Куэнка. Висячие дома, гора с глазами и грибы

Татьяна Афанасьева

Рассказ про наше испанское путешествие наконец-то подошёл к концу, если пропустили первые восемь частей сериала, их можно посмотреть по одному клику:

1-я серия. Мадрид. Мохнатый дом, говорящие головы, стрит-арт и лягушка удачи.

Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки 2-я серия. Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки

- Из Кордобы едем в волшебную Куэнку! Сначала на ночном автобусе в Мадрид (отправление в час ночи, компания Socibus, 17,45 евро), оттуда в Куэнку (отправление с Estacion del Sur в 8.00, компания Avanza, 12,79 евро).

Я уже писала, но повторюсь: автобусное сообщение в Испании отлично развито, за каждое направление отвечает отдельная компания-перевозчик, на автостанциях есть их представительства, но можно покупать билеты онлайн на официальных сайтах. В провинциальных городах, где одна станция, никакой путаницы, в Мадриде стоит заранее уточнять, с какого из шести автовокзалов едет нужный автобус.



Ну, и конечно, Transportbot.ru вам в помощь. Выстроит любой маршрут, расскажет, как и куда добраться. И не только в Испании! Давно пользуюсь, пока не подводил.

А сейчас я расскажу вам сказку. Давным давно, в начале нашей эры между реками Хукар и Уэкар на зубцах высокой горы в том месте, куда указал им Бог солнца, поселились кельты, потом их потеснили римляне, которых чуть позже подвинули арабы... Время шло, Куэнка меняла хозяев и всё больше превращалась в «городскую сумасшедшую», у которой свой стиль и своё представление о красоте и геометрии. Описать Куэнку очень сложно, это самый необычный город, который мы видели в Испании. И у каждого дома в нём точно есть душа.

Не уверена, что хотела бы жить в таком, но удивляет :)

Где поселиться в Куэнке? Я вас полюбила, я вас научу. Заходим на booking.com и бронируем апартаменты Cuencaloft escapada al casco на Calle Colmillo, 1 (как вариант). Самый центр старого города, в двух шагах от кафедрального собора, знаменитых «висячих домов», и вид у дома такой средневековый, что все остальные туристы фотографируют его, как достопримечательность.

Никаких вывесок, ресепшн и признаков, что дом сдают. Заселение только в 15.00, мы же на месте рано утром. Позвонили хозяину, перекинулись парой слов - он на испанском, мы на английском, никто никого не понял, на том и распрощались. Ситуация весёлая...



На такой случай есть хороший лайфхак: идём в офис туристической информации и берём «помощь зала».

Так выглядит офис информации, тоже не сразу нашли :))

В итоге через 15 минут телефонных переговоров работника офиса и хозяина апартаментов на чистом испанском приходит посол доброй воли (неожиданно румын!) и приносит ключ от апартаментов, где мы оставляем рюкзаки. Какая ж красота. Встречай нас, Куэнка.

Куэнка за всеми наблюдает! И днём, и ночью.

Это место носит название Los ojos de la mora («глаза мавританки»). Цветными их сделали не так давно какие-то местные акционисты, а раньше сама гора смотрела на город! Без этого поп-арта. Впечатляет? Как считаете, надо было красить или нет?

И, конечно, существует городская легенда на счёт этих глаз... Дело было в XII веке, во времена крестовых походов. Солдат-христианин влюбился в куэнковскую мору (так испанцы называли мавританок). Любовь была запретной, а потому тайной. Контакты между двумя религиями были строго запрещены. К тому же на руку красавицы (да что там на руку! на всё тело, конечно) претендовал какой-то местный мавр. Влюблённые решились бежать, найти священника, обратить мору в христианство и жениться. Но в ночь «икс» солдата забили до смерти дружки мавра, а мора не прожила и года без любимого. Умерла от тоски... На горе появились миндалевидные глаза-пещеры, смотрящие на город. На ту его часть, где хотели встретиться влюблённые.



Можно смело вбивать в гугл-мэпс Los ojos de la mora, ему это знакомо. Куэнка приглядывает и за ним. Граффити (фото ниже) нашлось напротив «глаз моры», как раз в той точке, откуда мы их увидели.

