Тельцы могут дать повод для ревности, а Водолеи — не устоять перед финансовыми авантюрами

Овен (21.03−20.04): Неделя предвещает встречи и интересные знакомства. У Овнов может появиться стремление и возможность выразить свой внутренний мир в доверительной беседе с близкими людьми. Первая половина недели обещает пройти в любви, согласии и взаимопонимании. Именно на этой неделе Овны смогут заложить основу для своего успеха. Однако к концу недели многих может охватить внутреннее беспокойство. Вероятны вещие сны. Увиденное храните в тайне.

Про деньги. Эта неделя может принести вам стабильное финансовое положение на довольно ощутимый срок, но для этого придется проявить всю свою добросовестность и трудоспособность. А входить после праздников в рабочий ритм будет непросто.

Про любовь. На неделе у вас будет не так много времени на личную жизнь. Придется работать и решать насущные проблемы. Так что вам, похоже, будет не до романтики.

Про интим. Овнам звезды предлагают сосредоточиться на покупках и приобрести, например, очередную игрушку из секс-шопа. Если же кризис дает о себе знать, то разоритесь ради супружеского долга хотя бы на новую зубную щетку (обязательно с гладким округленным концом). Как показывает практика, такая щетка очень даже функциональна в постели.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 8.

Телец (21.04−21.05): Опасная неделя. Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Возможны крупные финансовые потери, неудачные сделки, утрата движимого и недвижимого имущества. У детей-Тельцов возможны травмы. Вторая половина недели — время перемен, начала любого важного дела. Возможно, вам предложат новую должность или работу в малознакомой сфере. Многие представители этого знака будут панически бояться нововведений.

Про деньги. Эта неделя может подарить вам новую работу или блестящую бизнес-идею. Только не ленитесь и ничего не откладывайте на потом, действуйте активно. В выходные не стоит устраивать шопинг.

Про любовь. Бурный поток ваших чувств может выбрать себе не то направление. Постарайтесь, чтобы вами руководил разум, а не эмоции. Не давайте повода для ревности любимому человеку, это может осложнить отношения в вашей паре.

Про интим. Мысли большинства Тельцов витают вокруг и около супружеской неверности. Кто-то или что-то настолько сильно вас соблазняет, что вы никак не можете отделаться от навязчивой идеи измены вашему нынешнему любовнику/любовнице. А так уж стоит ли от нее отделываться?..

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 13.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя символизирует расщепление сознания, духовное и нравственное падение. Возможны некоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на работе. Вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров. В целом неделя благоприятна для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата. Удачная неделя для Близнецов, работающих в бюджетной сфере.

Про деньги. У вас будут все возможности для улучшения своего финансового положения. Ваш бизнес начинает процветать или же творчество принесет солидный доход. Но чем меньше об этом знают, тем лучше для вас.

Про любовь. Несмотря на колебания от холодности до страсти в ваших отношениях с любимым человеком, вы вполне способны обрести гармонию. Для этого достаточно будет пару раз простить ему не лучшее поведение. Возможно в конце неделе, поступит предложение руки и сердца, которое вы давно ждете.

Про интим. У дам есть шанс понять, что вы никогда раньше не подозревали, какие удивительные и невероятные ощущения может подарить половой акт. Оказывается, существует как минимум десяток оттенков чувствительности влагалища и степени «накала». Подобное знание снизойдет на вас благодаря новым интересным эротическим практикам, которые вы наконец-то решите попробовать! Мужчины-Близнецы будут всю неделю наслаждаться женским вниманием, и не только платоническим.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 9.

Рак (22.06−22.07): Возможны денежные поступления, значительные доходы. В результате этого Раки могут ощутить полноту жизни и желание действовать, способность доставить много приятных минут себе и любимым людям. Не нужно чрезмерно концентрироваться на профессиональных проблемах. Полезнее заняться индивидуальным трудом, любимым делом. Формальные отношения во многих семьях потребуют от Раков переосмысления своего поведения и взглядов на близких людей.

Про деньги. На этой неделе деньги могут где-то задерживаться: не дадут вовремя зарплату, должники затянут с возвратом суммы. Однако скоро вы получите премию. К деловым предложениям отнеситесь реалистично, добейтесь ясных фактов и определенности.

Про любовь. Вы будете купаться в лучах внимания со стороны противоположного пола. В среду и в пятницу возможно романтическое свидание, которое подарит не только незабываемые впечатления, но может оставить о себе и вполне материальную память.

Про интим. У Раков на уме исключительно ложка к обеду и вилка к ужину. Не зря основное удовольствие они склонны получать на этой неделе оральным способом — то есть через рот и вкусовые рецепторы. Весь вопрос в том, догадается ли ваш благоверный/благоверная воспользоваться этой возможностью…

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 10.

