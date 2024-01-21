Козерогам нужно проявить инициативу в любви, а Ракам звезды советуют предохраняться!

Овен (21.03−20.04): Потребность сблизиться с другим человеком и исследовать новые грани взаимоотношений может войти в противоречие с желанием сохранить независимость. Конфронтация, соперничество на этой неделе создадут фон для тех контактов, где вы претендуете на лидерство. Действуйте решительнее в понедельник и вторник. Неожиданные аргументы в переговорах с партнерами пойдут на пользу делу. Но сбавьте обороты в четверг и не принимайте важных решений до конца недели.

Про деньги. Лучше сейчас сократить расходы, приобретайте только самое необходимое. Во вторник не стоит назначать деловых встреч и решать важные финансовые вопросы. В пятницу вас могут попытаться обольстить весьма заманчивыми предложениями, не попадайтесь в ловушку.

Про любовь. Эта неделя способствует разрешению многих конфликтных ситуаций. Прекрасное время для примирения с любимым человеком. Забудьте про гордыню, сделайте первый шаг.

Про интим. Звезды рекомендуют вам не «тормозить», то есть не раздумывать особенно, иначе до интима дело так и не дойдет, а если дойдет, то не дальше прелюдии. Впрочем, большинству представителей вашего знака хватит с лихвой, если их просто-напросто погладят по спинке перед сном.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 24.

Телец (21.04−21.05): Если у вас есть конкретные задачи на эту неделю, то приступайте к их реализации уже в понедельник. Не все пойдет по плану, но результаты порадуют. Покупки, посещение выставок и косметических салонов тоже хорошо приурочить к этой неделе. Среда подходит для важных переговоров или разговоров по душам с близким партнером. В выходные найдите для себя дела, которые помогут отвлечься от пока нерешаемых проблем. Лучше всего провести это время с близкими.

Про деньги. Возможно временное затишье в финансовой сфере. Никаких новых задач, проектов, клиентов. Но все же расслабляться не стоит. Ищите другие варианты. Во второй половине недели вероятны незначительные денежные поступления.

Про любовь. На этой неделе чувства будут превалировать над разумом. Однако не ждите легких побед, любовь потребует жертв и определенных душевных усилий. А вот меркантильность и расчет оставят вас в одиночестве.

Про интим. Тельцов на этой неделе интересуют в противоположном поле исключительно руки. Именно верхние конечности будут приковывать ваше внимание в общественном транспорте или на работе, и при одном взгляде на них вы уже будете знать, хотите ли вы отправиться с их обладателем в страну любви. Так что в интересах вашего же любимого представить перед вами свои руки в выгодном свете!

Благоприятные дни: 24, 28; неблагоприятные: 23.

Близнецы (22.05−21.06): Понедельник создаст хороший посыл для решения важных вопросов на этой неделе. Появятся новые заманчивые идеи и планы. Но внимательно следите за ходом развития каждой ситуации. Партнеры могут проявлять нечестность, нарушать обязательства и договоренности. В четверг легко оказаться в тупиковой ситуации, но пока и не стоит делать выбор — через несколько дней все может решиться само собой. Субботу используйте для поездок и активного отдыха.

Про деньги. В финансовом плане неделя обещает быть весьма удачной и стабильной. В понедельник могут поступить интересные деловые и творческие предложения. В четверг вы получите крупную сумму.

Про любовь. Вас может навестить грусть, хотя повода для ее визита не будет. Вы любите, любимы и очень скоро будете проводить много времени со своим избранником. Просто наберитесь терпения.

Про интим. Близнецы сами способны предсказывать будущее в интимной сфере человеческого бытия, причем не хуже любых астрологов — а все потому, что у этого знака зодиака нынче одновременно обострились и интуиция, и чувственность. Так что готовьтесь прорицать друзьям и знакомым их эротическую судьбу.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 25.

Рак (22.06−22.07): Это лучшее время, чтобы внести улучшения в интерьер своего дома. В понедельник можно делать приобретения, приступать к реализации своих дизайнерских проектов или приглашать с этой целью специалистов. В личной жизни тоже намечаются позитивные перемены. Не уходите от откровенного разговора в среду. Он будет способствовать сближению, а романтические соблазны и парадоксы чувств разбудят ваш интерес к флирту и наполнят жизнь приятными впечатлениями.

Про деньги. Финансовое положение благополучно. Вероятно появление нового, оригинального источника доходов. Но не забывайте, что нужно не только работать, но и отдыхать.

Про любовь. На этой неделе крайне важно усмирить свои эмоции и эгоизм. Больше времени проводите наедине с любимым человеком. Проявите заботу.

Про интим. Ракам звезды настоятельно советуют предохраняться, причем желательно для пущей надежности использовать несколько методов защиты! Так что запасайтесь презервативами и не забывайте, что надевание презерватива тоже можно превратить в очень даже увлекательную сексуальную игру.