«Висячие дома» Casas Colgadas считаются визитной карточкой Куэнки. Три самых известных - два Королевских Дома и Дом Русалки - находятся слева от моста Сан-Пабло. К всеобщей радости, их взяли под охрану и всячески берегут, чтоб они не обвалились вместе со своими чудесными деревянными балкончиками! Дома построены в XV веке. Как они держатся на скале - загадка. Внутрь попасть - не проблема, в одном из них - Музей абстрактного искусства, в другом - ресторан.

Мы каким-то чудом застали последний день работы выставки «Bill Viola: Vía Mística». Цитата от автора: «Для меня искусство - это процесс пробуждения души».



Больше всего впечатлили «Мечтатели». Представьте: тёмная комната, глубоководная музыка, два аквариума, в них белокожая девочка и темнокожая женщина, их глаза закрыты... Это всего лишь видео-арт, но у нас полное ощущение реальности происходящего. До мурашек.

Куэнка открыла для нас ещё одно имя в мире граффити. Знакомьтесь, MrTrazo Мистер Тразо. Настоящее имя Марио Родригес, родился в 1987 году, его работы есть по всему миру (Лиссабон, Лондон, Висбаден, Майами, Мехико), но Куэнка - особое для него место, здесь его художественная резиденция. «Сдёрнуть маску с людей» - вот основная идея, отсюда такая смелая деформация фигур и лиц. Очень узнаваемый стиль.



Не спешите бежать в старый город, к «висячим домам», приехав в Куэнку, посмотрите на персонажей Мистера Тразо - они живут недалеко от станции. У них там гнездо!

А теперь поговорим о высоком...



Куэнка стоит на высоких скалах, окруженной глубокими ущельями, поэтому логично, что в городе несколько площадок с головокружительными видами. Наш топ (с нарастающим восторгом):

1. Площадь у башни Маньяна (Torre de Mangana)

2. Мост Сан-Пабло (Puente de San Pablo).

3. Холм Сьерро дель Сокорро, на котором стоит статуя Спасителя, благословляющего Куэнку.

4. «Каменный корабль» с видом на реку Хукар (Mirador Hoz del Júcar)

5. «Грибное место» Баррио дель Кастильо (Mirador Barrio del Castillo). Мы пришли сюда днём, потеряли голову и вернулись вечером, чтобы потерять её ещё раз. Очень крутое место!

В нижний мир! «Верхняя Куэнка» всячески воспета в путеводителях: башня Маньяна, кафедральный собор, висячие дома, мост Сан-Пабло, разные музеи, а вот про нижнюю там почти ни слова. Расскажу про две крутых точки на карте «нижней Куэнки»:

♥ Calle de la Moneda (улица Валюты). Образец архитектурного безумия и обитель морисков. Так называют крещёных мусульман, потомков мавров, которых инквизиция вынудила принять новую веру, за которыми пристально приглядывала и наказывала за малейшие признаки «ереси». В средние века морискам предписывалось носить на шляпах отличительный знак - полумесяц из синего сукна величиною с апельсин.

♥ Santuario De Nuestra Señora De Las Angustias - «Скит тревог», построен в XVII столетии над хижиной местного отшельника. К церквушке ведёт очень колоритная тропинка между скал (спускались с Calle Trabuco, точнее вряд ли опишу), а там и до бирюзовой плотины реки Хукар недалеко. Прогулка того стоит!

На крышке герб Куэнки - «Священный Грааль», восьмиконечная звезда, крепость в форме короны и еле различимый масонский глаз... Почти уверена, открой мы этот люк, внутри оказался бы скоростной лифт в штаб-квартиру вольных каменщиков.

Ещё немного деталей :)

Почтовый ящик :)

Abrazame y nunca me sueltes! В переводе с испанского «Обними меня и никогда не отпускай». Куэнка влюбила нас в себя ♥ Настолько, что мы готовы были торчать на её скалах и днём, и ночью, мысленно обнимая и, к сожалению, прощаясь...

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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