Лев (23.07−23.08): Благоприятная неделя для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активной работы на свежем воздухе. Вероятно, проблемы близких родственников или детей потребуют от вас внимания. Неделя пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам с партнерами или ухудшению самочувствия. Излишняя мнительность, стремление к самоутверждению и укреплению своего авторитета могут помешать реализации ваших верных решений.

Про деньги. На этой неделе вас может затянуть рабочая трясина, не оставив времени на личную жизнь, друзей и детей. Постарайтесь все-таки всё четко спланировать. И держитесь подальше от магазинов. После праздников нужно включить режим экономии.

Про любовь. Вы можете не заметить чьего-то влюбленного взгляда, так как будете с головой погруженным в свои личные проблемы. Звезды советуют отвлечься от мрачных мыслей и посмотреть вокруг.

Про интим. Вас потянет на сладкое. Так что стоит запастись несколькими плитками растаявшего шоколада (лучше заранее положить их на батарею). Вас и вашего партнера/партнершу ждет обмазывание, размазывание и облизывание — если вы любите шоколад, конечно.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 9.

Дева (24.08−23.09): Сохраняется напряженность предыдущей недели. Неделя способствует проявлению фанатизма, экстремизма, решению конфликтов силовыми методами. Вероятно обострение отношений с младшим поколением. Время постижения своих корней, наук и ремесел. Благоприятно активное участие в общественной жизни. Нежелание работать в коллективе может создать вам много проблем.

Про деньги. В начале недели нежелательно ввязываться ни в какие денежные аферы, чтобы не лишиться своих накоплений. Не верьте сомнительным звонкам и слишком заманчивым предложениям. Ваши амбиции могут не соответствовать реальным финансовым возможностям.

Про любовь. Не стоит недооценивать силу собственной привлекательности, вы можете использовать ее как оружие и как средство обрести новых поклонников. Выходные — лучшее время для интимных встреч и романтических свиданий.

Про интим. Девам сейчас рекомендуется все интимные процедуры запланировать на первую половину дня, а вторую половину посвятить релаксации и отдыху. Так что вы смело можете устраивать вашему возлюбленному/возлюбленной романтический завтрак — прямо в спальне! Или все-таки на кухне?

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 11.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя будет окрашена в оптимистические цвета. Она обещает быть насыщенной интересными событиями и в личной жизни. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу активность и посчитать вас излишне самоуверенным. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск.

Про деньги. Вас порадуют денежные поступления. Видимо, не все подарки вы еще получили. Да и по магазинам стоит пройти, там как раз распродажи.

Про любовь. Наступило время, чтобы хорошенько подумать и сделать выбор. Распыляться на всех, кто вам симпатичен, вы не сможете. Однако поспешных выводов делать не стоит, но от серьезного решения отказываться тоже не нужно.

Про интим. Неугомонные планеты утверждают, что вскоре Весов ожидает какое-то весьма интересное зрелище, посвященное богу Эросу. Возможно, это окажется совместный с любимым/любимой просмотр эротической комедии, а может быть, шоу только для вас — устроенное вашей половинкой в алькове…

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 13.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя отмечена возрастанием творческих способностей. Любителям экстравагантности удастся осуществить самые смелые идеи и проявить свою индивидуальность. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые повлияют на мироощущение. Ожидается снижение уровня жизненных сил. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, поэтому лучше перенести их на следующую неделю. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Усилятся отчуждение и подозрительность по отношению к окружающим.

Про деньги. На этой неделе успешным будет налаживание контактов с партнерами издалека. Можно рассчитывать на солидную прибыль. Ваше финансовое положение будет прочным и стабильным. У вас может появиться шанс сменить работу, возможно, вам предложат новую должность в очень респектабельной фирме.

Про любовь. На этой неделе вас могут ожидать приятные сюрпризы. Возможно, что в результате некоего события изменится ваше представление о любимом человеке. И вы поймете, что должны быть только с ним.

Про интим. Словно заколдованный Снежной Королевой Кай, ваш бой-френд будет холоден и нелюбезен с вами. Распространенная ошибка Герды, которую можете допустить и вы — это начать всячески соблазнять, «оттаивать» и заманивать «на пирожки» вашего упрямца. Вместо этого заморозьте его немного. Мужчинам-Скорпионам на этой неделе тоже будет не до секса — навалится слишком много срочной работы.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 8.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя предполагает потери, грехопадение из-за нежелания противостоять низменным инстинктам. Стрельцы будут способны на опрометчивые поступки. Существует вероятность ошибки, финансовой потери, расточительства. Не исключено, что служебное или общественное положение Стрельцов пошатнется. Многие из них будут переживать кризис и в личной жизни.

