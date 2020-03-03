Гвинея: жизнь после эпидемии лихорадки Эбола

Сергей snb Борисов Поехали бы в отпуск туда, где бушевала страшная эпидемия лихорадки Эбола, причём добровольно? На первый взгляд, кажется абсолютным безумием! А вот тульский путешественник Сергей snb Борисов слетал в Гвинею, и теперь у нас есть репортаж из первых уст. Так что не скупитесь на вопросы и эмоции.

— Гвинея страна в Западной Африке, которая стала известна всему миру, когда там в феврале 2014 году произошла вспышка эпидемии Эболы. Эпидемия быстро распространилась в стране, а так же перекинулась в соседние страны в Сьерра-Леоне, Либерию, Нигерию, Бенин. Далее Эбола распространилась и в некоторые другие страны по всему миру, включая США, Испанию и Гонконг.

Болезнь унесла тысячи жизней. Но 29 декабря 2015 года, ВОЗ сообщила о завершении эпидемии в странах Западной Африки. На память об Эболе, в Гвинеи остались надписи на стенах.

Я прилетел в Конакри, столицу Гвинеи в ноябре 2019 года. Билет в один конец мне обошелся всего лишь 14500 рублей, что для данного региона очень дёшево. Для того что бы купить такой дешевый билет я воспользовался поисковым сервисом по авиабилетам.

Вообще Гвинея была первая моя страна из путешествия по 4 странам западной Африки: Гвинеи, Сьерра Леоне, Либерии и Гане. По этому обратно в Россию я вылетал уже из столицы Ганы Аккры. Для покупки обратного билета, я так же воспользовался поисковым сервисом по авиабилетам, так как я считаю, что в преобладающем большинстве случаев билеты лучше искать именно в таких сервисах, по тому что они производят поиск сразу по целому ряду авиа компаний, агентствам и систем бронирования.

Но в данном повествовании речь пойдёт только об одной стране, Гвинеи.

И так я заселился в гостиницу столицы Гвинеи, города Конакри. Цены на проживание в Конакри не маленькие и найти нормальный отель дешевле 40 евро в сутки очень проблематично. Собственно я и поселился в отеле за данную сумму.

Отель должен был находиться на берегу океана. Так оно и было, но вот такой вид открывается из отеля.

В Гвинеи стать миллионером очень просто для этого всего лишь надо поменять 110 долларов и вы получите в замен 1 миллион Гвинейских франков. По этому по прибытию в отель мы сразу обменяли себе нужную сумму, курс тут оказался примерно на 10% лучше чем в аэропорту.

Гвинея, Конакри. Достопримечательности

При осмотре столицы мы решили первым делом осмотреть местные рынки, так как я считаю что они являются наиболее колоритными местами и отображают более всего жизнь обычных людей. На первом рынке нам снимать категорически запретили, тем более рядом находился пост полиции и пытаться снимать без спроса было бы очень опрометчиво.

На следующем рынке, который был рыбный мы всё же решились сделать фото и видео. Люди смотрели на нас с непониманием, но фото и видео нам сделать удалось. Зато когда мы пришли на этот рынок в следующий раз нам категорически это делать запретили.

Одним из самых значимых достопримечательностей Конакри, которую посещают практически все редкие туристы, является памятник козлам.

Так же к достопримечательностям можно отнести мечеть. В Гвинеи 84% населения исповедуют ислам сунитского толка.

В общем то это почти все достопримечательности Конакри, ещё кое что можно будет посмотреть в видео которое будет ниже. Далее мы отправились в ресторан, который нам характеризовали как самый туристический, но далеко не самый дорогой и называется он "Обама". А по дороге нам часто открывались такие виды.

А вот собственно говоря и сам ресторан, который находится на "живописном побережье" Атлантического океана.

Коротко о ценах в Конакри

Поесть в ресторане Обама в среднем будет стоить 10-15$. Например спагетти с барракудой которые можно увидеть на фото ниже стоят 9$, а бутылка местного пива 2$.

По ценам в магазинах, в которых отовариваются белые:

коробочка йогурта Активия 150 грамм стоит 1,5$,

2-3 помидора 4$,

бутылка подсолнечного масла 1 литр стоит 3,5$.



В то же время если покупать еду у местных на улице, что крайне не рекомендовано, то большую порцию риса с овощами и куском курицы можно купить за 2$. А маленький шампур из мяса летучих мышей стоит вообще копейки, им нас угостили даже бесплатно.

Подробнее о уличной еде и еде в ресторане вы так же сможете увидеть в видео.

А вот так вот выглядит побережье океана, которое расположено прямо рядом с рестораном "Обама" и на котором местные ребята играют в футбол.

Как видно на фото побережье Конакри мягко говоря не предназначено для купания. И что бы покупаться в чистом океане местные жители и в большей степени Ливанцы, которые контролируют большую часть бизнеса в столице, отправляются на близлежащие острова. Дорога до островов занимает от 30 минут.

Конакри ночная жизнь и развлечения

Есть в Конакри конечно же бары и ночные клубы, которые на меня не произвели большого впечатления, хотя возможно я просто не побывал в нужных местах из-за ограниченности во времени. Так же нужно отметить, что молодежь в столице может сама устраивать себе дискотеки прямо в трущобах, поставив на улицу мощные колонки. Мы пару раз посещали такие мероприятия и весело провели время с местными ребятами и девчатами).

Подводя итог, хочу отметить что путешествие в Гвинею мне понравилось и большинство людей оказались добрыми и приветливыми. Так что друзья избавляйтесь от предрассудков и отправляйтесь в путешествия.

P.S. Более подробно о путешествие в Гвинею - ночная жизнь, бары и рестораны, трущобы, цены и достопримечательности вы можете посмотреть в видео.

Кстати, бытующее мнение, что Гвинея - родина Эболы, не совсем верное, но узнал я об этом позже. В Гвинее действительно была крупнейшая вспышка. Но впервые вирус Эбола был идентифицирован в экваториальной провинции Судана и прилегающих районах Заира (сейчас Демократическая республика Конго) в 1976 году. В Судане заболело 284 человека, из них умерло 151. В Заире — 318 (умерло 280). Вирус был выделен в районе реки Эболы в Заире. Это и дало название вирусу.

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