Пирамида Голода, генератор молний и дюны в Подмосковье

Татьяна Афанасьева

Привет, друзья! Ловите новый маршрут на выходные. Самое классное, что ехать далеко не придётся, а впечатлений будет много и очень разноплановых. Тут вам и нетрадиционная медицина, и заброшки, и инопланетные пейзажи, и лайтовая рыбалка. В общем всё включено! Едем в Подмосковье.

Пирамида Голода

Пирамиды Голода повсюду, они размножаются! И никто не знает их точного числа. На Селигере, в Самаре, Батуми, Тольятти, Алуште... Одна оказалась у нас по пути, когда мы путешествовали по Подмосковью. :) Мир никогда не станет прежним.

Как утверждает автор по фамилии Голод (уроженец нашего Новомосковска, кстати!) они и от болезней страшных лечат, и на толщину озонового слоя влияют, и экологию улучшают, и вообще сплошная магия. Но это всё не доказано.

Внутри пирамиды оказался магазин с заряженной водой, разными кристаллами, магическими шарами и макошенью. Ели когда-нибудь макошень? А ещё там сидели люди - на «подзарядке личной матрицы».

Раньше на этом месте стояла самая большая пирамида Голода - 44 метра в высоту. В 2017-м её снесло ветром, после чего сделали уменьшенную версию - для всех, кто подсел на «магию».

38-й км Новорижского шоссе, 55.784220, 37.063647. Не уверена, что всем надо, но вдруг? Кстати, рядом с пирамидой - милый домик в норвежском стиле. Заряжает посильнее пирамиды.



Генератор молний

Едем дальше!

Оказывается, недалеко от Истры, стоит вот такой Soviet Marx Generator - гигантский генератор искусственных молний размером с 20-этажный дом и каскад трансформаторов на три миллиона вольт. Представьте, всё это способно зафигачить искровой разряд длиной 150 метров!



Установка включается очень редко (а возможно, вообще не включается). В 2011 году её использовали для проверки устойчивости самолета Sukhoi Superjet 100 к ударам молнии. Для меня всё это было из разряда абсолютной фантастики - существует ли оно всё? Не мираж ли? А потом мы подошли к «катушкам Тесла» вплотную...

Soviet Marx Generator находится на охраняемой территории Высоковольтного Научно-Исследовательского Центра, но народная тропа к нему не зарастает. Координаты: 55.923751, 36.818488. Московская область, Истра. Можно сделать посещение вполне официальным, выписав пропуск по адресу: Истра, Заводская, 5.



Песчаные дюны в Сычево

Звучит заманчиво! И выглядит чудесно. Чтобы добраться до красоты, пришлось основательно покружить и попылить. Потому как приезжаешь в Сычево, а дальше вообще непонятно, куда ехать. Часть карьеров заброшена, а часть всё ещё в разработке - повсюду заборы, кордоны, камазы.

Предусмотрительно записала для вас координаты «диких песков»: 55.93822, 36.19104. Кстати, там и сэндбординг народ практикует, если вы в теме (это когда катаешься на доске не по снегу, а по песку).



Озернинское водохранилище

Сначала хотели поставить палатку в Сычево, но там был такой аншлаг, что тульские Кондуки отдыхают. В итоге поехали на Озернинское водохранилище под Рузой, и это теперь верхняя строчка нашего летнего хит-парада «Куда приткнуться на закате?». Точные координаты: 55.758920, 36.258632. Там платный въезд и место под палатку, но если припарковаться в районе бесплатного пляжа, то можно занять лучшее место в партере без всякого бабла, что мы и сделали. Стол стоял в «полосе прибоя», откуда мы наблюдали дивный закат, романтиков, разгуливающих по «плавучим островам» и игривую ондатру, внезапно выплывшую на булькающий звук красного сухого. В этом месте я традиционно запланировала «дверь» - для телепортаций. Красота ведь!

На Озернинском отличная рыбалка. Хорошо ловится щука, лещ, плотва и судак. А ещё, как утверждает Мосрыбвод, в водохранилище неоднократно запускались белый амур, толстолобик, стальноголовый лосось, речная форель и пелядь. Так что всё зависит от вашей личной удачи. ;)

Всем ярких и радостных выходных!

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