Марокко. Часть вторая

Ирина Пшонкина Тульская путешественница Ирина Пшонкина продолжает свой рассказ про загадачное и столь притягательное Марокко. Если пропустили первую часть, её можно найти по одному клику. Клик! А сейчас ловите продолжение…

— В первой части рассказа о колоритном Марокко мы выяснили как туда лучше попасть, какой маршрут будет оптимальным, что посмотреть в Агадире, Эс-Сувейре, Марракеше и какие красоты природы встречаются по пути в пустыню.

Многие могут возразить, что уж там особенного в этих песках? Ехать далеко, жарко, дорого… а если песчаная буря? На море тоже красивые закаты и рассветы! Но для меня пустыня теперь в одном ряду с морем и горами! На море вы еще точно съездите, а вот песчаное море надо тоже хоть раз увидеть.

Причем я бы все-таки рекомендовала пустыню именно в Марокко, или в Иордании. Виды фантастические и точно не оставят вас равнодушными. После Марокко я побывала в пустыне под Дубаем и в Тунисе, ощущения совершенно не те… нет того волшебства, нет таких потрясающих видов, масштабов!

Почему в пустыню надо ехать не просто на пару часов, а именно с ночевкой? Конечно, ради фантастического рассвета! Закат в пустыне не менее прекрасен, но на рассвете творится настоящая магия!

Как добраться до пустыни?

1) На машине (но учтите, что придётся преодолевать перевал Атласских гор и 11−12 часов в пути из Марракеша)



2) На общественном транспорте (если есть достаточно времени, т.к. автобусы туда ходят редко, раз в сутки, и стыковки не всегда удобны). Смотрите автобусы Супратурс до местечка Мерзуга. В этом случае берете отель в Мерзуге и пешком идете в пустыню (10−20мин), или берете джип (верблюда) и едете в глубь пустыни. Если нужна ночевка в пустыне, то берете экскурсию .



3) Сразу взять 3-х дневную экскурсию из Марракеша. Самый удобный способ т.к. не придется ломать голову над тем как добраться перекладными, а путь долгий… Стоимость такой экскурсии 95 евро, можно взять двухдневную за 60 евро. Это цены не конечные, можно торговаться и искать дешевле. Лучше брать трехдневную, так вы увидите больше интересных мест по пути!

Почти весь путь из Марракеша в пустыню из окна открываются такие виды на многочисленные поселки и горы Атлас.

Фото сделано прямо у дороги, где у местных торговцев можно приобрести аутентичную бижутерию и сувениры, и, кстати, дешевле чем в городах. Ведь в этой местности люди живут еще беднее, по улицам бегают детишки, которые выпрашивают деньги, и не отстают пока им что-нибудь не дашь .



В глубинке население живет в основном за счет сельского хозяйства. Мы попали на небольшую ферму, посмотрели как работают местные, конечно, никакой техники, используют осликов и свои руки. Не знаю как там все растет, такое ощущение будто на глине…

Женщины стирают в реке, где такое еще увидишь?! Но фотографировать строго запрещают. Был случай когда профессиональный фотограф отснял этих женщин и они попали на открытки. Их мужья были в ярости, порядки там очень строгие. По такой живописной дороге мы целый день ехали из Марракеша в пустыню.

Ночевка в пустыне с берберами, ритуальные танцы у костра под звуки африканских барабанов! Правда экзотично звучит?

Все это у вас и правда будет! Сначала погружение: полтора часа медитативной тряски на верблюдах в глубь пустыни. Потом вкусный ужин из тажина. Затем те самые ритуальные танцы под звуки там-тамов у костра. И ночевка под звездным небом в палатках, обитых коврами.

Передвижение караваном в глубь пустыни — это очень экзотично и весело! Во всяком случае, первые пол часа. Когда все осматриваются, фоткаются, пытаются понять как бы с него не упасть при спуске с бархана. Все это похоже на медленные американские горки, вверх-вниз по барханам. А потом это становится муторно и тяжело, пятая точка и ноги начинают болеть, и думаешь только когда же наш лагерь)



А когда прибываешь, наконец, к пункту назначения, спускаешься с верблюда, то тебе широко улыбается местный туземец и говорит: «Как вам кемель массаж?”

