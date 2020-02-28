Мёртвое море: ожидание и реальность

Татьяна Афанасьева

Мёртвое море у большинства людей ассоциируется с Израилем, многие даже и не подозревают, что половина его находится в Иордании, и там тоже развит медицинский туризм, есть свои пляжи и свои оздоровительные программы. Мы поехали туда чисто из любопытства и всего на один день, добирались из Акабы . Но обо всём по порядку...

— Машина напрокат в Иордании? Стрёмно. Но так хотелось съездить на Мёртвое море, чтоб с ветерком - через пустыню, поймав местную радиоволну, останавливаясь там, где захочется, чтоб мимо проносились иорданские деревушки, огороды, верблюды, оазисы... И желание победило.

В Акабе работают представительства международных прокатных контор - Avis, Budget, Dollar, Enterprise, так что можно смело брать автомобиль напрокат. Мы воспользовались услугами Dollar - их офис справа от входа в DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba. Залог 350$ - его блокируют на карте, возвращают сразу в момент сдачи авто. Прокат от 35$ за сутки, в нашем случае — Mitsubishi Lancer, автомат. Бензин — 70 пиастров за литр (80 руб., 90-й).

К слову, весь район рядом с отелем DoubleTree — это прокатные конторы. Всё очень цивилизованно и организованно.

Из Акабы к Мёртвому морю мы ехали по дороге №65, она так и называется «Автомагистраль Мёртвого моря». 270 км безмятежной красоты. От души советую - никаких серпантинов, ооочень мало машин, космические пейзажи и... разгуливающие среди них верблюды. Найдёте парочку на этом фото?

Было необычно видеть верблюдов в «свободном плавании» - разгуливающих среди песков, жующих редкие кусты и деревья, без всяких попон, уздечек и барыг, пытающихся обогатиться за их счёт.

Нас останавливали пару раз, на блокпостах, чтобы проверить документы и в очередной раз сказать: Welcome to Jordan! Кстати, горы в кадре - это уже Израиль.

Заправки как заправки, ничем не удивили, ну, если только арабской вязью.

Иорданские дороги в достаточно хорошем состоянии.

Населённых пунктов встречалось не так уж и много, но колорита хватало.

В Иордании существует «кузовная мода». Все борта грузовиков как произведения искусства.

Придорожные кофейни, овощные развалы на обочине... Всё, как положено :)

Проезжали и мимо лагерей беженцев.

Пейзажи радовали намного больше бытовухи.

Мёртвое море: ожидание & реальность.



Ожидание. Я рисовала себе следующую картинку: мелкое, мутное, очень спокойное, с плоскими берегами и барахтающимися толстяками на поверхности, которые пытаются спрятать свои тела под воду, но тщетно. Ни растительности, ни рыбок, ни-че-го.



Реальность. В воде и правда никто не живёт. Но при этом море создаёт впечатление живого! У него потрясающий цвет, звук, и оно лижет синими языками подножие скал, оставляя удивительнейшей красоты соляные наплывы и узоры. К тому же Мёртвое море оказалось теплее Красного. Не удивительно, здесь всегда хорошая погода — 330 солнечных дней в году, к тому же в него впадает 55 термальных источников.



Касаемо пользы: в составе воды и грязи со дна куча ценных элементов — от брома и хлора до редких металлов. Сюда едут страждущие с различными заболеваниями кожи, суставов и нервной системы. Говорят, помогает.



Оставалось найти пляж, чтоб искупаться! И поймать дзен.

С купанием в Мёртвом море не всё так просто - берег скалистый и обрывистый, всё, что кажется пляжем - на деле им не является. На границе с водой белая слоистая соляная корка, глубина не известна, комфортность входа тоже. Тем не менее есть несколько мест, где всё возможно.

Point de vue. Бесплатно, но дико. Не забудьте специальные тапки для хождения по корявому дну, плавательные очки для безопасности глаз и пару канистр обычной воды, чтобы смыть с себя соль. А её будет много!

Porto Dead See. Так называется отель, где рядом с официальным пляжем местные устроили неофициальный. Прайс: 10-15$ с семьи. Условий никаких, но воду, чтобы обмыться, точно предоставят.

Amman Tourist Beach. Вход 20 динар с человека. Дорого, но все условия. Бассейны, раздевалки, души, туалеты, пляжные зонтики, песчаный пляж... Купаться очень комфортно. За 3 динара можно ещё и ведёрко целебной грязи прикупить.

У нас не было времени метаться по побережью, так что выбрали Amman Tourist Beach, чтоб уж наверняка и в кайф.

Есть пляжи галечные, есть песчаные, а есть сильно солёные :)))

Вода +25, плотная, маслянистая и держит на поверхности - ощущение, что плаваешь на надувном кресле. Но морем нельзя увлекаться, не больше 20 минут за раз. Через 2-3 часа можно повторить. И, конечно, не брызгаться, не нырять, не расчёсывать кожу, не терять самообладания. :)) С самообладанием сложно! Особенно при попытках плыть на животе.

И напоследок несколько интересных фактов о Мёртвом море:

Поверхность моря расположена более чем на 400 м ниже уровня мирового океана, поэтому считается самой низкой точкой планеты.

Глубина моря – 377 м, ширина – 18 км (в самом широком месте).

Один из самых солёных водоёмов на Земле! Солёность – 33,7%. Но озеро Ассаль в Джибути, Кара-Богаз-Гол в Туркмении и некоторые озёра Антарктиды обгоняют его в своей гиперсолёности.

Солёность – 33,7%. Но озеро Ассаль в Джибути, Кара-Богаз-Гол в Туркмении и некоторые озёра Антарктиды обгоняют его в своей гиперсолёности. Река Иордан является единственным крупным источником воды, впадающим в Мёртвое море.

является единственным крупным источником воды, впадающим в Мёртвое море. В нём перекупалось несметное количество знаменитостей, в том числе иудейский царь Ирод Великий и прекрасная египетская царица Клеопатра. А в Библии написано, что именно здесь находилось убежище царя Давида.

и прекрасная египетская царица Клеопатра. А в Библии написано, что именно здесь находилось убежище царя Давида. Вода, грязь и воздух «Святого озера» (так его тоже называют) омолаживают весь организм.

В воздухе на Мёртвом море содержится дополнительное количество кислорода и брома, что создаёт приятный, расслабляющий эффект.

На дне моря находится месторождение асфальта. В древности битумную жидкость, поднимающуюся на поверхность, использовали в медицине и промышленности. Поэтому ещё одно его название - Асфальтовое море.

С иорданской стороны у моря есть волны! А с израильской нет. Но это не точно :))) Надо съездить проверить.

Наше путешествие по Иордании, предыдущие три части:

Часть 1. Акаба - курорт на берегу Красного моря.

Часть 2. Древняя Петра. Одно из новых чудес света.

Часть 3. Пустыня Вади-Рам - иорданский Марс.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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