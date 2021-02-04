Путешествие в Адыгею. Часть третья

Татьяна Афанасьева



. Блистательный парк Галицкого, озеро Сукко, 800 ступеней, неожиданная Анапа и сухогруз «Рио», выброшенный на берег в Кабардинке.

. Водопады Руфабго, Продолжаю рассказывать про наше путешествие в Адыгэ Республик. Если пропустили начало истории, всё можно найти по ссылкам: Часть первая . Блистательный парк Галицкого, озеро Сукко, 800 ступеней, неожиданная Анапа и сухогруз «Рио», выброшенный на берег в Кабардинке. Часть вторая . Водопады Руфабго, .

А мы продолжаем, обещаю много вкусного и интересного! Хаджохская теснина, канатка, Чёртов палец и Пещера Желаний

Гранитный каньон

Гранитный каньон - это ван лав, это то, за что я безмерно благодарна Адыгее. Неповторимое сочетание красок, текстур и форм. К тому же нам повезло, каньона слегка коснулась Зима... Никаких слов не хватит это описать! Снежная паутина на розовых камнях, наплывы ледяной пены, пронзительная бирюза воды, уснувший лес вокруг и... чувство, когда хочешь утащить с собой каждый миллиметр реальности.

Гранитный каньон меняет цвет от серого до розового, тянется на 4 км к югу от станицы Даховской неразлучно с автомобильной дорогой и бурными потоками реки Белой. Смотровых площадок хватает, - с них удобно наблюдать за отважным каякингом, рафтингом и планкингом. При желании во всём можно поучаствовать.

N44.156214, E40.124394 - самый удобный спуск к воде. При этом всё равно нужно соблюдать максимум осторожности. Особенно зимой! Когда раз, и уже сплавляешься.

Долина аммонитов

Есть в Адыгее уникальное место - Долина аммонитов... Не знаю, что вы представили, но аммониты – это хищные головоногие моллюски, обитавшие в древнем океане Тэтис 400 млн лет назад. Вымерли они примерно в то же время, что и динозавры. Названы в честь древнеегипетского бога Амона, изображавшегося с закрученными рогами барана.

Когда мы только ехали в Долину, я вообще не представляла, как можно найти там этих аммонитов?В стенах прибрежных скал? Каких они размеров, сколько надо пройти, чтобы найти хоть одного?.. Картинка была очень мутной. На деле всё оказалось проще.

Мы приехали к мосту через реку Белая, где гарантированно можно увидеть гигантов, точнее, следы от них. Там, как по заказу, стояла машина. Из неё выпрыгнул мужик с «глазами-блюдцами» и активно жестикулируя, сообщил: «Спуститесь с моста и слева увидите вот такенную ракушку!» Дальше шёл метровый размах рук: «Вот такенную!». :)) Его будто вымершие аммониты нам прислали.

«Пельмени» на этой фотке - это природный склад аммонитов. Окаменевшие моллюски находятся внутри шаровидных «коконов». Иногда их оттуда выковыривают. А особи поменьше можно и так найти, если постараться. Или купить.

Координаты Долины аммонитов: N44.21.621, E40.11.761.

Адыгейская кухня

Я обожаю пробовать национальную кухню, причём в границах той географии, где это придумано. Итак, топ адыгейских блюд, к которым мы приобщились:



Щипс. Крем-суп на мясном бульоне, с добавлением пшена, кукурузной муки, красного стручкового перца, луковой зажарки и ароматной адыгейской соли. Подают с пастэ (очень похоже на мамалыгу) и шалямом (это хлеб). Нам ещё посоветовали взять к щипсу варёную индейку.

Кояж. Адыгейский сыр мелко нарезают кубиками, обжаривают со всех сторон, заливают взбитыми яйцами, добавив соль и перец и ещё минут пять держат на огне. При подаче поливают сметаной. Полный кояж!

Халюж. Выпечка с классическим кавказским сыром. Тончайшее хрустящее тесто и мягкая тягучая сырная начинка. Почти чебурек, но не он. В середине июня на водопадах Руфабго празднуют День халюжа. Очевидно, заслужил.

Пэлкау. Аналог хвороста. Хорош в сочетании с взваром из копчёных груш, а это ещё одна фишка Адыгеи (коптят и варят!). Хрустящие «рулоны» принято подавать на свадьбах.

Курамбий. Традиционная адыгейская сладость на основе масла и сахара в форме конуса. Обычно подают в конце пиршеств. Когда его принесли, подумалось: «Гастропринц?» Такой маленький, возлежащий на блестящем блюдце. И изысканный на вкус - нежный, рассыпчатый, в меру сладкий.

Адыгейский пирог. Что-то типа пиццы с однородной начинкой, состоящей из куриного мяса, мягкого кавказского сыра, зелени и специй. Нам очень-очень понравился, а если ещё и на костре подогреть!

Адыгейский сыр. Его добавляют почти во все адыгейские блюда - пироги, вареники, супы, жарят со специями и травами, он реально король стола. Сыр продаётся в большом разнообразии - матэ, бочонки, белпер кнолле, творожный, копчёный, - мы перепробовали всё. Обычно в каждой сырной лавке устраивают небольшую, но очень полезную дегустацию. И понятное, что это самый распространённый гастрономический сувенир из Адыгеи.

Всё ещё сомневаетесь, что надо заглянуть в Адыгею?.. Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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