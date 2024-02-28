Полтора человека в музее и родивший мальчик: 15 фатальных редакторских ошибок

Всем привет! Новая подборка ляпов из тульских новостей уже не может оставаться непрочитанной. Мы начинаем.
С козырей зайду.
Так мало людей, так много вопросов…
А вот это попахивает сенсацией! (ИА «ТН»)
Вот же волонтеры, а! Человек, можно сказать, специально замер, чтобы его не нашли! (Myslo).
Урблевые страдания на Myslo.
Главу СК, вероятно, заинтересовал вопрос, как этот дом стал многоэтажным? (ИА «ТН»).
Без комментариев…
За стуки люди всегда страдают, нет?
Тула что-то приняла…
То есть вы поняли, да? Ужинать придется на свои… (Myslo).
Психологи из статей на Myslo многое о нас знают!
Вот это погодка, блин!
Слышали? В Кимовске мужик запустил кратер!
Онкосрининг — новое слово в стоматологии!
А в Пролетарском рай! Кто не согласен, забиваем стрелку!
ИА «ТН» жжет не по-детски!
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