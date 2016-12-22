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МЧС предупреждает о гололедице на тульских дорогах

МЧС предупреждает о гололедице на тульских дорогах

Информация на 23 декабря 2016 года.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Тульской области будет облачно, небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм).

Местами слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5…0ºС. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков видимость – 5000 м.

сегодня, в 16:44 +1
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