Стрельцам лучше забыть о работе и посвятить время любимым, а Раков ждут африканские страсти

Овен (21.03−20.04): Влияние планет ослаблено. Возможно падение авторитета Овнов, ослабление их влияния на людей и ход событий. Ближе к выходным жизненный потенциал Овнов повысится. Усиливаются энергичность, сексуальность, дар предвидения. Звезды благоприятствуют творческой работе. Обстоятельства могут поставить Овнов перед сложным выбором.

Про деньги. Возможна нехватка средств, ведь вы изрядно потратились на подарки и подготовку к празднику. Так что стоит немного притормозить. Лучше отложить, чем сделать не все или не так, как хотелось.

Про любовь. Вас закружит в вихре эмоций и романтических переживаний. Эта неделя насыщена событиями, вам придется испытать и взлеты, и падения. Постарайтесь не терять головы.

Про интим. Будьте готовы танцевать от счастья и гордости за свое потрясающее эротическое чутье — благодаря вашей интуиции с вами вскоре случится что-то необычайное и весьма, весьма приятное. Может быть, это будет давно потерянный оргазм — а может быть, что-то еще более вкусное…

Благоприятные дни: 1, 3; неблагоприятные: 7.

Телец (21.04−21.05): Работа может потребовать от Тельцов больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных и оригинальных решений возникающих проблем. Существует вероятность травмы или болезни Тельцов, которая потребует длительного лечения. Возможно, им придется отстаивать свою честь, защищать достоинство, доказывать свою значимость в делах. Для самых обидчивых представителей этого знака эти действия покажутся унизительными.

Про деньги. Деньги у вас будут, но постарайтесь приостановить радостный порыв немедленно их потратить. Иначе вам трудно будет удержаться в пределах разумного.

Про любовь. Похоже, вас ждет новое чувство, которое сделает ваше существование приятным и гармоничным. Это однако вовсе не означает обязательного разрыва с давним партнером, возможно, вы выберете его.

Про интим. В эти дни вам категорически запрещается раздеваться перед тем, как лечь в кровать. Мало того, что замерзнете, так еще и сны эротические всю ночь будут одолевать! Ведь вам, увы, сейчас не грозит разделить ваше ложе с кем-то приятным, а значит, все ваши фантазии останутся неудовлетворенными. Так что не забудьте надеть перед сном пижаму.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 5.

Близнецы (22.05−21.06): Новые увлечения Близнецов могут привести к усталости, обиде или разочарованию. Выбор между новыми предложениями и старыми закрепленными позициями будет сложным. Вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний. Возможно, что события и обстоятельства этой недели потребуют от вас больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Период испытаний еще не закончился.

Про деньги. На этой неделе вас ждут приятные сюрпризы, дорогие подарки и денежные поступления. Проблем с финансами у вас точно не будет. Так что вы сможете отлично отдохнуть, ни на чем не экономя.

Про любовь. Многое изменится и преобразится. Рядом с вами будет любимый человек, а препятствия на пути вашей любви исчезнут сами собой. Ваши отношения обновились, стали нежными и трогательными.

Про интим. Позвольте себе на этой неделе немного отдохнуть от услад плоти, целиком посвятив день разработке теоретических основ (и подведению философского фундамента) под здание вашей взаимной любви. Иными словами, посочиняйте-ка на досуге неприличные стихотворные признания вашему возлюбленному/возлюбленной!

Благоприятные дни: 2, 7; неблагоприятные: 6.

Рак (22.06−22.07): Все дела, начатые на этой неделе, будут успешно развиваться. Но возросшие амбиции Раков, их самомнение и отчужденность принесут много неприятностей. Вероятны зависть, интриги со стороны соперников и конкурентов. Неделя благоприятна для серьезных деловых переговоров, подписания важных договоров, поездок в интересах бизнеса. Здоровье и трудоспособность Раков будут находиться на высоте, несмотря на то что нагрузки значительно увеличатся.

Про деньги. На нынешней неделе вам рекомендовано проявлять инициативу. Попробуйте привлечь к своим планам надежных партнеров. Вторая половина недели благоприятна для совершения покупок. Не проспите.

Про любовь. Приготовьтесь простить своему любимому человеку промахи, ошибки, глупости и прочие достойные порицания действия. Вы ведь сами тоже не без греха.

Про интим. Звезды говорят, что в ближайшие дни в вас будет говорить зов предков. Кстати, не исключено, что они были африканцами. Так что приготовьте-ка вашему благоверному/благоверной тропический коктейль под названием «Знойная чувственность» и поиграйте в аборигенов на необитаемом острове!

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 1.

Лев (23.07−23.08): Вас ожидает неделя разочарований и краха надежд. Время не совсем благоприятно для коммерческой деятельности. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями или дальними родственниками, поэтому вам не стоит полностью полагаться на них. Неделя может быть тяжелой, принести суету и разочарования. Существует вероятность предательства, травмы или болезни, которая потребует длительного лечения.