Вечером наряженные берберы играли, пели, танцевали

Но не обольщайтесь, это не дикое племя, живущее вне цивилизации в песках! Да, по национальности они берберы, но в пустыне они не живут, а приезжают вместе с туристами в этот лагерь. Ездят на джипах, пользуются мобильными и думают как бы выманить побольше денег у туристов :-)



В пустыне невероятное звездное небо! Это купол от горизонта до горизонта, и кажется, что видишь ВСЕ звезды, так их там много! Особый кайф — лечь на бархан, смотреть вверх и слушать вдалеке звуки аутентичных берберских барабанов у костра! Желаю каждому такое ощутить!

Похоже на песчаное море? Даже рябь будто от волн!

Такие песчаные горы называются Эрги, что переводится с арабского — дюнное море, песчаное море. Как вы думаете, вся пустыня такая? Нет… Всего лишь 25% - вот такие красивые дюны, а все остальное это каменистое серое плато и скалы. Но тем и интересен контраст!

Только представьте, вы едете на машине по такой ровной серой местности и вдруг на горизонте как гора вырастает Эрг!!!

Тот Эрг, к которому приехали мы, называется Шебби, и некоторые его дюны достигают высоты 300 метров! Что еще интересного? Пустыня живая! Она движется! Как гигантская улитка медленно и верно ползет на юг со скоростью 6−10 км в год.

Чем еще заняться в пустыне кроме покатушек на джипах и верблюдах? Слышали о сэндборде? Это езда на сноуборде по песчаным барханам вместо снежных гор. Понятно, что этот вид спорта не такой популярный, ведь в пустыне сложно построить подъемники, организовать всю инфраструктуру. А пешком подниматься по дюнам очень сложно… песок сыпится… ноги утопают.

Могу сказать, что по снегу мне нравится больше (или это привычнее…), но ради необычных ощущений точно стоит попробовать! Борд едет очень мягко, плавно и в песок падать приятно) Сэндбординг обычно входит в стоимость экскурсии или борд можно арендовать на месте (600 руб.)

Многие меня спрашивают: «А там не холодно ночью? А там не жарко, ведь тяжело кататься?” Ночью не холодно, главное, не ехать туда зимой и поздней осенью, зимой в пустыне даже дожди бывают! Я была в октябре и застала очень комфортную температуру 25 градусов вечером и 20 с утра.



И там не жарко! Ведь приезжаешь перед самым закатом, а уезжаешь на рассвете, жару не застаешь. Бывает, что в пустыне могут быть сильные ветра и песок, летящий в глаза, но нам повезло, было затишье!



Если во время путешествия по Марокко вам примелькались мечети и медины, захотелось почувствовать себя в Европе, то отправляйтесь на юг страны!

По пути на Легзиру встречаются очень необычные для этой страны городки, здесь вас ждет другая архитектура: белые стены, голубые окна и двери, сады андалузского типа, облицованные керамической плиткой фонтаны и атмосфера легкости.

Все это потому, что эта территория долго находилась под властью испанцев! Они ушли отсюда лишь в 1969 году. Сейчас в этих городках живут в основном мусульмане, но атмосфера здесь совершенно иная, не такая как в Агадире или Марракеше.

Что посмотреть по пути на пляж Легзира?

Многие путешественники направляются прямиком из Агадира на этот марсианский пляж, думая, что там нечего посмотреть, но нет, здесь тоже есть немало интересностей:



1) Мини Сахара! Если вы в своей поездке не успеваете попасть в настоящую Сахару, то вам сюда! Небольшой участок пустыни рядом с океаном, и не надо ехать 700 км вглубь страны! Фото с верблюдом там тоже можно сделать.



