Путешествие в Адыгею. Финальная часть

Татьяна Афанасьева



. Блистательный парк Галицкого, озеро Сукко, 800 ступеней, неожиданная Анапа и сухогруз «Рио», выброшенный на берег в Кабардинке.

. Водопады Руфабго, Продолжаю рассказывать про наше путешествие в Адыгэ Республик. Если пропустили начало истории, всё можно найти по ссылкам: Часть первая . Блистательный парк Галицкого, озеро Сукко, 800 ступеней, неожиданная Анапа и сухогруз «Рио», выброшенный на берег в Кабардинке. Часть вторая . Водопады Руфабго,

. Гранитный каньон, Долина аммонитов и гайд по адыгейской кухне.

А мы едем дальше! Часть третья . Гранитный каньон, Долина аммонитов и гайд по адыгейской кухне.А мы едем дальше! Хаджохская теснина, канатка, Чёртов палец и Пещера Желаний

Лагонаки

Это плато на Западном Кавказе, известное альпийскими лугами и тем, что через него проходила легендарная «тридцатка» (Всесоюзный туристский маршрут № 30). Высота около 2200 м.



Понятно, что в январе никаких лугов... Мы планировали наслаждаться только высотой, но и тут случился облом. Набежала снеговая туча, загородила всё что можно, чуть не сдула наш адыго-чай и нас вместе с ним.



Вход в заповедник 300 рублей с носа, кассир сразу предупредил, что со смотровых площадок мы вряд ли что-то увидим. Пока шли, мимо постоянно проносились то снегокаты, то собачьи упряжки, то мысли о вечном. Не так я представляла наш поход на Лагонаки. Даже сейчас пишу и не покидает ощущение «Не докрутили». Возможно, когда-нибудь вернёмся, если толпы туристов этот маршрут не затопчут.

По дороге на Лагонаки посетили ещё две интересные точки.

Полянка Нежная и свинья (тоже нежная!)

Вьетнамские вислобрюхие свиньи всё чаще становятся животными-компаньонами, и не только в Азии. Их любят по всему миру. Потому как добрые, чистоплотные, дружелюбные и относительно небольшие. Мы встретили пару таких на Полянке Нежной в Адыгее. Милахи. Ходят, сопят, разрешают себя погладить. Поедете на Лагонаки, сделайте остановку, вдруг они там на пмж? Согласно свиностатистике, такие по 18 лет живут.

Мне очень нравится, как этих свинок описывают в Вики: «...Животные беконного сложения, голова с ярко выраженной мопсовидностью, уши маленькие, стоячие». И добавляют: «Если у свинки все в порядке с весом, её ребра можно прощупать. Если они выступают и отчётливо видны, следует бить сигнал тревоги: «вьетнамка» ослаблена и недокормлена!».

Пещера Нежная

Вообще самой крутой пещерой Адыгеи считается Большая Азишская, но мы пошли в некрутую.



Называлась она Нежная, вход стоил 300 рублей. Если вы не знаете, зайдёт ли вашему ребёнку подземный мир, но очень хочется проверить (как с цирком! это же стресс), вариант с Нежной идеален. Вход удобный, тропа короткая и абсолютно горизонтальная - около 100 м, пять разных залов, всё можно трогать руками, кроме большой пещерной жемчужины, которую предусмотрительно заключили в стеклянную пирамиду, ну, и, конечно, экскурсовод рассказывает сказки - сначала про разбойников и их атамана, потом про всё, что накапало в пещере. А ещё при входе - красивый светящийся мох, такое не везде бывает.

Почему она Нежная? Из-за нежного возраста свода - ему около 20-30 тысяч лет, тогда как пол выглядит на все 2 млн лет, такая разница из-за обвала.

Расположена пещера на 21 км автодороги «Майкоп-Лагонаки», на склоне Азиш-Тау, совсем недалеко от Полянки Нежной, где мы тискали чёрную свинью.

Орлиная полка

Дорога к ней начинается, не доезжая Мезмая в точке N44.210406, E39.966106, дальше надо идти по наезженной дороге, держаться левее и никуда не сворачивать, начнётся тропа с маркировкой - если её нет, вы идёте не туда, если никто не барыжит чаем - вы сбились с пути.

Так было с нами. Мы пропилили до самой вершины горы и увидели Полку с парящими над ней орлами метров на сто ниже места, где стояли... Вид был бомбический! Но пришлось возвращаться.

Из отвесной скалы будто вынули огромный горизонтальный пласт, оставив монолит снизу и сверху. Ширина Полки местами всего 1,5 метра. Высота сумасшедшая! Когда-то здесь гнездились орлы, сейчас туристы и :))) мужик с дудкой.

Опасное место. У меня до сих пор перед глазами безумцы, перешагивающие через разлом над пропастью, чтобы сделать суперфотографии... И матрасники, рассевшиеся на Полке, вытянув ноги, вынуждающие всех через эти ноги перешагивать в нескольких сантиметрах от обрыва.



При этом с Полки открывается роскошный вид на Лагонаки, хребет Азиш-Тау, в хорошую погоду виден Главный Кавказский хребет... На время это даже побеждает всякие фобии. Очень приятно сидеть там и мысленно парить над пейзажами. Красотень. Всем туда надо.



