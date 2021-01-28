Путешествие в Адыгею. Часть вторая

Татьяна Афанасьева

Мы столько раз были в Сочи и Краснодарском крае, но у нас и мысли не было зарулить в Адыгэ Республик, хотя это всё по соседству! Странно... Но вот теперь мы там побывали, обнаружили много разного-интересного, и я хочу с вами поделиться всеми явками-паролями.

— Можно было бы сразу из Тулы поехать в Адыгею, но у нас был сложно сочиненный маршрут... Он включал в себя Краснодар, Анапу и сухогруз «Рио» в Кабардинке. Начало истории можно прочитать по ссылке.

Си х'ак1эхэ шъохъу!

Так звучит по-адыгейски «Будьте моими гостями!». И мы были. Мы словно высадились на странный остров посреди Краснодарского края - Адыгэ Республик, где свои традиции, кухня, язык и нравы. Остров этот больше похож на большую неустроенную деревню с неадекватными ценами и повышенным уровнем жадности. Ценник на жильё «деревня-стайл» в новогодние каникулы начинался от 3000 руб./сутки, мосты, ведущие к горным достопримечательностям, оказывались платными (500 р. за вход), продукты в супермаркетах к вечеру могли закончиться (даже хлеб!), а на всех топовых местах были толпы туристов. Толпы! Оказаться тет-а-тет с природой можно было только до 10.00, когда основная масса ещё завтракает адыгейскими пирогами, и с наступлением темноты, зимой это где-то после 17.00, но в это время уже и шакалы стягивались, судя по звукам. :)

Где жить?

Если едешь в Адыгею, идеально в Каменомостском или Даховской - оттуда удобнее всего добираться до топовых мест и вечерами не так стрёмно. Поедете - берите с собой налобные фонари, актуально, с освещением там полный швах. Бронировать лучше заранее - приличные дома разбирают, как горячие пирожки. Мы нашли свой «дом мечты» в Каменомостском - на берегу реки Белой, с баней, мангальной площадкой, креслом-качалкой, вкусной домашней кухней и душевными хозяевами. Пришлось заплатить 4000 р./сутки (сказались новогодние каникулы, цены на жильё взлетели).





Водопады Руфабго

Знакомство с природой Адыгеи мы начали с водопадов Руфабго. Все они (а их около 15!) спрятались в глубоком замшелом ущелье. Хотела бы я добавить - диком, но нет, мы гуляли там в толпе людей. У водопадов есть названия - Мезмайский, Шум, Три братца, Каскадный, Сердце Руфабго, Шнурок, Девичьи косы, Чаша любви и др. Первые шесть доступны даже старикам и детям, потом начинается экстрим. Зимой он осложнён ещё и тем, что все тропы покрыты льдом. Народ скользил и падал прямо у нас на глазах.

Есть легенда! Когда-то в этих местах жил злой колдун Руфабго, он был жутким бабником и требовал бесперебойных поставок красавиц в свою постель. Это бесило всех! Но никому не удавалось его победить. Конец беспределу положил герой Хаджох, победивший Руфабго при помощи порошка, раздобытого у чародея Мезмая. Смельчак сыпанул порошок в глаза великана, тот временно ослеп, тогда Хаджох вырезал его злое сердце и закинул куда подальше! Сердце тут же окаменело, образовав водопад «Сердце Руфабго». Классная сказка, а для прогулки с детьми - вообще бэмс.

Лайфхак! Если вы поедете по навигатору, вбив «Водопады Руфабго», он приведёт вас к платному мосту и официальному входу, придётся заплатить по 500 р. с носа. Бесплатный проход к водопадам начинается из посёлка Каменомостского по улице Комсомольской, а дальше вдоль реки Белая. Потеряться там невозможно, хорошо натоптанная тропа и указатели.

Хаджохская теснина

Легендарная Хаджохская теснина оказалась прямо посреди посёлка Каменомостский, в котором мы жили. Представьте, гигантская щель в скалах над рекой Белая - длиной полкилометра, шириной от 2 до 7 метров, глубиной около 40 м. И это не просто тоннель, вырубленный водой и ветром, это многочисленные острова, колонны, арки и фигуры... Говорят же, что природа самый искусный художник, так вот в Теснине она постаралась.

Вход в парк 500 р., но существует несколько троп в обход кассы, дающих увидеть то, что не входит в официальный маршрут и выглядит первозданно.

«Черепаха». Тропа начинается сразу за заброшенным кафе с жуткими львами рядом с парковкой «Хаджохской теснины», она позволяет выйти к последней смотровой площадке официальной тропы и пройти чуть дальше до каменной Черепахи, при желании там можно и к реке запросто спуститься.

«Пляж». По ул. Комсомольской, дальше по тропинке через лес до спуска на пляж и не проходите мимо больших расщелин - они сквозные и тоже с видами на Теснину.

«Каменный язык». По ул. Мира мимо стелы «Хаджохская теснина», мимо автобусной остановки до конца ограждения, дальше по тропинке и лестнице вниз в ущелье.

Канатка, Чёртов палец и Пещера Желаний

Канатка в Даховской поднимает народ на вершину хребта Уна-Коз за 15 минут и 600 рублей с носа. Это не так высоко, всего 1 км над уровнем моря, но подняться стоит. Ради видов на плато Лаго-Наки, долину реки Белой и приятной прогулки по хребту с посещением Пещеры Желаний и Чёртова Пальца. Если вам повезёт так, как нам, - вы увидите краснокнижный цикламен кавказский, две скальные морды - Индейца и Меланхолика, вольных лошадей в лесу и одну древесную попень (а может и не одну).



Хребет Уна-Коз тянется на 100 км до Карачаево-Черкессии, с древнегреческого название переводится «иди и бойся». Кого? Разбойников, которые грабили все проходящие тут караваны и брали намного больше, чем 600 р. с носа. :)

Пещера желаний на хребте Уна-Коз - место очень фотогеничное, с роскошным рельефом и отличным видом. Но! У народа то ли желаний слишком много, то ли ума слишком мало, - на дереве при входе мотаются тряпки... и медицинские маски. Без них-то никакой магии, никакого исполнения задуманного! В общем, я старалась в ту сторону не смотреть.



Говорят, раньше в этой пещере разбойники прятали награбленные сокровища. Теперь туристы оставляют в ней свои желания, что тоже не менее ценно.

Чёртов палец в Адыгее! Прикольно, что скал с таким демоническим названием на карте мира великое множество - на Урале, Алтае, в Крыму, Башкирии, Чехии и, понятное дело, тут, в 2,5 км от верхней станции канатки в Даховской. Лично мне Палец больше напоминает мультяшного Тоторо. Правда, же похож?

Со скалы открывается отличный вид на вершины Большого Кавказского хребта и плато Лаго-Наки. Говорят, особо удачливые могут и Эльбрус увидеть!

На мой взгляд, это самая безопасная достопримечательность подобного типа. Ну, из тех, куда все лезут, чтобы гордо постоять на высоте. При всех моих фобиях на Чёртовом пальце я чувствовала себя очень уютно. Мысль, что копыто может отвалиться вместе с нами, витала в воздухе, но не так уж и настойчиво. 10-этажей вниз... Ухх.

Говорят, к Чёртову пальцу можно подняться и пешком от старого Даховского моста (44.23713, 40.20578), тропа начинается сразу за ним. Идти около 4 км, набор высоты нехилый.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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