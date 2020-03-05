Аптекарский огород, Москва. Маршрут выходного дня

Татьяна Афанасьева

В канун 8 Марта хочу поделиться с вами ярким «цветочным маршрутом» и пригласить в Аптекарский огород, который принарядился в предчувствии весны. Отдельное спасибо Зарубинке , которая однажды рассказала про это чудо в центре Москвы. Приятно путешествовать по рекомендациям друзей Myslo ;)

Точный адрес: Москва, проспект Мира, 26, метро «Проспект Мира», Аптекарский огород. Официальный сайт hortus.ru - на тот случай, если вам не интересно праздно шататься, и вы хотите организованную и подробную экскурсию. Работает с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

У места очень богатая история, не на одну экскурсию хватит. Аптекарский огород был заложен в 1706 году по указу Петра Первого для выращивания лекарственных растений. По традиции, были приглашены опытные садовники и ученые-иноземцы, главным образом, из Германии. В саду не только выращивали и заготавливали разные травки-муравки, но и прям на месте готовили целебные снадобья и обучали будущих медиков. Отсюда посылали и первые ботанические экспедиции по России.

По легенде, еще при основании сада сам Петр посадил здесь три хвойных дерева: ель, пихту и лиственницу «для научения граждан в их различии». Лиственница жива до сих пор. На карте она под номером 1. План-схему Аптекарского огорода можно взять в кассе абсолютно бесплатно.

Первым делом мы посетили выставку «Репетиция весны», которая проходит в Аптекарском огороде с 15 февраля до 15 марта вот уже шестой год подряд ;) Входной билет стоит 300 рублей, для льготников - 200. Обязательно берите с собой мам, бабушек, подружек! Это место настоящий подарок в плане солнечного настроения. Антидепрессант ;)

В стоимость билета включены и все остальные сады, оранжереи - пальмовые, кактусовые, кувшинковые, женьшеневые... Там столько всего!

«Репетиция весны» - это 10 тысяч цветов! Тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, магнолии, сакура, айва и даже сирень. Она меня почему-то больше других поразила. Не май месяц.

Пространство не такое уж и большое, но хорошо организованное. Даже небольшой голландский домик есть. По дорожкам ходить нельзя, а вот на лавочке среди всего этого цветочного великолепия посидеть можно ;)

Небольшой «путеводитель по тюльпанам» (избранное):

Graffiti Design,

Dreamtouch,

Rainbow River,

Foxtrot,

Pretty Princess,

Spring Green,

Columbus,

Russia,

Esperanto,

Рябчик Шахматный (не переводимое, как мы поняли). :)))

А какой там нежный и тонкий аромат стоит! Все тюльпаны пахнут по-разному: арбузом, карамелью, яблоками... Удивительно. Я даже нашла аромат тюльпанов из бабушкиного палисадника, будто телепорт в детство :)

Потом мы прогулялись по остальным оранжереям. В каждой поддерживается свой микроклимат и полно заморских диковин. Ходишь и не перестаешь удивляться. Всё показывать не буду, познакомлю с некоторыми абсолютно сказочными персонажами...

К примеру, пляшущие человечки. Вы ведь видите их?

Толстоногий пахиподиум.

Мухоловки, нагло кусающие палец. Мы проверяли! :)))

Благородная геликония...

Гигантские амазонские кувшинки. Почти метр в диаметре! Мне кажется, на такой плавала Дюймовочка.

Красные японские кактусы :)

В Пальмовой оранжерее живёт хамелеон. И он активнее нашего тульского, живущего в зооэкзотариуме. Имхо.

Некоторым пальмам в Пальмовой оранжерее уже по 120 лет и они почти упираются в крышу. Вообще, когда ходишь там, ощущение, что ты в джунглях.

Хотите почувствовать себя Жаком Паганелем, чудаком-энтомологом, который рукоплещет при виде мохноногого тарантула и впадает в нирвану от красоты листовидки гигантской? Тогда вам на выставку насекомых всё в том же Аптекарском огороде и за те же 300 рублей - это All Inclusive, господа! Какие же там экземпляры. Цвет, форма, инопланетность - восхищает всё. Но больше всего поражает размер. Некоторые из палочников, кузнечиков, уховёрток и стрекоз размером с ладошку. Нифигасе! В реале мы виделись только с бражниками олеандровыми, мадагаскарскими тараканами, богомолами и рогачами. Да вообще сложно осознать, что все остальные тоже с нашей планеты! Очень крутые. Жаль, что не живые.

«Путеводитель по насекомым» (избранное):

Палочник Голиаф,

Голиаф королевский,

Богомол подсушенный,

Листовидка гигантская,

Тарантул,

Таракан гигантский. В маске котика! :)))

Дупляк,

Толстуны-мальчуганы,

А это чисто для масштаба :) К слову, выставка «Эстетика и богатство мира насекомых» - постоянная. На ней представлено более 500 самых эффектных бабочек, жуков, стрекоз, богомолов, муравьиных львов и других милых божьих тварей. Бабочек, как ни странно не фотографировала. Они удивили нас меньше всего.

А потом мы снова зашли в гости к тюльпанам и их друзьям. Потому как невозможно было уйти, не попрощавшись! :)))

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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