Итоги 22 декабря: двухсторонний ад и подарок от губернатора

Добрый вечер, друзья!



Представляем главные новости четверга, 22 декабря



Ад: туляки о двухстороннем движении на Карла Маркса и Кирова

***

Алексей Дюмин торжественно вручил тульской школьнице смартфон. Не просто так, конечно

***

Жилищники оставили тулячку без отопления детской комнаты

***

Гендиректор тульской управляющей компании подозревается в мошенничестве на четверть миллиона

***

Завтра будет облачно, небольшой снег

***

Как и в чем встречать Новый год, чтобы вас не заклевал Огненный Петух, читайте здесь

***

Отправляем тульских воротил просрочки на дно рейтинга: на MySLO идет голосование за лучший супермаркет! Выбирайте прямо сейчас



Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

Опрос

Какая новость самая интересная?