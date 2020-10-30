Тула и Богородицкий дворец. Продолжение большой экскурсии

Катя Утёмова Путешественница из Долгопрудного Катя Утёмова посетила наши края в рамках тура «Дворянских гнёзд заветные аллеи» и делится своими впечатлениями. Если пропустили первую часть, её можно найти по ссылке , а мы отправляемся дальше! Любопытно ведь посмотреть, на что обращают внимание гости Тулы и области.

— Про первый день вы уже читали, и вот начинается второй…

Мы проснулись утром в тульской гостинице и идём на экскурсию в Музей гармони деда Филимона. По пути проходим кирпично-красный Успенский Кафедральный собор.

При музее имеется сувенирный магазинчик, в котором продаются вот такие симпатичные объёмные картины. Я бы даже купила себе такую прелесть, но они достаточно дорогие.

Мы вошли в комнату, где располагается экспозиция. Вышел дядечка и немного поиграл нам на гармони. Теперь-то я знаю, что это гармонь :) Потому что у баяна с правой стороны — пятирядная клавиатура, а у аккордеона с правой стороны — клавишная клавиатура. То есть гармонь — это упрощённый прародитель баяна и аккордеона.

Затем в комнату с лихим и весёлым видом ворвался молодой парнишка, лет наверное чуть за 20. Вот тут и началось волшебство :) Экскурсия, которая казалась самой неинтересной за всю поездку, обернулась незабываемыми впечатлениями. Парня зовут Даниил.

За полчаса он успел поиграть для нас на половине экспозиции, и делал это настолько виртуозно, что мне до сих пор не верится, что я видела это своими глазами вживую. Абсолютно потрясающий парень.

На первом отрывке позвякивает колокольчик — он приделан к старинной гармошке и использовался в качестве аккомпанемента. Даниил с лёгкостью справился и с колокольчиком :)

Экскурсия закончилась, группа разошлась из комнаты кто куда, я немного поснимала экспонаты на полках, а Даниил играл на аккордеоне «Чайф».

После музея нам дали немного свободного времени побродить по центру Тулы.

Это район Кремля, мы здесь были вчера.

Зашла полюбоваться на Свято-Успенский собор ещё раз.

На таких кованых лавочках сидеть одно удовольствие.

Это Богоявленский собор Тульского кремля. Собор недействующий, сейчас в нём размещается небольшая часть экспозиции тульского Музея оружия.

Вышла за стену Кремля и иду к площади Ленина.

Здание Тульской областной думы.

Площадь Ленина, с которой Ленина никуда не убирали.

Иду смотреть Успенский Кафедральный собор.

Вид на Кремль и на Музей самоваров.

Дошла до перекрёстка проспекта Ленина и Советской, и повернула назад к автобусу.

Далее у нас 60-километровый переезд в город Богородицк, в котором находится интереснейший архитектурный памятник.

Я совершенно не знала о такой странице в личной жизни Екатерины II, не доводилось слышать — но, оказывается, у чопорной немки Екатерины был внебрачный ребёнок от её фаворита, Григория Орлова. Факт рождения ребёнка тщательно скрывался, при рождении ему было дано имя Алексей Григорьевич Бобринский. Детство мальчика прошло в Санкт-Петербурге, где императрица его могла тайно навещать.

Конечно же ребёнку было даровано состояние и дворянское звание. Молодость он провёл за границей, играл в карты, волочился за женщинами (на деньги, которые высылала ему Екатерина), а ближе к зрелому возрасту поселился в Богородицком дворце, который был построен в Тульской губернии специально для него.

Мы идём смотреть дворец.

Историческая обстановка во дворце не сохранилась, потому что во время ВОВ он был превращён в обугленные головёшки. Но к настоящему моменту восстановили парадные комнаты на втором этаже и сделали обстановку под старину в комнатах на первом этаже. На самом деле ранее в этой круглой комнате была библиотека

В этой комнате располагаются временные меняющиеся выставки. Сейчас это выставка фарфоровых статуэток.

И вот таких гобеленов из нитей

Мы поднимаемся на второй этаж смотреть парадные комнаты дворца. Первая комната с тёмно-синими обоями являлась чем-то вроде прихожей, и здесь на стене висит портрет Алексея Бобринского в детстве

Вторая комната использовалась для настольных игр. Время для праздных богачей тянется медленно, нужно как-то развлекаться

Бальная комната

Это так называемая «предспальня». В этой небольшой угловой комнате — парадный портрет Екатерины II

А на другой стене — портрет красивейшей девушки, графини Бобринской, супруги хозяина дворца

Парадная спальня

Рабочий кабинет. Смешно звучит по отношению к дворянину, но да, он там «работал с документами» :)

Мы поднялись на верхний мансардный этаж. Здесь исторической обстановки нет, но размещена выставка кукол

Вид на дворец от дворцовых прудов. Любопытно то, что архитектором дворцового парка являлся Андрей Тимофеевич Болотов, мы с ним вчера уже встречались, ездили в его усадьбу Дворяниново

Идём к автобусу. Для того, чтобы войти во дворец, нужно пройти через арку с высокой колокольней

И вот я уже дома :) А привезла я из очаровательной Тулы берёзовый квас, настоянный на шишках. Никогда о таком не слышала, но в Туле на центральной улице продают берёзовый квас! Причём его там с десяток сортов: на шишках, с имбирём, с мёдом, с мятой, с хреном...

Ваше здоровье.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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