! Человек, можно сказать, специально замер, чтобы его не нашли! (Myslo).

4

Урблевые страдания на Myslo.

5

Главу СК, вероятно, заинтересовал вопрос, как этот дом стал многоэтажным? (ИА «ТН»).

6

Без комментариев…

7

За стуки люди всегда страдают, нет? 

8

Тула что-то приняла…

9

То есть вы поняли, да? Ужинать придется на свои… (Myslo).

10

11

Психологи из статей на Myslo многое о нас знают!

12

Вот это погодка, блин! 

13

Слышали? В Кимовске мужик запустил кратер!

13

Онкосрининг — новое слово в стоматологии!

14

А в Пролетарском рай! Кто не согласен, забиваем стрелку! 

15

ИА «ТН» жжет не по-детски!

Спасибо, что присылаете нам ссылки на такие замечательные новости! Читаем и настроение улучшается!

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Автор:
вчера, в 18:00 +6
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