2) По пути остановитесь у огромного водохранилища, открывается прекрасный вид

3) Очень советую заехать в городки Сиди-Ифни и Тифнит!

4) Также многие заезжают в Тизнит. Там есть крепость длиной почти 6 км. Город славится производством серебра, которое можно приобрести в многочисленных лавках



Если вы без машины, то эти достопримечательности можно посетить, взяв экскурсию из Агадира, обычно при посещении Легзиры заезжают во все эти места. Единственное, в нее не включены Сиди-Ифни и Тифнит…

Сиди-Ифни — идеальный курорт для интровертов… Людей нет совсем… ощущение, что он после мировой катастрофы, но ядерной зимы не наступило, все так же тепло и светит яркое солнце!



Это бывшая испанская колония, потому встречаются необычные архитектурные решения, яркие двери, окна. Но не стоит забывать, что она бывшая, именно поэтому городок выглядит несколько обшарпано.

Туристы тут бывают трех видов: серферы, пожилые семейные пары из Европы, хиппи. А еще те, кто одним днем посещают Сиди-Ифни заодно с Легзирой. Цены на жилье очень низкие .



Что сказать, приятный городок! Особой туристической инфраструктуры тут нет, каких-то всемирно известных достопримечательностей тоже. Для тех, кто хочет просто побыть в тихом, уютном месте в марокканской глуши на берегу океана, без помойки, толпы народа и навязчивого сервиса!

Тифнит. Если вы предпочитаете спокойный отдых вдали от шумных толп туристов, то это место для вас! Тифнит совершенно безлюдный, есть даже ощущение, что он заброшенный. На пляже ни души, на улицах поселка встречаются только кошки. Я назвала это место пробником Санторини. Да, конечно, до известного острова этот небольшой рыбацкий поселок в Марокко не дотягивает, но есть какой-то общий флер.

Для жилья этот поселок не очень подходит, он совсем нетуристический, магазинов нет, лишь домики моряков. В один из таких домиков нас пустили, было интересно посмотреть на их быт. Живут очень просто, но зато есть прекрасные веранды с видом на океан и гамаком!

Пляж Легзира. Этот пляж постоянно входит в различные подборки красивейших мест нашей планеты. Только ради этого пляжа уже можно начать собирать чемоданы в Марокко! Думаю, теперь уже многие знают об этих местах, и о том, что самая красивая арка рухнула в 2016 году. Она была воздушной, легкой и конечно просилась в кадр. Но осталась не менее фотогеничная мощная арка, она в несколько раз больше той, что рухнула.

Своим появлением арки обязаны океану — именно его волны размыли эти скалы таким причудливым образом. Этот процесс продолжается и сейчас. Стоя под сводами арок, можно заметить, как периодически из них на песок падают камни! Когда-нибудь, через много-много лет, океан завершит свою работу, и от арок не останется и следа! Спешите увидеть!

Пляж находится в 160 км от Агадира, рейсовые автобусы туда не ходят. Как вариант, можно поехать с экскурсией, но это не самое удачное время для съемки — полдень! Для нас принципиальным было попасть туда вечером. Лучшее время для посещения пляжа Легзира — на закате. Именно тогда арки приобретают тот самый красноватый оттенок и ландшафт начинает напоминать очертания сцены из фантастического фильма.

Потому было принято решение специально арендовать машину на один день для поездки в этом направлении. Если вы не привязаны к определенному отелю, то советую арендовать номер прямо на этом пляже! Там есть несколько небольших отельчиков, но учтите, что пляж не очень подходит именно для купания, скорее для релакса и наблюдения за волнами. Как вариант, можно расположиться в соседнем городочке Сиди-Ифни (10км), там цены на жилье в 2 раза дешевле. До этого города можно доехать на рейсовом автобусе, а затем взять такси до пляжа.

По пляжу до арок нужно идти где-то километр. Первая арка самая большая

Не обращайте внимание, что издалека она выглядит миниатюрной, это оптический обман. Высота её свода — около 20 метров!

