Восточное побережье США, лето 2020

Геннадий VKup Сегодня не совсем обычный, но очень интересный гульбарий. Понятно, что американский городок Роквилл - не самое популярное направление для российских путешественников, но однозначно любопытно посмотреть, как он живёт в изменённой реальности, в эпоху всех ограничений... Хорошо, что у нас есть там свой «спецкор» Геннадий VKup :) В общем, предлагаем заглянуть. Маски можно не надевать, дистанция 7805 км.

Часть 1, Роквилл и окрестности

(Начало эпохи COVID-19)

Так сложилось, что короновирусить нам пришлось по ту сторону Атлантического океана. В большой степени по собственной глупости. Билет из Вашингтона в Москву у меня был куплен на 26 Марта. Хотя Аэрофлот прекратил полёты только на следующий день, 27 Марта, мой билет был на Air France с остановкой в Париже. Уведомление, что полёты в Европу откладываются на неопределённое время и мои денежки пошли в плюса на Travelocity.com, пришло ещё за неделю до этого. Будь я посообразительней, то ещё успел бы улететь Аэрофлотом. Но я недооценил масштабы пандемии и подумал, что всё это затянется на пару-тройку недель максимум. А в конце апреля мне нужно было быть в Вене, поэтому показалось, что как раз через несколько недель я и доберусь до России, но уже через Австрию.

Но всё пошло не так, и я жестоко просчитался. Сначала было даже интересно. Унивеситет (UMD) перешёл на работу он-лайн с 13 марта, Годдард (GSFC) и NOAA — где-то, на неделю позже. Были весенние каникулы и серьёзно никто такую работу не воспринял, но Zoom начали осваивать и тренироваться в общении. По окончании каникул удалённую работу и обучение сразу продлили до конца семестра. И это пока ещё никаких масок, social distance и всё работало в обычном режиме.

Роквилл, Мериленд

Когда же антивирусные меры анонсировали, в городе Роквилл (Rockville) штата Мериленд, где я оказался, в первый день улицы опустели.

Появились таблички с предупреждениями

Я даже видел одну полицейскую машину, объезжающую обычно пустые улицы.

Но буквально на следующий день народу стало, на мой взгляд, даже больше обычного.

Субботний, фермерский рынок в Роквилле. Организуется на месте парковки у администрации города.

Народ — все в масках. На входе и выходе сидят волонтёры и считают, но я не видел, чтобы там была очередь. Очереди перед прилавками. На асфальте разложены пластиковые метки, для соблюдения «социальной дистанции”.

По рынку бродят два полицейских в масках.

Наплыв народа на площадках и пешеходных улицах, я объясняю тем, что у занимающихся спортом и гуляющих с собаками появилось больше времени. Я тоже стал гулять с Реем по два раза в день. Мили по 3 каждый.

Это на местной, дворовой спорт-площадке, буквально в первую неделю объявления ограничений связанных с COVID19. Затем народа стало только больше.

Сперва мы ещё продолжили ходить в магазин за продуктами, но очень быстро перестали, т.к. вовсю заработала доставка.

Первый поход за продуктами после объявления «карантина”. С перепугу набрал полную коляску.

С доставкой сначала было много сбоев. Курьеров явно не хватало и не все можно было заказать онлайн. То что народ теряет работу, было видно не выходя из дому. Прикольно было наблюдать, как пакеты с продуктами доставляли молодые люди на мерседесах и поршах. Но буквально за неделю все устаканилось и стало легко заказать онлайн что-угодно и установить время доставки с часовым окном. Стало удобно сделать заказ вечером, чтобы утром, когда проснёшься, пакеты уже стояли под дверью. Сейчас тоже иногда привозят доставку на премиум автомобилях, но уже гораздо реже. По случаю не связанному с короновирусом, в конце прошлого года Amazon открыл недалеко от Роквилла центр обслужвающий восточное побережье США, а когда случилась пандемия, организовал здесь более 150000 дополнительных рабочих мест и сейчас большинство доставки (по крайней мере вокруг нас) осуществляется Amazon’ом. Их голубые автобусики доставки — полные отморозки на местных дорогах. Почти как маршрутки в Туле.

Не могу отказать себе в удовольствиии и не привести эту картинку. Минивен Amazon delivery нагонялся. Буквально на ровном месте. Вот так они ездят.

Роквилл (Rockville), столица графства Монтгомери в штате Мериленд. Он расположен километрах в 15-ти на север от Вашингтона и туда доходит красная ветка столичного метро. Из центра Роквилла до Белого Дома в Вашингтоне, на нём можно добраться минут за 20−25. На машине — те же 20−25 минут. И это если не попадёшь в пробки. Проезд дорогой, $1-$6 и зависит от расстояния между станциями и времени суток. Правда, поезда ходят с большими интервалами. Существует автобусная сеть интегрированная с метро и перехватывающими парковками.

Вход на станцию метро Роквилл. Станция одновременно использутся и местными поездами. Пути в этом месте проложены над землёй.