Про деньги. Перед вами открываются весьма неплохие перспективы, особенно если вы готовы много работать и действовать не по шаблону. В воскресение могут быть незапланированные траты.

Про любовь. Эта неделя обещает оказаться весьма удачной в плане получения положительных эмоций от общения с любимым человеком. А вот флиртовать с незнакомцами не стоит.

Про интим. «Лоно любви, поющее песню счастья, довольства и радости» — так характеризуют теперешнее состояние Стрельцов небесные прорицатели. У вас получится даже то, на что вы не замахиваетесь — например, одновременный или множественный оргазм, не говоря уж о том, что вам просто будет очень хорошо. Мужчины-Стрельцы будут полны сил и фантазии, ваша неделя пройдет просто блестяще в эротическом плане.

Благоприятные дни: 8, 12; неблагоприятные: 10.

Козерог (22.12−20.01): Эта неделя может открыть перед Козерогами два равнозначных пути в решении важных проблем. Выбор может серьезно озадачить. Психологическая неустойчивость и растерянность сослужат Козерогам плохую службу. Самые страшные враги пожилых Козерогов — страхи, угрюмость и пессимизм. Вероятно, что добиться высшей цели — положения лидера — смогут только те из вас, которые научились хитроумно скрывать свое «Я». Склонность к потаканию собственным слабостям может привести к осложнениям в личной жизни.

Про деньги. Стоит отправиться в командировку и расширить привычные рамки. Это весьма положительно отразится на ваших финансах. Хотя расходы будут значительно преобладать над вашими доходами. В субботу желательно не давать денег в долг.

Про любовь. Не стесняйтесь проявлять свои чувства. Чем более искренними и открытыми вы будете на этой неделе, тем проще и приятнее вам будет добиваться своего в отношениях с избранником.

Про интим. Козерогам без подарков не обойтись! И даже если вам не очень хочется тратить деньги, задарите любимого/любимую, например, презервативами! Мешок с этими прекрасными изделиями можно использовать не только по прямому назначению, но и как прекрасный снаряд для бросания с балкона: стоит только добавить чуточку пищевого красителя…

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 14.

Водолей (21.01−19.02): Вероятно, что именно на этой неделе Водолеи почувствуют некоторую усталость и неудовлетворенность сделанной работой. Возможны порицание начальства, претензии партнеров и коллег. Все может обернуться против Водолеев. Многие из них потеряют самообладание. Неделя благоприятна для активного отдыха, физических упражнений или для работы на открытом воздухе. Двойственность вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими.

Про деньги. В целом, неделя обещает быть в финансовом плане вполне стабильной. Будьте предельно внимательны при подписании деловых бумаг и документов. Не поддавайтесь на авантюрные предложения, они могут принести лишь разорение.

Про любовь. В ваших отношениях с партнером намечаются некоторые изменения, а в какую сторону, будет во многом зависеть от вас. Постарайтесь не быть циничным и меркантильным человеком.

Про интим. Не стоит сдаваться, даже если на первый взгляд все складывается не лучшим для эротических дел образом. Если вы колеблетесь, а стоит ли овчинка выделки — звезды заверяют вас, что еще как стоит. Удовольствия после преодоленных препятствий еще приятнее!

Благоприятные дни: 8, 13; неблагоприятные: 12.

Рыбы (20.02−20.03): Противоречивая, двойственная неделя. Несмотря на внешнее благополучие, вы можете ощущать неясную тревогу и нервозность. Стремление к свободе и независимости обострит отношения на работе и в семье. Вероятно, что Рыбы не понимают до конца своей ответственности за благополучие близких им людей. Неделя характеризуется ложными представлениями и ошибками у многих Рыб-женщин. Могут возникнуть недоразумения и стрессы, которые спровоцируют проявление порочных наклонностей.

Про деньги. На этой неделе вы можете ощутить некоторое стеснение в средствах, поэтому крупные покупки и вложения не рекомендуются. В четверг от вас могут потребовать отчета о проделанной работе.

Про любовь. В личном плане неделя будет неоднозначной. Похоже, у вас появится новый избранник и вы сможете, наконец, избавиться от надоевшего романа. Побудьте в одиночестве и решите, что для вас важно.

Про интим. Для лучшего соблазнения рекомендуется пригласить вашего избранника/избранницу на танец. Поскольку на этой неделе Рыб сопровождают одновременно Луна и Венера, они окажутся особенно грациозными и изящными. Что, несомненно, позволит с помощью танца привести вашего кавалера/вашу даму именно в то состояние, какого бы вам хотелось…

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 10.