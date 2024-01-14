Скорпионов ждет солидная прибыль, а Стрельцы окутают тайной свою интимную жизнь

Овен (21.03−20.04): Эта неделя благоприятна для поиска работы и трудоустройства. Отношения в коллективе будут неровными, но если отделять эмоции от действительно важного, то что-то существенно может измениться лично для вас в лучшую сторону. Стрессы снимайте повышенной физической активностью; особенно, в первой половине недели. Полезны профилактические, очистительные мероприятия, диеты. В выходные не создавайте поводов для ревности в личных отношениях.

Про деньги. Во вторник появится возможность неплохо заработать, похоже, вас ожидает внезапное поощрение. Но в оставшиеся дни недели лучше поумерить свой финансовый аппетит и не тратить слишком много.

Про любовь. На этой неделе вы будете на редкость ревнивы. Свидания, признания, ссоры, секс — всего будет предостаточно. Но постарайтесь все-таки не перегибать палку.

Про интим. Овны нынче не прогадают, если решат проявить немного властности по отношению к своему избраннику/избраннице. Это может быть какое-нибудь легкое наказание в виде шлепания по «пятой точке» или еще по какой-нибудь части тела. А можно даже уговорить вашего ненаглядного/ненаглядную поиграть в «королеву и пажа» — вдруг это их тайная мечта?

Благоприятные дни: 15, 20; неблагоприятные: 16.

Телец (21.04−21.05): Пришло время планы воплощать в реальность. Повышается чутье выгоды, и вы сможете сделать правильные вклады и приобретения. Оптимальными днями для этого будут четверг и пятница. Со среды по пятницу найдите время для косметических процедур, сходите в парикмахерскую, приобретите новую косметику. В выходные ваши реакции на поступки близких людей могут быть неожиданными. Поэтому воспринимайте происходящее легко, старайтесь сразу мириться.

Про деньги. Стоит приложить усилия, чтобы получить прибыль. Не бойтесь дополнительной работы. Четверг — удачный день для достижения согласия и взаимопонимания и с партнерами, и с конкурентами. В воскресенье нельзя рисковать.

Про любовь. Для любовных взаимоотношений вы на этой неделе будете решительно непригодны. Раздражительность, придирчивость, ревнивость — пробудить эти качества в вашей душе окажется неожиданно легко. Так можно и в одиночестве остаться.

Про интим. Намечается перерыв в сексуальной жизни — впрочем, вы вряд ли будете в обиде. Во-первых, Тельцы слишком увлекутся общественной деятельностью, во-вторых, будут предпочитать общество телевизора или компьютера утомительному барахтанью в постели. Ну разве что самую капельку, ну хорошо, две капельки и больше ни-ни!

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 15.

Близнецы (22.05−21.06): Будьте внимательны в понедельник и вторник, особенно, в поездках. Лучше не планировать на эти дни важных дел, ремонтных работ и поберечь свои домашние и рабочие компьютеры. На среду и четверг можно назначать личные и деловые встречи, вести активную переписку. В пятницу и субботу ситуации могут выходить из-под контроля. Чтобы не наделать ошибок, занимайтесь только текущими делами. Лишняя откровенность может вам повредить.

Про деньги. Хорошая неделя. Работа будет интересной, творческой и принесет прибыль. Вам предложат удобный график и могут повысить зарплату. Пятница и суббота — удачные дни для покупок.

Про любовь. Вам может показаться, что вас не понимает любимый человек, но это заблуждение. Он докажет свою преданность, верность и страсть. Похоже, он не может без вас.

Про интим. Во всем, что касается платонической и физиологической любви, Близнецы будут напоминать игривый ручеек. Мелодично и плавно струиться им поможет обостренное внутреннее чувство ритма, а громкая песня воды и камушков окажется любовным воркованием и легким постаныванием во время сладкого слияния двоих.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

Рак (22.06−22.07): Многое сейчас выходит на поверхность. Обстановка располагает к активному проявлению собственной позиции, но это может сопровождаться стрессами и повышенной утомляемостью. В организме наиболее уязвима печень; поэтому лучше ограничить употребление жиров и углеводов. Основные дела планируйте на вторую половину недели. Поездки, развлечения будут особенно удачными в воскресенье. Деловые планы можно совмещать с личными.

Про деньги. Вероятна дополнительная прибыль. Вы проявите свои лучшие профессиональные качества, и начальство это заметит и оценит. Не поддавайтесь суете, работайте в своем ритме.

Про любовь. Постарайтесь не драматизировать ситуацию, которая может возникнуть в отношениях с любимым человеком. Будьте нежнее, заботьтесь друг о друге.

Про интим. Ракам звезды обещают спокойную неделю с легкими элементами флирта и маааленьким количеством секса. Впрочем, вы даже не заметите какой-либо нехватки, ибо все ваше внимание будет сосредоточено либо на рабочем аврале, либо на покупке подарков близким, либо на уборке дома.

