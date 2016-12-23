Итоги 23 декабря: Путин о Дюмине и "Прекрасное далеко" по-тульски
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости пятницы, 23 декабря
На сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал назначение Алексея Дюмина на пост губернатора Тульской области
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Туляк самостоятельно установил газовую колонку — и в результате оставил 10 квартир на месяц без газа
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Водители превратили тротуар на Оборонной в Туле в проезжую часть
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На выходных Тулу немного подморозит: смотрите подробный прогноз на MySLO
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Флешмоб прошел на Московском вокзале: туляки исполнили известную песню "Прекрасное далеко" из советского фильма "Гостья из будущего"
На этом всё. Хороших вам выходных и поменьше пробок ;)
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