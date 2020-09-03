Боровск – разрисованный город с русской душой

Татьяна Афанасьева



Однажды мне приснился город, похожий на детскую раскраску. Цветной, смешной и очень яркий! Всё в нём — дома, гаражи, мосты, заборы и даже собачьи будки — было разрисовано. От души разрисовано. Причем, собачьи будки (могу поспорить) разрисовывали сами собаки. :) А потом оказалось, что такой город есть. Ну, почти такой. Это Боровск! Он всего в 169 км от Тулы.

— Все картины на домах нарисованы одним человеком — Владимиром Овчинниковым, все стихи к ним написаны его женой Эльвирой. Необычные люди. Сентиментальные, остроумные и смелые.

Впервые в Боровске мы побывали в 2009 году, и вот сейчас вернулись в 2020-м. Рисунков стало больше. Зря я боялась, что там всё закрасили.

В Боровск мы въехали по улице Коммунистической, почти сразу нам встретился дом, на котором во всю стену — глобус Боровска со всеми подробностями ;)

На нём обозначно всё! «Протва, в которую можно бросить бутылку с запиской; дом творчества не имени Прянишникова; место, где омывают тело; вулкан спящей энергии народа; миражи уничтоженных храмов; ночевка и фиаско Бонопарта; дом с приведениями; гостиница, где останавливался Козьма Прутков; храм-гараж и храм-водокачка…» Список длинный и интересный. Всего осмыслить, к сожалению, не удалось.

Рядом с глобусом — милая старушка, любительница дождевой воды. Я её ещё в прошлый раз полюбила :)

Фото 2009 года.

На фасаде того же дома — герб Боровска (верующее сердце), боярыня Морозова (заморенная в Боровской крепости в XVII веке), воевода-князь Дмитрий Пожарский и еще куча историзмов :)

Это самый расписной дом на улице Коммунистической. Местами выцвел, но впечатление все равно производит… Какой-то он благородный.

Фото 2009 года.

Напротив «благородного дома» - мальчонка. Он абсолютно голый и белый, как мел. В Эльвириной интерпретации: «Будущее — голый мальчик. Крутит ключиком в замке. И земля летит, как мячик. И века — все в кулачке!» Черно-белое будущее — печально…

Кроме улицы Коммунистической, советую прогуляться по Советской и Ленина, а потом, куда ноги приведут (или гугл!). Город крошечный, патриархальный и невероятно душевный.

Отдельная тема - окна и двери! В них застыли самые разные персонажи - от боярыни Морозовой, заморенной в Боровской крепости в XVII веке, до «Любительницы абсента» Пабло Пикассо. Бабушки, ангелы, котики, завидные невесты, местные герои... Иногда смотришь, вроде дом как дом, а потом замечаешь, что кто-то смотрит на тебя из окна, не мигая. Картинно!

…Овчинников настолько патриот. С большой буквы Патриот! Все его рисунки и картины — это история города и его жителей.

А это автопортрет, как я понимаю.

К слову Владимир Овчинников по образованию инженер-строитель, он переехал в Боровск с выходом на пенсию и в начале 2000-х начал потихоньку разрисовывать город. Сейчас в Боровске около 100 его картин.

Очень впечатлил дом, где жили братья Полежаевы с женами ;) Точно страница из старого фотоальбома.

Боровск удивляет с каждым новым поворотом! «За окошками с цветущими геранями проживают нынче те же, что и ранее. Не прервавшие традиции хорошие: огородники, руками в землю вросшие» (Э-э-э.Частикова). Женщина в дверном проеме чертовски хороша! Да и огурец выглядит многообещающе.

Там же недалеко Циолковский рисованный, а чуть дальше — памятник великому ученому.

Только в Боровске могли поставить такой памятник Циолковскому. Очень душевный! Сидит дядька в смешном пальто и валенках, с особой преданностью смотрит в небо... Не отрываясь. Мы тоже постояли рядом, пощурились на солнце.

В Боровске Циолковского считали чудаком «не от мира сего». Он приехал учительствовать в январе 1880 года, «попал на хлеба к одному вдовцу с дочерью, жившему на окраине города», женился на этой самой дочери и остался в Боровске на 12 лет. Здесь же начал строить смелые планы по покорению Космоса, для начала построив «ястреба» из говна и палок . Самый первый дом, в котором он жил в Боровске, так и стоит на ул. Циолковского, 49 (бывшей Круглой).

Если прогуляться от памятника Циолковскому направо, то и Гагарин найдется (ул. Коммунистическая, 2). Тема Космоса для Боровска - родная.

Вот еще прикольная картиночка, затерянная в каком-то переулке. Называется «Разгадыванье мира». В разгадываньи участвуют Владимир Высоцкий, Сергей Есенин, АэС. Пушкин, академик Павлов, преподобный Пафнутий, предположительно Фантомас, еще несколько неразгаданных мной персонажей. Но самый клевый здесь Толстой! :) Улыбнуло. Очень.

Вообще знаменитостей на улицах Боровска хватает...

В самом центре Боровска Торговые ряды. Сейчас это обычные магазины скучными рядами. Но на их стенах Овчинников нарисовал то, как это было когда-то… «Кожевенная Ильичева», «КоньякЪ Шустова», «Лавка общества потребителей»…

В Боровске сохранилось множество деревянных теремов. Самый знаменитый и самый красивый, по версии местных жителей, - Усадьба Шокиных конца XIX века (ул. Ленина, 15).

Фёдор Иванович Шокин был крупным боровским купцом, являлся гласным Городской Думы, известным в городе благотворителем, строителем старообрядческих храмов. В настоящее время в усадьбе - «Школа мастеров».



Памятник русскому адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину, который одержал победу над турками в Афонском сражении и при Дарданеллах, стоит на площади Ленина. Сенявин родился в имении Комлево Боровского уезда Московской губернии.

Скульптура девочки в фонтане на перекрестке улиц Ленина и Мира в городе Боровск получила название «Пусть светит!»

Смотровых площадок в Боровске несколько, одна из них находится по адресу пл. Ленина, 25, так называемый «Домик счастья».

Даже Пафнутьево-Боровский монастырь можно рассмотреть.

Монастырь основан преподобным Пафнутием в 1444 году. Он стоит на холме, на пересечении рек Истремы и Протвы. Та еще древность! В этот раз посещали, но помню, что в 2009-м, когда мы зашли в маленькую церквушку пророка Ильи, нас сильно удивили имена святых, как в другое измерение попали: Иезекилль, Иоиль, Исаия, Софония… Ни одного знакомого! В монастыре есть возможность забраться на колокольню и ударить во все колокола.

В самом Боровске около десятка старых церквей, что придаёт городу ещё большей патриархальности.

На обратной дороге заскочили в Музей Мусора «МуМу», потому как не смогли проехать мимо вот этой коровы из пластиковых бутылок. Что за музей такой? Читайте по ссылке (уже был гульбарий).

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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