Здание первой железнодорожной станции в Роквилле открытой в 1873 году. Сейчас — историческое место, типа музея.

Центральная площадь города — Town square, где проходят городские мероприятия.

Здание городской библиотеки.

Старое и новое оффисные здания в центре Роквилла. Оба действующие.

Старое здание окружного суда графства Монтгомери, столицей которого является Роквилл.

Прямо напротив старого, расположены новые здания судов. Слева гражданского, справа — уголовного.

Обезличенная статуя правосудия, как его видят роквилльские судьи.

Жилые дома в самом центре города. На первых этажах, под балдахинами — кафешки. Выше — жилые аппартаменты.

Кафе центра города времён короновируса.

Старые жилые дома центра Роквилла построенные в XIX—XX вв.еках.

Одно из самых первых зданий давших начало поселению которое стало Роквиллем в 1755 году.

Жилой квартал центра Роквилла, построенный как один из первых образцов современной единой, комлексной застройки в 1970х годах.

Очень популярны стали солнечные батареи на крышах домов

Крыша парковки в университете Мериленда в Коледж Парке (College Park) собранная из солнечных батарей. Большинство крупных парковок сейчас поступают так же.

Зарядка электромобилей на нижних этажах университетской парковки.

Апрель, всё начинает цвести

Прямо перед моим окном поселились колибри.

Сделать резкий снимок колибри в полёте сквозь оконное стекло — очень трудно. Колибри на охоте.

Косули чуствуют себя полными хозяевами на улицах и во дворах. (Почему пожарные гидранты окрашены в цвета украинского флага, я не знаю. И у кого бы не спрашивал- не знает никто. Это только в Роквилле. В окружающей город местности — всё нормально, пожарные колонки — красные.)

Кто-то эту косулю шуганул

В 2018 году в Роквилле проживало ~100000 жителей, а когда он образовался как город, в 1812 году, там было всего около 200 человек. Графство Монтгомери было центром борьбы с рабством в XIX веке. В Роквилле и вокруг множество достопримечательностей посвящённых этому и Гражданской войне в США. Согласно местной городской легенде, рабы бежавшие с юга и добравшиеся до Роквилла уже не возвращались владельцам, а становились свободными. Они селились на северо-востоке городка и сейчас там продолжают компактно жить их чернокожие потомки. По моим наблюдениям, они коренным образом отличаются от негров живущих в черных районах столицы. По большей части негры Роквилла — простые трудяги. Типичные реднеки, как здесь называют мелких предпренимателей работающих на открытом воздухе.

В подтверждение этому моему наблюдению, в Роквилле до сих пор не было никаких акций в поддержку движения BLM. Местные черные заняты делом.

В пешей доступности от нашего дома оказались: с одной стороны, «хижина Дяди Тома» (домик где жил своё последнее время в рабстве прообраз героя романа Гарриет Бичер-Стоу (Harriet Beecher Stowe) — Джосайя Хенсен (Josiah Henson)), с другой — кладбище, где похоронен классик американской и мировой литературы — Френсис Скотт Фицджеральд (Francis Scott Fitzgerald).

«Хижина Дяди Тома» до 2012 года находилась в частном владении и служила типа летней кухни у владельцев участка. Доступ в неё был, но по частной договорённости с владельцами. Историческое общество Роквилла выкупило её за $1000000 и отреставрировало. Однако земля осталась у прежних владельцев. Была достигнута договорённость, что экскурсиии туда будут проводиться по записи в историческом обществе с предварительным уведомлением владельцев участка, которые продолжают на нём жить.

Во время карантина в «хижине Дяди Тома» проводят какие-то работы и доступ туда был закрыт.

Экскурсия в «Хижину Дяди Тома» в докороновирусные времена. (Фото стянуто с Интернета)

Вместе с Хемингуэем, Стейнбеком, Стайн и другими, Френсис Скотт Фицжеральд является классиком американской литературы начала XX века, которого изучают во всех американских школах. Хотя он, в основном, писал о жизни богемы Голливуда и Нью Йорка, а умер от инфаркта на западном побережье, его родители и семья жили в Мериленде и похоронен он на кладбище, где хоронили большинство Фицжеральдов.

Маленькое католическое кладбище в центре Роквилла на котором покоятся останки Ф. С. Фицжеральда.

Могила Ф. С. Фицжеральда и его жены

Река Потомак, Мериленд

В десяти минутах езды на запад от Роквилла, на Потомаке, находится Национальный парк Большие Водопады (Great Falls NP). Парк расположен на обеих берегах реки. Западный, вирджинский берег в этом месте спускается к воде скальным обрывом.

Пороги Потомака. Вид со стороны Вирджинии.

Вдоль восточного, мерилендского берега множество скалистых островов, по которым можно пройти до середины реки среди порогов и водопадов.

Вид на пороги Потомака в районе Больших Водопадов со стороны Мериленда, с Медвежего острова.

Протоки среди островов мерилендского берега Потомака.

