Владивосток, он же Владик

Дмитрий Койда Благодаря тульскому путешественнику сегодня мы телепортируемся почти на «край географии» - во Владивосток. Интересно ведь посмотреть, как живут люди на расстоянии 6418 км от Москвы. Дмитрию Койде, сегодня мы6418 км от Москвы

«Великолепный порт! Отсюда и владеть Востоком!» Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв-Амурский, 1859.

Владивосток входил в десятку городов России, которые я больше всего мечтал увидеть вживую. Поэтому оказавшись здесь я испытал настоящий, трепетный восторг.

Все мои эмоции, прежде всего были связаны с географическим положением города. От моего дома до Владивостока 6500 км (по прямой). Думаю, этот факт впечатлит путешественника с любым опытом перемещений по миру и тем более нашей стране.

Так же гуляя по улицам Владивостока я осознавал роль города в истории ХХ века и значимость его для современной России.

Детально я был знаком с Владивостоком заочно — по новостям, документальным фильмам и фоторепортажам. Так что задачи исходить его вдоль и поперёк у меня не было плюс есть уверенность, что я тут не последний раз.

Гулял в основном куда глаза глядят, но, начал я конечно с центральной площади. Просто она находилась недалеко от моего отеля.

Называется это место — Площадь Борцов Революции. Современное официальное название получила в 1964 году, в честь революционеров, борцов за установление советской власти в Приморском крае в 1917–1922 годах. Справа от масштабных монументов новый Спасо-Преображенский кафедральный собор, который вы ещё не раз увидите на фото.

Далее захотелось посмотреть на город с высоты. Это можно сделать около памятника Кириллу и Мефодию.

Отсюда открываются классные виды.

Города-порты у меня всегда вызывают восхищение.

Практически все туристы приходят сюда, чтобы сделать селфи и сфотографировать одну из главных достопримечательностей — Золотой мост.

Это высокотехнологичное сооружение федерального значения. Длина моста — 1400 метров.

А это генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв-Амурский смотрит на город, который был основан им в 1860 году.

Идём дальше. Перед вами Николаевские Триумфальные ворота — визитная карточка Владивостока. Данный архитектурный объект возведён в конце 19-го века. Строительство было приурочено к визиту наследника цесаревича Николая. В советские годы арку снесли, но в 2003 году она была полностью восстановлена. Место для арки было выбрано не случайно: считается, что именно отсюда когда-то начал расти Владивосток.

Было интересно погулять по Корабельной набережной. Тут имеются большие и малые достопримечательности.

Памятник первому соединению подводных лодок России на Тихом океане.

А это противоречивый для местных жителей памятник Солженицыну. Установлен в 2015 году. Справа от него «Красный вымпел» — советский сторожевой корабль, первоначально яхта, один из пяти кораблей-музеев дореволюционной постройки, расположенных на территории России.

Удивление вызывал вот этот экспонат. На воде я уже не раз видел подводные лодки, а вот на суше, практически на пешеходной дорожке, впервые. Это С-56 — дизель-электрическая торпедная подводная лодка времён Второй мировой войны. Когда-то эта подводная лодка была одним из самых опасных советских кораблей.

Более всего я хотел увидеть и сфотографировать место, где начинается Тихий океан — маяк «Токаревская кошка».

Является действующим маяком, туристической и имиджевой достопримечательностью Владивостока. Расположен на южной точке кошки Токаревского, обеспечивает проход судов в узости пролива Босфор Восточный в заливе Петра Великого Японского моря.

Здесь так же, как и в ряде других мест города было замечено много туристов из Китая и Южной Кореи. Один даже зашёл в воду и покусился на наши морские биоресурсы. Вот так они и приберают к рукам наши богатства. Начинается ведь всё с малого:)

Но, не все такие. Одна девушка из Сеула угостила даже меня конфеткой. До пандемии азиатских туристов тут конечно было очень много.

Безумно рад, что во время пешего знакомства случайно купил билет на прогулочный корабль.

Эта экскурсия дополнительно повлияла на восприятие города.

Водная прогулка во время которой я увидел вблизи морские и военные корабли мне очень понравилась.

Главное, я посмотрел на Владивосток с воды.

Совершенно иные эмоции. Ветер, крики чаек над головами.

Впечатлило вот это сочетание. На переднем плане защита тела, на заднем — души.

Любопытно было понаблюдать и за случайными попутчиками.

Водная экскурсия называется «Мосты порта Владивосток».

Золотой мост вы уже видели, а это фрагмент Русского моста. У него самый большой в мире пролёт (среди вантовых мостов). Соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском.

В объектив попал учебный трёхмачтовый корабль «Надежда». Название паруснику было дано в честь легендарного шлюпа «Надежда», на борту которого российские моряки под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского впервые в истории отечественного флота совершили кругосветное плавание.

Еще один учебный трёхмачтовый фрегат — «Паллада». Назван в честь фрегата «Паллада» русского военного флота, который в 1852–1855 годах под командованием капитана И. С. Унковского совершил с дипломатической миссией вице-адмирала Е. В. Путятина плавание из Кронштадта через Атлантический, Индийский, Тихий океаны к берегам Японии. В этом рейсе участвовал писатель И. А. Гончаров.

В акватории Владивостока можно встерить десятки интересных судов. Например, уникальное госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш».

Ледокол «Магадан». Был построен в 1982 году в Финляндии на верфи компании «Wärtsilä" по заказу СССР.

Ледокольная группировка ФГУП «Росморпорт» является крупнейшей в мире. Всего в состав флота предприятия входят 36 ледоколов и ледокольных буксиров различной мощности, которые обеспечивают проводки в 15 замерзающих морских портах России.

Ракетный крейсер «Варяг» — советский и российский гвардейский ракетный крейсер, флагман Тихоокеанского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве в начале 1980 года, наименование до 21 декабря 1995 года — «Червона Украина».

После морского вояжа я ещё немного бродил по улицам и снимал уже разные фрагменты Владивостока. Они мне тоже помогают составить общую картину города. Это своего рода пазлы.

На этом пока всё.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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