Итоги 13 декабря: суперлуние и суперблагоустройство
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости вторника, 13 декабря
Начнем с темы транспорта — хотя бы потому, что жалобы на его работу к нам в редакцию поступают регулярно. Ответы на вопросы туляков от официальных лиц здесь
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И сегодня же на городские маршруты вышли 25 троллейбусов с системой видеонаблюдения и кондиционерами
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Определен источник неприятного запаха, беспокоивший жителей Зеленстроя
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После публикации на MySLO о заниженных порциях блюд в центре образования №45 осуществлена проверка прокуратурой Пролетарского района. Нарушения выявлены грубые. Какие именно и что теперь будет, узнаете здесь
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О погоде: морозы из Тулы не уйдут до понедельника. Подробно о погоде
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Администрация Тулы опубликовала брошюру с информацией по благоустройству города в 2017 году — ищите информацию по своему району
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Сегодня в Туле небо чистое — последнее суперлуние в этом году увидеть более, чем реально!
Громко на Луну не войте!
Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи!
Какая новость самая интересная?