Во время прилива арку подтапливает. Если океан волнуется, то пройти не вымокнув не удастся.

За первой аркой пляж тянется ещё метров на пятьсот, там находилась вторая арка. А почти сразу за ней — маленькая третья. Многие думают, что там пляж заканчивается и возвращаются обратно… Но это не так!

Пляж Легзира не ограничивается одной большой скалой с аркой. Многие не знают, что если во время отлива пройти под маленькой аркой и идти дальше по пляжу около 5 км, то вы увидите еще одну большую красивую арку! Как правило, люди приезжают сюда с экскурсией и у них, конечно, нет времени так подробно исследовать пляж.



Чтобы не идти пешком, можно сесть в машину и доехать до дальней арки. Плюс такого варианта маршрута еще и в том, что вы увидите арку сверху! Виды открываются потрясающие! Именно здесь мы наблюдали закат. Незабываемое зрелище! Красные арки, волны, ветер, панорама скал, уходящих вдаль, и никого рядом!

Чем еще славится Марокко? Серфинг!



Если вас интересует эта тема, то имейте ввиду, что с ноября по март катаются в основном профессионалы, бывают высокие волны до 6 м, во время редких штормов до 15 м. Температура воды зимой +16+18 °С, серферы надевают гидрокостюмы. С апреля до октября волны небольшие, 1,5−3 м, и позволяют покорять себя начинающим серферам и не очень опытным спортсменам. В летнее время на несколько дней может установиться штиль.



Тагазут — самый популярный курорт среди профессионалов и любителей (еще частенько останавливаются в Тамрате), находится рядом с Агадиром .

Агадир очень удобный вариант для начинающих. Спортсмены здесь не останавливаются, т.к. много отдыхающих, которые могут мешать. Но вот серф-школ все равно не мало. Я каждый день наблюдала за тем как стайки неопытных серферов прыгают в волнах, и к концу отпуска решила попробовать сама.

Также серф-школы есть в Сиди-Ифни и Касабланке. Стоимость проката доски+гидрокостюм — 600 руб/час. С инструктором плюс еще 600 руб/час.

Почему в Марокко на пляжах не принято лежать?

Мы, привыкшие к узким морским пляжам, разбитым на отдельные участки, были удивлены таким просторам! Например, ширина пляжа в Агадире огромная 100−200 метров, как и длина — около 6 км. А не лежат там потому, что весь пляж — это огромная спортплощадка. Почти никто не лежит, все бегают, катаются на серфах, играют в футбол, разминаются, или просто без остановки ходят. Такая атмосфера, люди вокруг, настраивают двигаться, что-то делать.

Да, там есть лежаки, но людей на них я практически не встречала, просто на полотенцах не лежат тоже… Это еще и потому, что нормально полежать на пляже не получится — вас просто заметет песком.

Океан там не создан для неспешного плавания, почти все время присутствуют волны, которые дают возможность только попрыгать, плавать практически не получается, накрывают волны.

Марокканская кухня. Здесь можно попробовать блюда берберской, арабской, мавританской и ближневосточной кухонь.

Знаковые блюда — это тажин и кускус!



ТАЖИН — это и блюдо, и особая посуда, в которой его готовят. На фото видно, что это глиняный горшок (скорее сковорода) с конусообразной крышкой.

Вот как раз за счет такой крышки блюда и получаются с необычным ароматом и вкусом! Дело в том, что испаряющаяся из пищи влага при нагревании конденсируется на стенках высокой крышки тажина, вода не капает сверху на еду, а стекает к краям чаши! В тажине тушат мясо, овощи, очень вкусно получается рыба! Заказать его можно в любом кафе.