Координаты Орлиной Полки: N44.209818, E39.935451.

Природный термальный источник

За 10 км до Гуамки мы неожиданно въехали в облака пара, потом мелькнула табличка с жарким названием «Река Куба» и с обочины посыпались приглашения купаться, - базы с термальными бассейнами мелькали то слева, то справа.

Резкость нам навела хозяйка дома в Гуамке, куда мы вселились: большинство купален - просто подогреваемые бассейны, а вот «Н2О на здоровье» в Нижегородской гарантированно природная терма, там всё по-настоящему - из гейзера по соседству. Решено, едем!

Источник бьет с глубины 1832 м, вода средней минерализации и с богатым комплексом всяких элементов, всё детально расписано.

Три небольших бассейна - горячий (+40), тёплый (+35) и холодный (очень холодный!).

Сервис сомнительный: есть раздевалки без шкафчиков, душ без горячей воды и туалет, не рассчитанный на аншлаги.

Один час купания в будни - 250 р., в праздники - 350 р. 20 минут дарят на то, чтобы разобраться что, где и как. В целом неплохо! И даже приятно, если ничего себе не придумывать. Типа «почему вода такая жёлтая?», «чем занимается пара в углу?» и «чем собственно пахнет?..»

Очевидные советы: ценные вещи берите с собой к бассейну (там есть, куда повесить и положить), не забудьте про шлёпки и большое полотенце (зимой очень в тему будет тёплый махровый халат). Желаю вам термальных источников именно зимой - на контрасте! Это реально кайфово.

Старая узкоколейка в Гуамке

Представьте узкое и мрачное ущелье в стиле сказок Гофмана или братьев Гримм, слева бежит река Курджипис, а справа крошечный паровозик по краю обрыва. Скалы местами обросли мхами, а местами сосульками, небо где-то там вверху...

Старая узкоколейка давно стала туристическим аттракционом, все хотят прокатиться из Гуамки в «никуда». Всего 1,7 км, ибо дальше дорогу начисто снесло селем.

Желающих прокатиться много, в каникулы ещё больше, люди занимают очередь на рассвете.

Лайфхак: до 8.00 ворота открыты, поезда ещё не ходят, и можно прогуляться по рельсам пешком, а обратно поехать уже на поезде. Билет в одну сторону стоит 250 р. Нам очень понравилось, что вся поездка сопровождается аудиогидом. Вторник выходной, поезда не ходят, но зато это шанс для безопасной и вполне легальной пешеходной прогулки.

Откуда в этих местах взялась узкоколейка? Её основали для нужд советского леспрома после Гражданской войны. Участок «Гуамка-Мезмай» был частью Апшеронской узкоколейной железной дороги, строительство которой начали ещё в 1927 году силами заключённых. Это был каторжный труд с большими человеческими потерями! К 1940 году длина узкоколейки достигла своего максимума - 59 км. В Мезмае ставили рекорды по лесозаготовкам, в том числе и ценных пород, а узкоколейка связывала посёлок лесорубов с «большой землёй».

В 1970-х узкоколейка перестала быть рентабельной, нагрузка на «железку» сильно упала, она простаивала и постепенно разрушалась. Окончательно добили её селевые потоки, которые уничтожили несколько километров полотна. Восстанавливать их никто не собирался! В лихие 1990-е шпалы и рельсы и вовсе растащили... В общем дорога, стоящая огромных усилий и человеческих жертв, стала уходить в забвение.

«Посвящается светлой памяти Марии Архиповны Дедовой». В 1979 году простая путевая обходчица ценой своей жизни предупредила диспетчера о идущем селе. Она только и успела крикнуть в телефонную трубку: «Идет сель!», в следующую минуту будку сорвало с фундамента и снесло вниз - на дно ущелья в бурлящие воды Курджипса...

Узкоколейка и сейчас считается опасной. Повсюду на скалах таблички с устрашающими надписями. Так что гуляйте осторожно!

Майкоп – столица Адыгэ Республик

Мы никак не могли проигнорировать столицу. Если коротко, то впечатления очень странные.

Лес минаретов - это не про Майкоп, мы видели всего одну мечеть, православных церквей там намного больше.

Очень удивил памятник Евгению Шварцу. Мысль, что он адыг, я сразу отмела... Оказалось, Майкоп - место ссылки его отца и город его детства.

Пустая чаша открытого бассейна слегка напугала. Зима ей точно не к лицу.

Потрясло, как мужики зашли в магазин и сказали продавщице: «Запиши на нас», она открыла сальную книгу и вписала туда новые цифры. Ну, и «Буратишка» улыбнул. Кстати, вкусный.

В туалетах стоят афтафа - кувшины для омовения «грязных мест», на Кавказе такое часто можно встретить.

А вот такую табличку я бы во многих дворах России повесила.

Фасады частных домов облицованы плиткой, чаще всего с изображением желудей.

Самое красивое историческое здание Майкопа - в прошлом солодовенный цех пивоварни, сейчас лофт-отель на улице Пушкина.

Уличные аншлаги дублируют названия на адыгейском, и вот это очень круто. Урамэу - звучит романтично и слегка по-цыгански.

На этом собственно всё. Всем прекрасных зимних путешествий!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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