Про деньги. Не исключены трудности материального характера. Регулируйте свои денежные средства таким образом, чтобы затраты не превышали поступлений. Не стоит начинать ремонт и приобретать что-то слишком дорогое.

Про любовь. Будьте деликатнее, умейте предвидеть последствия ваших слов и действий. Встречи с любимым человеком будут занимать большую часть вашего времени. Вспомните о разумном компромиссе, и тогда гармония в вашей паре окрепнет.

Про интим. Наиболее соблазнительно Львы сейчас будут выглядеть в тяжелых тканях — твиде, например. Тем пикантнее и трогательнее сочетаются с ними чулки, тонкие и нежные. Сама композиция призвана символизировать весну и вызывать у вашего мужчины если не восторг, то хотя бы желание вас немедленно согреть! Львы-мужчины будут на коне, в сексе им будет способствовать удача!

Благоприятные дни: 2, 5; неблагоприятные: 4.

Дева (24.08−23.09): Неделя характеризуется трансформацией половой энергии в творческую. Благоприятное расположение звезд обеспечит успех в любых делах. Девы-женщины способны вскружить голову кому угодно. Не исключено, что начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять энергию.

Про деньги. В первой половине недели возможны долгожданные денежные поступления. Постарайтесь забыть про работу на время каникул и не изводить себя тем, что не успели доделать. Могут случиться непредсказуемые финансовые расходы, связанные с детьми.

Про любовь. Возможно, вы готовы к серьезному шагу, но на этой неделе делать его не следует. Отложите окончательное решение, не исключено, что ваше настроение вскоре переменится. Избранник покажет себя с неожиданной стороны.

Про интим. Звезды предупреждают вас: не стоит особенных надежд возлагать на свои способности к импровизации. Если вы тщательным образом не спланируете заранее ваши интимные ласки, то, скорее всего, смертельно заскучаете в постели. И вряд ли ваш партнер/партнерша примет судорожный зевок за проявление страсти.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 7.

Весы (24.09−23.10): Неблагоприятная неделя. Не исключено, что ваши действия придут в противоречие с общепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных высказываний или излишней категоричности вы не найдете понимания с близкими людьми. Но многих Весов ждет удачное окончание недели, несущее взаимопонимание в семейных и профессиональных отношениях. Вы устали от однообразия и монотонности жизни и предпримете все возможное для обновления. В сексуальной сфере вас ждут приятные впечатления.

Про деньги. Позволите себе отдохнуть и расслабиться. Забудьте про рабочие вопросы и прошлогодние дела. Деньги можно не экономить. Вам хватит на путешествия и развлечения.

Про любовь. Будьте активнее в личной жизни, но не переусердствуйте и держите себя в руках. Вам в одиночестве скучать не придется, многие станут добиваться вашего внимания, неделя обещает быть щедрой на романтические перспективы.

Про интим. Сосредоточенность и внимание к происходящему внутри — вот что требуется от вас в ближайшее время во время акта любви. Прислушайтесь к себе, обращайте внимание на малейшее нарастание эротических ощущений, возникающее от самых малозаметных движений. Звезды говорят, что у вас есть все шансы узнать о себе много нового — так начинайте же скорее!

Благоприятные дни: 1, 3; неблагоприятные: 6.

Скорпион (24.10−22.11): Вероятны отравления, травмы, заболевания и тяжелые утраты. У Скорпионов, которые поддерживают связь с космосом, будет повышена впечатлительность, интуиция, общая чувствительность психики, что при тяжелых тенденциях недели расположит Скорпионов к нервным заболеваниям. Велика вероятность травматизма. Будьте осторожны в дороге. Доверчивые и открытые Скорпионы могут оказаться в сетях эгоистичных и хитрых людей.

Про деньги. Хорошая неделя, которая позволит вам отлично отдохнуть, набрать впечатлений и сил для новых трудовых подвигов. Не исключено, что вы получите очень выгодное деловое предложение.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком сейчас просто замечательны. Вас может охватить внезапный приступ щедрости, и вы завалите избранника цветами и подарками.

Про интим. Попробуйте в ближайшие дни подключить к вашим сексуальным играм несколько «периферийных устройств». Возможно, кому-то из вас понадобится фаллоимитатор, вибратор, какая-либо замысловатая насадка на пенис — или устройство под названием «бабочка». Последнее точно придется по вкусу Скорпионам.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 2.

Стрелец (23.11−21.12): Вероятный конфликт с окружающими или начальством может помешать принятию верного решения. Предусмотрительность и обдуманные планы имеют большие шансы на успех. Если вы на этой неделе заболеете, то болезнь может быть долгой и тяжелой, возможны осложнения. Жизненный потенциал на низком уровне. Неблагоприятное расположение звезд может вызвать несвойственную вам жесткость в общении. Вас ожидают ошибки в поведении или просчеты в работе. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении.