Благоприятные дни: 15, 18; неблагоприятные: 17.

Лев (23.07−23.08): В понедельник и вторник сведите к минимуму расходы и не торопитесь принимать решения, где есть риск материальных потерь. Со среды активно общайтесь с теми, кто может помочь вам в решении профессиональных вопросов. Новые знакомства будут приятными и полезными. Романтические настроения охватят всех Львов, независимо от семейного положения. Легкий флирт — это то, что вам сейчас необходимо, чтобы пробудить интерес и к другим сторонам жизни.

Про деньги. Друзья помогут решить финансовые проблемы. На щедрые гонорары на работе рассчитывать не приходится, поэтому желательно быть экономным. Впрочем, ваше материальное положение может исправить интеллектуальная деятельность.

Про любовь. Ваша оригинальность и яркость может насторожить любимого человека и вызвать у него немотивированные вспышки ревности. Похоже, он не уверен в ваших чувствах.

Про интим. Сентиментальность и тяга к ласковому сюсюканью и дурацким прозвищам будет очень раздражать вашего партнера. Так что ни в коем случае не пытайтесь называть избранника «пусиком», а избранницу — «манюнечкой», и упаси вас бог именовать половые органы чересчур пафосно или «по-домашнему». Если уж очень хочется, лучше используйте общепринятые эвфемизмы, не несущие особенной эмоциональной нагрузки. И вообще, займите ваши прекрасные уста «делом» — это куда больше понравится вашим возлюбленным.

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 16.

Дева (24.08−23.09): События в понедельник и вторник задают ритм и содержание всему, что будет происходить в следующие недели. Не торопитесь проявлять активность, но не отказывайтесь от предложений. Оставьте возможность несколько дней подумать, хватит ли сил и желания взять на себя дополнительную нагрузку. Вполне вероятно, что вам захочется сменить жилье или вас ждут другие важные перемены в доме. Лучшие дни для активной деятельности — четверг и воскресенье.

Про деньги. На этой неделе вероятны небольшие денежные поступления, которые, впрочем, станут началом постоянного дохода. Есть шанс найти новую работу или подняться по карьерной лестнице. А вот творческие идеи пока держите при себе.

Про любовь. Благоприятное время для гармонизации ваших отношений. Любимый человек будет понимать вас с полуслова, а все ваши ссоры и обиды канут в прошлое. Выходные постарайтесь провести вместе в романтической обстановке.

Про интим. Девы могут оказаться не готовыми к тем ощущениям, что они будут испытывать во время полового акта. Для кого-то соитие будет сопровождаться болевыми ощущениями, а кто-то, напротив, почувствует прилив сил и даже испытает необычный по силе оргазм.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 19.

Весы (24.09−23.10): Неделя располагает к активному общению, поездкам, решению вопросов в различных инстанциях. Отношения с братьями и сестрами и другими родственниками тоже могут выйти на первый план. Старайтесь прийти к компромиссу, если чувствуете, что страсти накаляются. Не торопитесь ничего менять в первую половину недели. Решения найдутся ближе к выходным. На это время следует планировать основные дела и культурные мероприятия.

Про деньги. В начале недели вероятны крупные денежные поступления. Особенно удачным в финансовом плане может оказаться четверг. Так что в выходные вы вполне можете устроить удачный шопинг.

Про любовь. Неделя вас порадует хорошим настроением и умиротворенностью. Изменение вашего облика произведет впечатление на любимого человека. Вы будете окружены вниманием и заботой. В одиночестве точно не останетесь.

Про интим. Интимный досуг Весов скрасят такие незамысловатые вещи, как кухонный передник и косынка на голове. Ваша задача — перевоплотиться в простушку, которая и у плиты стоит с удовольствием, и милому дружку тут же отдается страстно и горячо — на все триста градусов!

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 18.

Скорпион (24.10−22.11): Возможно, вам предстоит принять важное решение в понедельник или вторник в результате быстро развивающихся обстоятельств. Не планируйте на эти дни много разнообразных дел, лучше сосредоточьтесь на самом важном. Встреча, разговор, полученное письмо могут что-то существенно изменить в личных отношениях. Обстановка будет напряженной, и имеет смысл увеличить физическую нагрузку. В воскресенье сходите в сауну.

Про деньги. Вы получите весьма солидную прибыль. И, похоже, это только начало. Этот источник дохода обещает стать постоянным. Начальство будет считаться с вашим мнением.

Про любовь. Один из самых важных вопросов для вас сейчас — это взаимоотношения с любимым человеком. В ваших силах разрешить проблемы и противоречия, которые омрачают вашу жизнь. Пришла пора что-то изменить.

Про интим. Скорпионы нынче будут прикидываться невинными овечками, хотя на самом деле все ровным счетом наоборот. Возможно, вы сами спровоцируете вашего поклонника/поклонницу на весьма недвусмысленные действия по отношению к своей персоне, а потом с возмущенным видом начнете стыдить его/ее. Мол, вы чисты и целомудренны, а он/она... Как вообразить такое? Да никогда!