В большую, нормальную и малую воду один и тот же участок реки выглядит совершенно по разному.

Большая вода на Потомаке во время паводка в феврале, когда тает снрег в Аппалачах. (Это один из рукавов реки. Он вливается в основное русло, лежащее в этом месте вдоль вирджинского берега)

Нормальное течение Потомака весной и осенью. (Тот же участок реки.)

Малая вода в конце сухого лета. (Тот же участок реки.)

Во время паводков, вода в Потомаке бывает поднимается и затапливает высокий вирджинский берег, не говоря уже об островах вдоль мерилендского. Принесённые коряги остаются лежать на них до следующего паводка. Политика Национальных парков США — не убирать ничего образовавшегося естественным путём.

Как раз вблизи Роквилла, между островами, на Потомаке расположенны замечательные пороги. От шивер, до водопадов. Мечта байдарочников, на которых можно тренироваться круглый год. Говорю это, как водник с доперестроечным стажем.

Провешенная в протоке трасса для соревнований и тренировок начинающих каякеров.

Тренировка на каяках на Большом пороге.

Проход водопада и страхующий каяк внизу.

После удачного прыжка с водопада.

Отрабатывает «стойку» в «бочке».

На струе.

Прогулки для совершенно неподготовленных туристов, можно совершать на каяках и каноэ километров на 5−6 выше водопадов Great Falls.

Там река значительно шире, спокойнее и единственная опасность — это заблудиться между островов. Из-за скал и островов, приём мобильников — очень слабый и если забыть загрузить карту в телефон заранее, то сидя на воде не всегда это удаётся сделать.

Среди островов множество практически не пуганных птиц и черепах, которых, разве что, веслом не цепляешь.

Цапли охотятся прямо на порогах

Синхронное плавание

Аж «шерсть» дыбом встала.

Рыбаки и звери так же встречаются

И на камнях растут деревья.

Вдоль всего мерилендского берега Потомака, параллельно течению реки проложен канал «Чесапик и Огайо» (Chesapeake and Ohio Canal, или более известный как C&O Canal). Он начинается в Вашингтоне, в районе Джорджтаун и оканчивется в Аппалчских горах, в глубине материка.

Начало C&O Canal в Джорджтауне, в Вашингтоне. На фото туристическая копия используемых на канале барж. До коронавируса на таких баржах делали экскурсии. Для этого открывали шлюзы и наполняли водой участки канала по котрым и проводили баржи.

Полная длина C&O Canal — 185 миль, что равно 297 км. Строительство канала началось в 1828 году и закончилось в 1850. Основное предназначение было — вывоз угля с аппалчских шахт. К сожалению или к счастью в это же время в США началось бурное строительство железных дорог, которые ещё до окончания строительства C&O Canal стали полностью обеспечивать транспортровку угля с горных шахт в порты Балтимора. Поэтому C&O Canal эксплуатировался как второстепенная транспортная артерия до 1924 года. А после, как исключительно туристическая достопримечательность. Как раз в районе Роквилла и сейчас можно проплыть по каналу на барже с тягой на мулах и с шлюзованием через старинные деревянные шлюзы. Но, к сожалению не при коронавирусных ограничениях.

Здание старой таверны на C&O Canal в районе Роквилла. Сейчас в нём музей канала и станция рейнджеров Great Falls NP.

Шлюз возле здания действующий. В рамках экскурсии на барже, в нём проходит шлюзование силами волонтёров исторического общества.

Затем, мулы тащат баржу с экскурсантами приблизительно с километр.

Всего на канале было построенно 74 таких шлюза.

Старое здание смотрителя шлюзов. Такие здание располагагилсь приблизительно через 10−15 миль. Сейчас путешествующим вдоль канала в них можно зарезервировать ночлег за недорого. Я точно не помню ~$30−35 за ночь. На фото на окнах видны щиты т.к. оно было сделано когда уже начались короновирусные ограничения.

Для обеспечения проводки барж с углём, между рекой и каналом была построена грунтовая дорога по которй мулы тянули баржи.

Сейчас это сверх популярный многодневный велосипедно\пешеходный маршрут. Ночевать можно как в кемпингах, так и в старинных домах смотрителей шлюзов. Цены, кстати, вполне демократичные — ~$30−35 за ночь.

Впадающие в Потомак реки, C&O Canal пересекает поверху. Для этого были построены акведуки, как вот этот через речку МонОкаси (Monocacy)

Ложе канала поверху акведука. Рей идёт по дорожке, по которой мулы таскали баржи.

Каяки, пешие прогулки вдоль Потомака …, это замечательно, но только не летом. С начала июня по конец августа температура воздуха в районе Вашингтона — Роквилла держится ~35−40 градусов. При влажности 100%. Полчаса на открытом воздухе, даже без движения и майку в буквальном смысле можно выжимать. Поэтому как только в июле нам представилась возможность поехать на север, на границу с Канадой, мы с радостью ею воспользовались. Поехали :)

