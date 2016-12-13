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Итоги 13 декабря: суперлуние и суперблагоустройство

Итоги 13 декабря: суперлуние и суперблагоустройство

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости вторника, 13 декабря

Начнем с темы транспорта — хотя бы потому, что жалобы на его работу к нам в редакцию поступают регулярно. Ответы на вопросы туляков от официальных лиц здесь

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И сегодня же на городские маршруты вышли 25 троллейбусов с системой видеонаблюдения и кондиционерами

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Определен источник неприятного запаха, беспокоивший жителей Зеленстроя

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После публикации на MySLO о заниженных порциях блюд в центре образования №45 осуществлена проверка прокуратурой Пролетарского района. Нарушения выявлены грубые. Какие именно и что теперь будет, узнаете здесь

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О погоде: морозы из Тулы не уйдут до понедельника. Подробно о погоде

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Администрация Тулы опубликовала брошюру с информацией по благоустройству города в 2017 году — ищите информацию по своему району

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Сегодня в Туле небо чистое — последнее суперлуние в этом году увидеть более, чем реально!

Громко на Луну не войте!
Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи!

 

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Автор: РС, 13 декабря, в 21:05 0
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