КУСКУС — по сути это пшеничная крупа, обработанная особым способом, сейчас его производят из манной крупы. Это самый популярный гарнир, без которого не обходится ни одна трапеза, в некоторых областях Марокко это блюдо так и называют еда :-) Кускус можно заказать с мясом, рыбой, овощами. И его также могут подать в тажине. Что еще можно попробовать? Супы чорба и харира, мясные блюда — пастилла, мешуа, десерты — бешкито, бастия. Без марокканского чая не обходится ни одно застолье, это главный напиток в стране, его пьют при дружеской встрече, во время застолья, или в одиночку.

Обычная картина в Марокко: вдоль улиц на открытом воздухе за столиками сидят мужчины, чинно попивая этот напиток, и, как правило, в одиночестве. Думаю, что у них это своеобразный ритуал, медитация. Чем же он отличается от обычного чая? Да, это традиционный зелёный чай, но с сахаром и листочками свежей мяты. Такой подают почти в каждом кафе, но туда также могут добавить цитрусовые, приправы, бадьян и даже полынь. Марокканский чай возвращает бодрость и тонизирует лучше, чем любой энергетический напиток, а в удушливые дни лета его мятная свежесть охлаждает и придает бодрости. Традиционно заваривают чай мужчины, готовя его на открытом огне. Подают его вот в таких красивых металлических чайничках.

Интересно и то, как его наливают. Возможно вы видели: напиток из заварника льется в чашку с приличной высоты, поэтому половину прозрачного стаканчика занимает пена. Марокканцы, достигшие высшей степени мастерства чайной церемонии, разливают напиток с высоты собственного роста, держа чайник над головой. При таком способе подачи напиток хорошо насыщается кислородом. Что привезти из Марокко? В этой стране потрясающие рынки, глаза просто разбегаются! Что советую: 1. Аргановое масло! Это настоящий эликсир молодости, его используют для волос, тела и лица. Помимо масла можно привезти шампуни, бальзамы, крема, мыло на его основе. Обратите внимание, что масло иногда сильно ароматизируют, так, что голова от запаха кружится, лучше выбирать нейтральное. На фото видно как вручную производят это масло.

2. Натуральная косметика. Я купила потрясающие сухие духи, тени для век больше похожие на пузырек с лекарством, очень необычную губную помаду (из знакомых никто не догадался, что это помада, так необычно она выглядела, на фото это красные грибочки), натуральные зубные щетки из растений. В общем, эти магазины напоминают лавки древних колдунов, там не хватает засушенных летучих мышей.

3. Одежда, обувь. Самый покупаемый сувенир — это бабуши. Это яркие тапочки из кожи, их носят не только дома, но и на улице, очень колоритная и удобная вещь.

Джеллаба — так называется национальное платье-халат с длинным капюшоном, но подумайте нужно ли оно вам в жизни, покупать ради того, чтобы поносить разок в пустыне для кадра сомнительная трата.

Также оттуда везут яркие платки, кожаные вещи (сумки, ремни), шелковые вещи. Все ручной работы!

4. Украшения. Золото, серебро — здесь надо быть осторожнее, встречаются и подделки. Если вы любите массивные этнические украшения, то вам сюда.

5. Посуда. Эти тарелочки невероятны! Хотелось скупить все!!! Также мы купили чайник для заваривания марокканского чая, еще очень советую приобрести глиняный тажин. Берите без узоров, те, что, раскрашены — декоративные и в них не готовят.

6. Предметы интерьера. Если вы поклонник восточного узоров, или хотите оформить квартиру в колониальном стиле, то можно привезти ковер, вазу, яркие наволочки для подушек, красивую лампу из ажурной бронзы, зеркала со ставнями.

7. Еда: оливки, сухофрукты, специи, пряности, чаи, кофе, амлю (смесь мёда, измельченных орешков, арганового масла), печенье.

Но, самое главное, не обольщайтесь! Да, фото яркие, да, в пустыне очень красиво, да, интересно разглядывать местный колорит и покупать тарелки с узорами на рынке, но страна не самая легкая в ментальном плане. Просто старайтесь не обращать внимание на грязь, мелкие кражи и попытки вытянуть из вас деньги, относитесь к этому легче.

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