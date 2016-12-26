Итоги 26 декабря: траур по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
Добрый вечер, туляки!
Представляем главные новости понедельника, 26 декабря
Сегодня в России объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Трагедия унесла жизни 92 человек, среди которых было трое туляков
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Водителя тульского муниципального автобуса, устроившего гонки с маршруткой по улице Металлуров, сняли на видео
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Одной из семей цыганского табора дали бесплатную землю в Плеханово
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Власти прокомментировали организацию двухстороннего движения в Пролетарском районе
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