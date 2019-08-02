По краешку Скадара. Черногория

Елена Свиридова и Андрей Илюхин (от 35 до 60 EUR с человека), так и на прокатном авто (от 63 EUR за два дня плюс бензин) . Х удожники-фотографы Скадарское озеро - невероятно красивый национальный парк и «маст си» Черногории. Туда можно поехать как с экскурсией из любого курортного городкаудожники-фотографы Елена Свиридова Андрей Илюхин выбрали второй вариант. Рассказ от первого лица...

— Быстро промчав туннель под Вмацем, наша машина покатила на юг к Адриатическому побережью по Ядранскому пути — Адриатическому тракту, связывающее между собой многочисленные населённые пункты в Боснии, Хорватии, Черногории, Албании и Греции. Прежде чем свернуть в горы, нам предстояло небольшую часть пути проехать по этому шоссе. А пока горы неторопливо проплывали справа и слева от трассы — именно «проплывали», так как скорость движения почти везде ограничена знаками 50—60 км/ч. Над дорогой свешивались ветви кустарников, растущих за чьими-то заборами, сияло солнце, светилась яркая зелень, пели птицы. Мы перевалили через гору, доехали по новой для нас дороге до Цетинье. Километров через пять от Цетинье нужно было не пропустить крутой и довольно незаметный поворот вправо к Риеке Црноевича - указатель предупредил нас о съезде заранее, и вот мы уже осторожно спускаемся по очень крутому серпантину в глубину потрясающей красоты долины.

По пути нам встретился колоритный домик какого-то местного торговца. Очевидно, что в сезон тут вовсю идёт торговля мёдом и ракией, бутылки под которую были складированы тут же — прямо на обочине. Сейчас домик был необитаем, и мы продолжили спуск в долину.

