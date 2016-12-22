Итоги 22 декабря: двухсторонний ад и подарок от губернатора
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости четверга, 22 декабря
Ад: туляки о двухстороннем движении на Карла Маркса и Кирова
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Алексей Дюмин торжественно вручил тульской школьнице смартфон. Не просто так, конечно
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Жилищники оставили тулячку без отопления детской комнаты
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Гендиректор тульской управляющей компании подозревается в мошенничестве на четверть миллиона
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Завтра будет облачно, небольшой снег
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Как и в чем встречать Новый год, чтобы вас не заклевал Огненный Петух, читайте здесь
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Отправляем тульских воротил просрочки на дно рейтинга: на MySLO идет голосование за лучший супермаркет! Выбирайте прямо сейчас
Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)
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