Про деньги. Следует избегать иллюзий и слишком заманчивых предложений. Если вам на каникулах придется работать, то соглашайтесь только за дополнительное вознаграждение. В среду и пятницу будут удачными покупки.

Про любовь. Если вы будете слишком много времени посвящать работе и делам, позабыв обо всем на свете, то выслушаете от любимого человека массу упреков. Проведите каникулы вдвоем.

Про интим. Уважаемым Стрельцам не помешает проявить хотя бы немного нахальства, если они собираются хоть кого-то покорить на любовном фронте. Знайте, что ваш «неприятель» будет знатно сопротивляться — и упаси вас бог сразу же малодушно отступить. Ведь борьба с достойным противником — это самое вкусное, ибо тем слаще победа, а еще слаще подчас — поражение.

Благоприятные дни: 5, 6; неблагоприятные: 2.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает занятие коллективным трудом, объединение людей. Благодаря своей работоспособности Козероги смогут осуществить максимум задуманного за короткое время. Космические влияния направят их на путь обновления, переосмысления прошлого опыта, создания групп и коалиций. Прекрасное время для общения с противоположным полом. Вероятность гармоничных отношений очень велика. Возможны встречи с давними симпатиями. Если длительное время отсутствовал контакт с ними, то сейчас самое время наладить связи.

Про деньги. На этой неделе возрастет число обязанностей, что, впрочем, весьма слабо скажется на размере оплаты вашего труда. Не исключено, что вам придется работать, пока другие отдыхают.

Про любовь. Сейчас желательно не провоцировать любимого человека на конфликт, иначе вероятен бурный всплеск эмоций. Среда — один из самых гармоничных дней, когда вам будет легко исправить свои прежние ошибки.

Про интим. Козероги-дамы могут торжествовать: их избранник наконец-то понял, что вы не только самая лучшая в мире домомучи... то есть, домоправительница, но еще и самый преданный на свете Малыш! По этому поводу ваш спутник жизни склонен всячески ребячиться, а заодно и хвастаться своими сексуальными подвигами. Постарайтесь его не разубеждать. Козероги-мужчины на этой неделе будут очень внимательны к своим любимым женщинам и подарят им максимум заботы, внимания и удовольствия.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 7.

Водолей (21.01−19.02): Возможны неприятные события. К Водолеям могут неожиданно обратиться с предложением, не сулящим, как позже окажется, ничего хорошего. Возможны обманы и предательство людей, которые всегда внушали Водолеям доверие. Критическая неделя. Ошибки и потакания собственным слабостям, лесть недоброжелателей могут повлечь за собой финансовые потери. Даже легкое недомогание вызовет серьезные последствия. Сон может быть вещим, следует ожидать его исполнения в скором будущем.

Про деньги. Будьте предельно осторожны, не идите на риск и не позволяйте этого вашим близким. Эта неделя неблагоприятна для финансовых авантюр и крупных покупок. Возможно, человек, которому вы оказали услугу, окажется неблагодарным по отношению к вам.

Про любовь. Лучше бы вы перестали огорчать своими упреками любимого человека, а помогли бы справиться со сложившейся ситуацией. Желательно сейчас не рассказывать окружающим подробности своей личной жизни, чтобы не стать объектом для сплетен.

Про интим. Для Водолеев совет звезд по наилучшему эротическому времяпрепровождению таков: прикоснитесь, поводите, играйте, потритесь, пощелкайте языком. И речь здесь идет вовсе не об оральном сексе, как кто-то может предположить, а о самом начале прелюдии — петтинге. Сегодня ваша очередь быть активной стороной. Постарайтесь использовать возможности вашего тела по максимуму!

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 6.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя предполагает уединение. Возможно, что вследствие колебания настроения, вы не сможете контактировать с людьми, от которых вы зависите. На этой неделе могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, когда стоит обратиться к специалисту. Не от Рыб будет зависеть — расстанутся они с близким человеком или нет.

Про деньги. На этой неделе лучше не рисковать, шансы на успех не так велики, как кажутся. Приобретите для дома что-нибудь новенькое, но только сначала посоветуйтесь с родными.

Про любовь. Желательно не афишировать свои интимные приключения и любовные переживания. Информацию, которую вы не удержите в тайне, узнают многие, и вам предстоит серьезное выяснение отношений.

Про интим. «Семь пятниц на неделе, зато субботы — ни одной!» — эта поговорка подтвердится еще раз. Ведь вы всю неделю действительно будете готовиться к интимной встрече с любимым/любимой, причем по полной программе — и полы помоете, и голову, и ванну, и любимого кота заодно. Вот только к выходным окажется, что вас не особенно держат ноги — хорошо, если вы вообще еще будете бодрствовать.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 1.