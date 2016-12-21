Итоги 21 декабря: Летучая под запретом и рыбные санкции
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости среды, 21 декабря
Внезапно: США наложили санкции на тульский комбинат
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Список документов на получение материнского капитала изменился
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Стоимость проезда в Туле в новогоднюю ночь может увеличиться
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Всю ближайшую неделю нас ожидает оттепель
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МВД заявило о неправомерности приключений Лены Летучей в российских ресторанах
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Идеальный новогодний стол в представлении Роспотребнадзора
До Нового года остается 10 дней!
Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)
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