Путешествие в Адыгею через Анапу. Часть первая

Татьяна Афанасьева

Весь год мы путешествуем в границах нашей необъятной - по понятной причине, многому искренне радуясь и удивляясь! Открыли для себя Дагестан, Кавказские Минеральные воды и совсем недавно - Адыгею. Прикольно, что в Сочи были неоднократно, но никогда и в мыслях не было зарулить по соседству - в Адыгэ Республик... И вот зарулили! Рассказываю ;)

— Не нарушая традиций, мы начали год с путешествия. 30 декабря составили маршрут, забронировали жильё в пяти базовых точках — Краснодаре, Анапе, Каменомостском, Гуамке и Майкопе, а уже 2 января мчали сквозь густой туман навстречу новым приключениям.

Основной целью путешествия была Адыгея, что не исключало свидания с Чёрным морем и некоторыми достопримечательностями Краснодарского края. Всё же рядом.

В итоге мы намотали 3516 км дорог, звёздочками отмечены места ночёвки:

1 день. Краснодар*. Парк Галицкого.

2 день. Озеро Сукко, 800 ступеней, Анапа*

3 день. Сухогруз «Рио», водопады Руфабго, Хаджохская теснина, Каменомостский*.

4 день. Канатка в Даховской, Пещера Желаний, Чёртов Палец, скалы Индеец и Меланхолик, старый каменный мост, Гранитный каньон, Гузерипль (шапочное знакомство), Долина аммонитов, Каменомостский*.

5 день. Поляна Нежная, Лаго-Наки, пещера Нежная, Каменомостский*.

6 день. Мезмай, смотровая «Красивый вид», Орлиная полка, купание в термальных источниках Нижегородской, Гуамка*.

7 день. Узкоколейка в Гуамском ущелье. Майкоп*



Чтобы не грузить вас большим количеством букв и картинок, разобью историю на три части. Если тоже были в этих местах, надеюсь, поделитесь своими впечатлениями. Если не были, дарю вам готовый маршрут.

Парк Галицкого

В первую нашу встречу с Краснодаром, мы тусили в историческом центре все впечатления можно посмотреть по ссылке. Сейчас же решили поселиться недалеко от парка Галицкого. Парк же типа супер-пупер, море огней и фантазии, планировка от педантичных немцев и финансирование от самого Галицкого. А тот, на минуточку, миллиардер, основатель сети «Магнит» и президент ФК «Краснодар».



Светящиеся лавандовые поля, гигантские одуванчики и кувшинки, инсталляция «Искусственная среда», звёздный амфитеатр, музыкальный лабиринт и аллея, увитая плющом... Парк произвёл на нас сильнейшее впечатление. Будете в Краснодаре, загляните на огоньки.

Озеро Сукко

Увидеть кипарисы озера Сукко я мечтала, как только впервые запалила их в сети. В идеале мне хотелось встретиться с ними осенью, чтоб они были в ярко-красных нарядах и с обнажёнными корнями, но и на зиму я тоже соглашалась. Главное, чтоб вокруг никто не плавал на надувных матрасах и не висел у них на ветвях. И вот сбылось!



Пред нами предстали 32 североамериканских болотных кипариса, высаженные здесь ещё в 1934-1935 годах и признанные местным чудом. Охраняемым! Только вот непонятно, зачем на Сукко настроили беседок, пляжей, африканских деревень и кафешек, разрешили людям плавать по озеру на водных велосипедах, а потом, когда кипарисы оказались в полудохлом состоянии, вдруг ринулись их защищать. Логики в этом ноль.



Спешите видеть этих 30-метровых красавцев и не ходите по дыхательным корням, они плачут. 14 км от Анапы, озеро Сукко, N44.811444, E37.442439.

800 ступеней

В поселке Су-Псех рядом с Анапой есть необычная лестница «800 ступеней» (N44.857556, E37.335108). Сверху она напоминает великую китайскую стену, возлежащую на склонах. Немного напоминает.



Я думала, приедем, посмотрим на красоты вокруг, вдохновимся, ну, может и спустимся, хотя не факт. Но! С нами был великий купальщик, поэтому, несмотря на предупреждение встречного кавказца «Слушай, брат! Не ходи вниз. Пожалеешь. Это ппц...», мы решили спускаться. И скажу я вам, это был отличный тренажёр. Все последующие спуски и подъёмы шли на ура. А надпись «Ты сможешь!» на проржавевших ступеньках воспринималась как проплаченный мотиватор от Тони Роббинса. Ааа! Не так страшны эти 800 ступенек, как их малюют. :) В нашей жизни точно были подъёмы и посложнее.



Давайте, делитесь, куда вы лезли, наматывая сопли на кулак и думая, что это нереально тяжело? Нам тяжело далась Ханг Муа (путь к Дракону) во Вьетнаме. Ступенек там было 500, но их прокладывали гиганты... Плюс жара и влажность. В общем это был ад.

Анапа

Не знаю, почему, но я думала, что это километры песчаных пляжей, рай для яжматерей, абсолютно плоский рельеф, тополя-тополя, скучная архитектура и ларьки вместо набережной. Как я была не права! Анапа прекрасна. Особенно после винишка и там, где уютная старая застройка, арки из сосен над дорогой и Новый год с огоньками у самого синего моря.



Прикольно, что дети в Анапе за неимением снега валяются в песке, таксисты в основном не местные, кто из Сибири, кто с Урала, а на первой линии у моря - кладбище за высокой стеной. Семки и соленья - самый мощный бизнес, цитата от таксиста: «Моя бабка на трёхкомнатную для конченного сына на них заработала...». В январе цены на жильё копеечные. Мы жили 900 р./сутки за двухместный номер, в двух шагах от моря, старого маяка и бювета с минералкой на улице Ивана Голубца. Пляжный отдых в пуховиках нам тоже неплохо зашёл.

Сухогруз «Рио»

Африканский сухогруз «Рио», ходивший под флагом страны Того (слышали про такую? я нет), сел на мель в Кабардинке в декабре 2018 года. Случилось это из-за очень сильного шторма, причём никто из команды не пострадал и даже оставался на судне ещё некоторое время, пока не выяснилось, что сумма страховки не покрывает «операции спасения». В общем «Рио» был брошен...



Соседний глэмпинг «Скала» тут же наладил мини-бизнес - ненапряжный проход к сухогрузу за 200 рублей (лестница плюс нормальная тропа по пляжу). Можно, конечно, и бесплатно - по отвесным склонам, через очистные, но это сложнее и дольше. Выбор каждого. Как и подъём на палубу - можно подняться, а можно рассмеяться в лицо кассиру с выдвижной лестницей, когда тот попросит 1,5 тысячи рублей.



«Рио» - впечатляющая громадина! 146 метров в длину, почти как полтора футбольных поля, и 16 метров в высоту, как пятиэтажка. Красоты моменту добавлял факт, что мы пришли на рассвете и были одни. Кассир не в счёт, он спрятался в каюте.



Где искать? Кабардинка, ул. Мира, 3 (лестница глэмпинга «Скала»). Координаты «Рио»: N44.619553, E37.91534.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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