Въехав в Риеку Црноевича, мы почти сразу затормозили у магазинчика, чтобы купить воды. И обнаружили, что запарковались аккурат у лесенки, ведущей на берег. Приехали! Мы вышли к воде. Солнце — увы! — спряталось за тучки, и это было жаль, потому что пейзаж утратил богатство красок. Но всё равно тут было занятно — лодки, деревья над водой, большой каменный мост с арками. С первого взгляда было ясно, что мост — старинный. Он был построен в 1854 году князем Данило. И до сих пор украшает Риеку Црноевича — раньше небольшой промышленный центр, а ныне — просто городок с несколькими ресторанами, куда приезжают туристы, желающие полюбоваться красотами Скадарского озера… Городок Риека Црноевича некогда был важным торговым центром неподалёку от Цетинье, оба они когда-то сыграли свою немалую роль в формировании страны. Ну а ныне можно подумать, что поселение умирает — по неофициальным данным тут осталось всего-то 60 взрослых жителей. В летние месяцы живущих за счёт самостоятельных туристов. Сюда любят приезжать и черногорцы из Цетинье и Подгорицы — попить кофе, пообедать, прокатится на лодке. И больше тут делать, в общем-то, нечего. Хотя нет! Если пройти пару часов от городка вдоль горной речки, то можно найти и осмотреть Ободскую пещеру. Но мы хотели побольше именно проехать на машине — не зря ж мы её взяли напрокат — так что про пещеру благополучно забыли. Будет повод вернуться! Мы бродили по берегу, осматриваясь — когда к нам подошёл мужчина и предложил экскурсию по озеру на катере. Мы расспросили его о подробностях возможного путешествия, внимательно изучили карту и обещали подумать. А пока пошли прогуляться по окрестностям. Прощаясь, наш новый знакомый посоветовал нам заглянуть в палатку с сувенирами, где торгует его жена, и, если мы надумаем — попросить её позвонить ему. Чуть позже мы воспользовались этой информацией, приняв-таки решение поплавать по озеру. Сейчас же — перешли по мосту на противоположный берег, и побрели, глазея по сторонам. На тёмной воде качались лодки и катера, за арками моста открылись виды на живописные домики, растущие прямо над водой. ...Конечно же, мы выбрали экскурсию подлиннее — не только по одноимённой городку речке, но и по Скадарскому озеру — в нашем распоряжении было целых полтора часа водного путешествия. Друзья уговорили нас, что на четверых 50 евро — не так уж и дорого. Отдыхать — так отдыхать! Мы отчалили от берега, прошли под аркой моста, и вот уже колоритные домики проплывают мимо нас, сменяясь понемногу растущими прямо из воды ракитами… На озере оказалось предсказуемо холодно и ветрено. Но это было замечательно! Какие просторы открывались с носа лодки, какие виды, какой круговой обзор! Лодка шла вдоль зелёных горных берегов, открывались новые перспективы, повороты, заводи, летали над водой птицы, курчавились в небесах фактурные облака. Временами по берегам показывались руины каменных строений — заброшенных деревенек, ресторанов, заводов — когда-то жизни здесь было больше. Мы прошли сквозь заросли камыша — по узенькой водяной тропке. Тут и там торчали из воды столбы — видимо, указатели фарватера, катер проходил между ними. Во всём вокруг было что-то необъяснимо-странное, словно из детского сна про иные пространства. Далеко впереди брезжили какие-то совсем уж дальние-предальние дали, где вода сплеталась в картинные гармонии с горами, изгибами берегов и островов — то ли фантазии в стиле Макса Волошина, то ли ещё что-то, смутно знакомое и волнующее… Мы остановились посреди бескрайней водной глади, и наш экскурсовод заставил катер кружиться на месте, одновременно снимая серию наших фотопортретов на телефон. Обратный путь был полон ветра и неба. Мы успели даже немного устать от путешествия — видели и живописные бухточки и интригующие острова, море чаек и крачек — и даже цаплю, одиноко сидящую на камне. Накатались всласть — когда катер наконец снова прошёл под аркой старинного каменного моста. Путешествие по озеру завершилось. Поблагодарив хозяина катера за экскурсию, мы высадились на берег, сделавшийся вдруг солнечным и очень ярким. Вода заиграла солнечными цветами, катера, лодки на воде — стало так красиво, что не хотелось уезжать… Мы заглянули в кафешку, выпить по чашечке кофе, и погрузились в машину, чтобы теперь сверху оценить те пейзажи, по которым только что катались. И снова мы миновали арочный мост — но пока не переезжая через него. Прежде чем ехать к озеру, мы хотели подняться к знаменитой смотровой точке, откуда открывается вид на то, как красиво Риека Црноевича впадает в Скадарское озеро. Дорога потихоньку поднималась от реки по склону горы, и мы снова видели места, по которым только что проплывали — теперь уже сверху. К заветной смотровой ехать совсем недолго — до излучины реки мы добрались гораздо быстрее, чем на лодке. И выйдя из машины на видовой балкончик, просто ахнули от открывшегося простора. Озеро казалось бесконечным. Дальние-дальние перспективы синели в заманчивой дымке. Никакие фото, похоже, не способны передать впечатления от этого вида — с высокого-превысокого берега, на изгибы бесконечной ленты воды, то синей, то зелёной и жёлтой, и острова, мысы и горы, плавными линиями рисующие это сказочное пространство. А на переднем плане, прямо под нашими ногами, покачивались на ветру изящные ирисы… Шкодер или Скадар — Скадарское озеро — крупнейшее озеро Балканского полуострова, расположенное на территории Черногории и Албании. Суммарная протяжённость берегов составляет 168 км: 110,5 км в Черногории и 57,5 км в Албании. К западу и юго-западу от озера располагаются горы Динарского нагорья, от заболоченных северных берегов простирается равнина, на которой стоит главный город Черногории Подгорица. В северо-восточной части озера располагается длинный залив Хотит, к которому подступают предгорья массива Проклетие. Восточные берега озера пологие и тоже заболочены. Рукава дельты Морачи создают множество островов, больше других возвышаются Вранина и Одринска. Вдоль южного (черногорского) берега располагаются острова Лесендро, Грможур, Старчево, Бешка, Морачник, Топхала, Горица-Гят, Градац и ряд более мелких. Вдоль албанского побережья островов нет.

