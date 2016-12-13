Итоги 13 декабря: суперлуние и суперблагоустройство

Добрый вечер, друзья!



Представляем главные новости вторника, 13 декабря



Начнем с темы транспорта — хотя бы потому, что жалобы на его работу к нам в редакцию поступают регулярно. Ответы на вопросы туляков от официальных лиц здесь

***

И сегодня же на городские маршруты вышли 25 троллейбусов с системой видеонаблюдения и кондиционерами

***

Определен источник неприятного запаха, беспокоивший жителей Зеленстроя

***

После публикации на MySLO о заниженных порциях блюд в центре образования №45 осуществлена проверка прокуратурой Пролетарского района. Нарушения выявлены грубые. Какие именно и что теперь будет, узнаете здесь

***

О погоде: морозы из Тулы не уйдут до понедельника. Подробно о погоде

***

Администрация Тулы опубликовала брошюру с информацией по благоустройству города в 2017 году — ищите информацию по своему району

***

Сегодня в Туле небо чистое — последнее суперлуние в этом году увидеть более, чем реально!



Громко на Луну не войте!

Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи!

Опрос

Какая новость самая интересная?