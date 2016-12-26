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Итоги 26 декабря: траур по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

Итоги 26 декабря: траур по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

Добрый вечер, туляки!

Представляем главные новости понедельника, 26 декабря

Сегодня в России объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Трагедия унесла жизни 92 человек, среди которых было трое туляков

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Водителя тульского муниципального автобуса, устроившего гонки с маршруткой по улице Металлуров, сняли на видео

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Одной из семей цыганского табора дали бесплатную землю в Плеханово

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Автор: РС, вчера, в 21:04 0
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