Озеро располагается в криптодепрессии — некоторые участки его дна находятся ниже уровня моря. Такие места называются подводными ключами или «глазами», и их на озере насчитываются около 30 штук. Максимальная глубина озера составляет более 60 метров («глаз» Радус), средняя — 6 м. Следующим пунктом нашей программы должен был стать фирменный магазин винзавода «Плантаже» на острове Вранина. Но чтобы туда попасть, нам следовало вернуться в городок Риека Црноевича, переехать через старый арочный мост на другой берег реки и по узкой горной дороге доехать до Вирпазара, откуда дамба ведёт на остров, где в склоне горы оборудован дегустационный зал. Дорога до Вирпазара была очень живописной — даже жаль, что мы не прошлись по здешним лесам до Ободской пещеры. Зато мы во все глаза смотрели из окон на приближающееся к нам озеро и даже сделали остановку у смотрового кармашка около внезапной придорожной кафешки. Вирпазар мы проехали без остановок — боялись не успеть к закрытию дегустационного зала. Проскочили дамбу и запарковались аккурат перед винной пещерой. Повезло — он работал. Работал и ресторан в здании напротив, а вот все сувенирные магазины и местный музей были закрыты. Всё-таки ещё не сезон. Дегустацию мы обещали нашим друзьям, а сами хотели потратить время более впечатляюще. Лене хотелось рисовать, Андрею фотографировать. И мы договорились расстаться на часок — пока ребята дегустируют и отдыхают, мы бегом возвращаемся к форту Лесендро, расположенному на некогда островке, а ныне посередине дамбы, за этюдом и новыми видами! Проблема в том, что посередине моста, возле крепости, в принципе не может быть парковки. Поэтому, чтобы добраться до форта, приходится проезжать до стоянки в конце дамбы и идти метров пятьсот назад. Тротуара на дамбе, кстати, тоже нет, потому идти надо или по проезжей части шоссе или по железной дороге. Мы выбрали второй вариант, и чуть было не были снесены ревущим тепловозом! Ибо вдоль рельс тропка тоже не постоянная, и по шпалам идти удобнее. Только отпрыгивать надо быстро! Точных данных о дате постройки крепости нет. В Википедии написано, что крепость XVIII века, но нигде более эта информация не подтверждается. Черногорские источники сообщают, что крепость основал Петр II Петрович-Негуш в 1832 году, но и там делается оговорка, что неизвестно, построил ли он её с нуля, или там уже существовала крепость, которую он укрепил. Но по стенам видно — раннюю кладку снизу и более халтурную сверху. Наверное, верхняя — времён турецкой оккупации. Изначально форт служил для защиты от турецких войск и прочих разбойников, обеспечивая безопасную торговлю и рыбную ловлю на Скадаре. Но в 1843 году турки, пользуясь тем, что владыка Пётр с войском находился на Граховском поле, оказывая помощь Герцеговине, напали на крепость, с гарнизоном в 20 человек. Узнав об этом, Пётр Негуш вернулся вместе с войском и безуспешно пытался отбить крепость, обстреливая её артиллерией с Тонкого мыса на восточном берегу озера. Не удалось. Владыка очень переживал о потери крепости Лесендро, которую неоднократно пытался получить назад и военным, и дипломатическим путём. Вернула себе крепость Черногория только 1878 году после удачной войны с турками, одновременно с городами Бар, Улцинь, Никшич, Жабляк Црноевича… Тогда же была официально признана независимость Черногории. Потом, до Первой мировой, крепость служила военным складом, а после и вовсе была заброшена. Вернувшись на стоянку, мы поддались уговором ребят и тоже заглянули в винную пещеру. Попробовали белого Шардоне и выдержанного красного Врмац — и не смогли не купить бутылочку последнего домой. Как же вкусно он там потом пошёл!.. После Вирпазара мы собирались свернуть к туннелю Созина — единственному платному участку дороги в стране — чтобы с ветерком, кратчайшим путём выехать на Ядранский путь, но… Заболтались и заветный поворот проскочили — дорога тут была неожиданно хорошей, и можно было ехать 70 и даже 80 км/ч. Но теперь уже… через перевал и по горному серпантину. Эта трасса вывела нас к Адриатическому побережью у городка Петровац, который мы позже обязательно посетим. А пока мы любовались на проносящиеся мимо фактурные горы, на которые у нас тоже были (и остались на потом) планы, и спешили успеть до заката полюбоваться на Свети Стефан… К смотровой над островом-гостинницей мы приехали за полчаса до заката. Который из-за густой облачности не обещал быть красивым. Мы запечатлели по паре дежурных видов и поехали дальше. Попутно отметив скопление народа со штативами на следующем смотровом балкончике. Паша предположил, что это папарацци караулят, когда на пляж выйдет Анджелина Джоли — и попал пальцем в небо! Буквально утром Андрей читал вКонтакте, что актриса приехала в Свети Стефан!!! Последствие её визита нам и удалось наблюдать в сгущающихся сумерках… Наш маршрут: От аэропорта Тиват (можно взять автомобиль напрокат прямо там) до Скадарского озера всего 68 км. Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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