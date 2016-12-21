Итоги 21 декабря: Летучая под запретом и рыбные санкции

Добрый вечер, друзья!



Представляем главные новости среды, 21 декабря



Внезапно: США наложили санкции на тульский комбинат

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Список документов на получение материнского капитала изменился

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Стоимость проезда в Туле в новогоднюю ночь может увеличиться

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Всю ближайшую неделю нас ожидает оттепель

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МВД заявило о неправомерности приключений Лены Летучей в российских ресторанах

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Идеальный новогодний стол в представлении Роспотребнадзора



До Нового года остается 10 дней!

Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

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