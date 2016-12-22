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Итоги 22 декабря: двухсторонний ад и подарок от губернатора

Итоги 22 декабря: двухсторонний ад и подарок от губернатора

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости четверга, 22 декабря

Ад: туляки о двухстороннем движении на Карла Маркса и Кирова

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Алексей Дюмин торжественно вручил тульской школьнице смартфон. Не просто так, конечно 

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Жилищники оставили тулячку без отопления детской комнаты

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Гендиректор тульской управляющей компании подозревается в мошенничестве на четверть миллиона 

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Завтра будет облачно, небольшой снег

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Как и в чем встречать Новый год, чтобы вас не заклевал Огненный Петух, читайте здесь

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Отправляем тульских воротил просрочки на дно рейтинга: на MySLO идет голосование за лучший супермаркет! Выбирайте прямо сейчас

Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

 

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Автор: РС, вчера, в 21:43 0
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