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Если перемены назрели, не тормозите естественный ход событий, даже если это потребует от вас большого расхода сил и эмоций. Все сейчас происходит быстро, но легко упустить возможность выйти на новый уровень, получить лучшую работу или заняться прибыльным делом. Во всех переговорах или разговорах по душам старайтесь слышать партнера, не высказывайте категоричных мнений. В конце недели можно оформлять документы, делать покупки.

Про деньги. Финансовые дела вполне стабильны, особенно если вы добросовестный работник. Начальство оценит вашу исполнительность и профессиональные качества.

Про любовь. Вполне подходящие дни для принятия ответственных решений, оформления отношений, но также и для их разрыва по обоюдному согласию. Не стоит ничего предпринимать исключительно на свой страх и риск. Лучше договориться с партнером и учесть его мнение.

Про интим. Стрельцы будут стремиться окутать тайной все свои действия интимного плана. И чем больше туману они наведут, тем интереснее им покажется сама близость. Только не переборщите — иначе ваш избранник/избранница может плюнуть на все ваши намеки и туманности, уйдя восвояси раньше, чем вы успеете его/ее остановить.

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 17.

Козерог (22.12−20.01): Ваши дела постепенно улучшаются, и можно снизить нагрузку, больше времени уделить личным вопросам. Хотя бы один день выделите для выезда на природу, чтобы избавиться от груза забот и по-новому оценить свои обязанности и перечень дел, которые ждут своей очереди. Информация, полученная в пятницу, может вернуть вас к старым планам. Но окончательное решение принимайте не раньше воскресенья. В выходные порадуйте себя общением с друзьями.

Про деньги. Здравомыслие в финансовой сфере вам совсем не повредит. Желательно приостановить выбрасывание денег на ветер, пока вы не остались с долгами и невыплаченными кредитами.

Про любовь. Новые отношения не принесут вам особой радости. Похоже, вам попался не самый щедрый и достойный партнер. Так что не спешите с ним откровенничать. Он может не пройти испытания на глубину и серьезность чувств.

Про интим. Козероги не будут знать, как избегнуть жгучей страсти какого-то по уши в них влюбленного человека. Вам до него, как до синей лампы — фиолетово. Зато он/она будет пылать к вам прямо-таки багряной страстью! Постарайтесь не слишком топорно отказывать бедолаге — сделайте это изящно и красиво, вы же умеете, звезды ведь знают...

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 15.

Водолей (21.01−19.02): Возможны проблемы, связанные с электроникой, или другими средствами связи. В общении тоже может ощущаться напряжение. Вам лучше сосредоточиться на интеллектуальной деятельности и меньше общаться и дискутировать в первой половине недели. В четверг и пятницу можно делать покупки для себя и семьи. Это благоприятное время для поездок (до полудня в пятницу) и решения личных вопросов.

Про деньги. Стоит вам сосредоточиться и немного подумать, и вас посетит весьма ценная идея, с помощью которой можно достичь улучшения материального положения. В пятницу вам, похоже, предстоят трудные деловые переговоры.

Про любовь. Все так хорошо начиналось, но во второй половине недели не исключены конфликты и разрыв. Похоже, это вовсе не главный герой вашего любовного романа.

Про интим. Супружеские обязанности Водолеям на этой неделе лучше всего выполнять спустя рукава. Ибо звезды гласят, что вне зависимости от того, расшибетесь ли вы в лепешку или нет, голова вашего ненаглядного/ненаглядной все равно будет занята другим. Конечно, телесное взаимодействие, как ни крути, все равно приятная штука, пусть даже в малых количествах. Но чтобы не обидеться на вашу половину за прохладцу, старайтесь и сами не слишком вкладываться.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

Рыбы (20.02−20.03): У вас почти не остается времени для личной жизни. Зато на работе происходит много перемен, и вам не стоит отказываться от дополнительной нагрузки, если она хорошо оплачивается или сулит повышение в должности. Будьте внимательны в понедельник и вторник, если планируете важные встречи или поездки. В четверг и пятницу вы можете выбрать время для посещения окулиста. Компрессы, гимнастика для глаз помогут снять и общее напряжение.

Про деньги. Если не решать проблемы, они только накопятся. Так что лучше не идти по этому пути. Опасны для вашего кошелька среда и суббота — вы рискуете слишком увлечься тратами.

Про любовь. Неделя хороша для легкого флирта, но не слишком удачна для тех, кто хочет серьезных отношений. Не поддавайтесь соблазну кажущейся доступности. Это может быть знакомством на одну ночь.

Про интим. У Рыб все будет в шоколаде — если он им, конечно, не приелся. В любом случае, если у вас остались невостребованные запасы, и от какао-массы вас еще не тошнит — устройте любимому/любимой сеанс облизывания с головы до ног. Ему/ей точно понравится! А если еще и мороженое в некоторые места добавить…

Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 18.