Благоприятные дни: 23, 26; неблагоприятные: 25.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе не распыляйте свои силы на второстепенные дела. Уже в понедельник неожиданная информация может направить ваше внимание на какое-то новое направление. Возможно, вам захочется пересмотреть вопросы партнерства. В первой половине недели неожиданные и эффектные решения подскажут вам сами партнеры. Но с четверга уже не стоит проявлять чрезмерную активность. Лучше занять позицию наблюдателя и больше времени уделить своим личным делам.

Про деньги. Ваши дела идут успешно, однако это может вызвать зависть коллег. Так что поменьше хвастайтесь достижениями. И не делитесь финансовыми и профессиональными планами.

Про любовь. Вас будет крайне трудно застать дома. Встречи со старыми и новыми друзьями позволят узнать много интересного, но почти не оставят времени на семейную жизнь. Так что ваш партнер может начать ревновать.

Про интим. Львам, по мнению небесных светил, грозят ураганы и грозы, особенно тем, кто имеет законного супруга/супругу. Чтобы избежать непогоды в доме, попробуйте заранее приготовить какую-нибудь «приманку» и положить ее на любовное ложе. А после акта любви все тучи наверняка пройдут стороной!

Благоприятные дни: 23 неблагоприятные: 28.

Дева (24.08−23.09): Сосредоточьте свое внимание на финансовых вопросах. Увеличиваются доходы, но могут возрасти и ваши расходы. Возьмите отпуск, если не успели отдохнуть раньше. Впереди много дел, а сейчас у вас есть возможность отвлечься от забот, снять напряжение, провести больше времени на природе. Неделя благоприятна для поездок, особенно, первая ее половина. С пятницы разговоры с близким человеком переводите в нейтральное русло, чтобы избежать возможных проблем.

Про деньги. Материальное положение будет стабильным. Но желательно не соблазняться рискованными предложениями, исходящими от партнеров по бизнесу. В субботу есть риск попасться на удочку обмана.

Про любовь. В среду и пятницу свидания грозят ссорами и разочарованиями. Вам будет трудно найти общий язык с новым знакомым. А вот в субботу общаться будет легко и приятно.

Про интим. Придать собственной сексуальности пикантную остроту помогут Девам-дамам ювелирные украшения, особенно серьги. Ведь не зря считается, что ритмичное покачивание блестящих предметов перед глазами завораживает и гипнотизирует «жертву». Так что немедленно надевайте самые длинные серьги с камушками и почаще кивайте головой в разговоре. Мужчин-Дев ждет яркая и бурная неделя, так что копите силы!

Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): В первые два дня недели вам хорошо будут удаваться дела, где вы сможете проявить свои творческие способности. Посетите выставки, презентации, внесите какие-то модные элементы в свое жилое пространство. Со среды появятся проблемы, если вы не будете обращать внимание на сигналы, которые получаете заблаговременно. В личных отношениях к выходным могут накопиться претензии к партнеру. Сбавьте обороты и направьте свою энергию на достойные цели.

Про деньги. Ваше финансовое положение вас порадует. Удачными будут сделки и новые проекты. Начальство явно к вам благотворит и учитывает ваши интересы.

Про любовь. Не скрывайте своих чувств и мыслей. Прямо говорите о своих желаниях партнеру. Это прямой путь к тому, чтобы ваша личная жизнь радовала вас.

Про интим. Всю эту неделю ваши физиологические потребности окажутся очень далеки от духовных, и чтобы добиться искомого слияния, вам придется как следует потрудиться. Для начала настройтесь на одну волну с окружающими вас представителями противоположного пола: зажмурьтесь, расслабьтесь и дайте витающим в атмосфере флюидам сексуальности проникнуть в вас.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 26.

Скорпион (24.10−22.11): Вас могут занимать вопросы престижа и доминирования, но пока лучше заняться собственным имиджем и сделать соответствующие приобретения. Для этих целей подходит первая половина недели. С четверга предстоит столкнуться с внешним или внутренним испытанием, когда перестанут работать некоторые привычные схемы отношений. Не торопитесь проявлять инициативу, но и не удерживайте то, чему вышел срок. На бытовом уровне хорошо избавляться от старых вещей.

Про деньги. Неделя обещает быть стабильной в финансовом плане. Вы получите солидную прибыль, начальство будет с вами советоваться. Хорошее время для покупок и приобретений.

Про любовь. Вы не сомневайтесь в своем успехе у противоположного пола. Да, вы будете неотразимы. Но помните, что вам нужно покорить одно единственное сердце, а не всех вокруг. Чаще бывайте вдвоем.

Про интим. Скорпионам лучше всего придерживаться золотой середины: быть не голыми и не одетыми, не трезвыми и не пьяными, не верхом, но и не «снизу». В общем, продумайте тот самый «золотой» вариант, при котором вы с партнером станете одним целым, и никому не будет обидно!

Благоприятные дни: 23, 27; неблагоприятные: 25.

Стрелец (23.11−21.12): Ваши решения и их осуществления будут проходить на одном дыхании. Встречи, обсуждения новых направлений деятельности, работу с рекламой планируйте на первую половину недели. Потом придется переключиться на домашние дела. Эмоции во многом будут определять развитие событий. Лучше не усложнять и без того напряженную атмосферу, но найти способ оживить отношения. Поездки, встречи с друзьями можно планировать на субботу.

Про деньги. Есть вероятность найти новый источник дохода, он может быть кратковременным, но вполне вас устроит. Меньше слов и эмоций, больше дела. Бизнесмены могут столкнуться с внезапными переменами в кадровом составе своей фирмы.

Про любовь. Наберитесь терпения и постарайтесь не обращать внимания на критику со стороны любимого человека, при этом сохраняя внимательный вид. Попытка внять его словам, скорее всего, ни к чему, кроме ссоры, не приведет.

Про интим. Стрельцы в ближайшие дни будут активными и здравомыслящими, поэтому ни за что не упустят шанса на полную катушку использовать сексуальный потенциал своего избранника/избранницы. Скорее всего, они старательно выжмут из любовника/любовницы все, и даже сверх того.

Благоприятные дни: 22, 26; неблагоприятные: 24.

Козерог (22.12−20.01): Вам необходимо четко определить предстоящие задачи. Возможности расширяются, но пока для вас горит желтый сигнал светофора перед включением зеленого. Собирайте информацию, расширяйте связи и выполняйте рутинную часть работы. В четверг проявите мудрость и сдержанность в тех ситуациях, где позиции и интересы участников окажутся противоречивыми. Через несколько дней компромиссное решение найдется. В воскресенье полезна любая физическая нагрузка.

Про деньги. В понедельник вероятны удачные переговоры или довольно рискованная сделка. Четверг — хороший день для смены работы. Пятница может порадовать вас новыми денежными поступлениями. В субботу возможна деловая встреча в неофициальной обстановке.

Про любовь. Скромность в делах любовных ни к чему. Проявляйте инициативу, улыбайтесь, будьте активнее. Иначе вас не заметят, а свидание пройдет вяло и скучно. Для страсти нужна энергия.

Про интим. Не стоит в ближайшие дни посещать злачные и публичные места. Вас и так можно соблазнить с полувзгляда, а если вы еще и в стриптиз-клуб или в публичную баню пойдете, то потом вообще заснуть не сможете от разыгравшегося воображения. А ваша половинка, как назло, будет спать, как убитая.

Благоприятные дни: 25, 28; неблагоприятные: 27.

Водолей (21.01−19.02): В понедельник и вторник ваши фантазии могут оказаться не такими уж беспочвенными и приблизят вас к оригинальному решению. Переговоры, сделки старайтесь сразу оформлять и быстро продвигайте свои дела. Пока не стоит рассчитывать на снижение нагрузки, но впереди хорошие перспективы и ради них стоит потрудиться. В выходные постарайтесь побыть на природе. Открытое пространство, отсутствие суеты будут способствовать быстрому восстановлению сил.

Про деньги. Похоже, вам предстоит дальняя и довольно напряженная командировка. Ждите приятных новостей от партнеров. Возможно и даже весьма вероятно получение прибыли. Но работать придется много.

Про любовь. В начале недели нервозность и взвинченность может испортить вам настроение, так что стоит перенести встречу с любимым человеком на конец недели. Выходные — хорошее время для романтического ужина или нового удачного знакомства.

Про интим. Нет ничего приятнее для Водолеев, чем новый человек в их окружении, проявляющий к ним симпатию. Вскоре такой человек наверняка появится в зоне вашей досягаемости — и даже, возможно, позволит слегка потренировать на себе ваше искусство обольщения. Впрочем, все наверняка ограничится флиртом.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 23.

Рыбы (20.02−20.03): В понедельник начинается благоприятный период, который продлится почти два месяца, и вы сможете решить ранее отложенные вопросы. Планируйте переговоры и другие важные мероприятия на среду. В четверг хорошо избавляться от вредных привычек или вещей, которые вышли из моды. Наведите порядок в своих шкафах, освободите место для новых приобретений. Вы можете испытывать сильное напряжение во второй половине недели. Старайтесь почаще делать перерывы в работе.

Про деньги. Если вы не будете швырять деньги направо и налево, то вашей финансовой стабильности ничего не будет угрожать. Среда удачна для покупок. В пятницу вероятны денежные поступления.

Про любовь. Постарайтесь не быть заносчивым и высокомерным человеком — и успех у противоположного пола вам обеспечен. Есть вероятность начала новых любовных отношений.

Про интим. Ищите и обрящете -эта прописная библейская истина снова актуальна для представителей вашего зодиакального знака. Те из них, кто будет смотреть в лицо будущему, обязательно найдет приключений на все свои любимые эрогенные зоны. Правда, не сразу — первая половина недели окажется, что называется, «пристрелочной», когда Купидон только примеривается, куда же послать свою стрелу?..

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 25.