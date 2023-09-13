4 туриста и Калга

Калга — это река в Северной Карелии, текущая к Белому морю. Там и прошёл маршрут нашей группы: 85-летние Вячеслав Малахов и Юрий Бурцев, вместе с 76-летними Виктором Череповичем и Геннадием Самеищевым.



За плечами у нас десятки походов: пешеходных, горных, лыжных, водных. В этот раз наше путешествие началось от поселка Энгозеро, что стоит на Мурманской железной дороге. На машине добрались до реки Калга. Здесь на высоком берегу устроили свой лагерь. Осмотр местности и сборка катамарана заняли остаток дня. И вот, команда «Вперед!». Отчаливаем от берега, и река подхватывает катамаран. Расправили плечи, руки крепко держат весло. Позади первые километры, первые перекаты и несложные пороги.

И вот, перед нами открылось огромное и живописное Поригозеро. Ощущение такое, словно ты на море. Остается позади Пиритозеро, Лемиозеро, а река петляет среди глухих заболоченных берегов. Пиритозеро очаровал нас морем белых кувшинок и закатом солнца. Сдавленная берегами в тугую мощную струю, река несется по крутизне, поднимая огромные валы. На реке много групп из разных городов. День проходит за днем, а погода нас не радует. И днем дождь, и ночью. Когда на тебе все мокрое и вокруг мокрое — радости нет никакой.



Позади сложный порог Каверкоски, большое озеро Калгозеро — оно последнее на реке. Впереди нас ждет самый сложный порог — Офицерский. Долго проводим осмотр под дождем и намечаем путь прохождения. Сам порог делится на две части. На всем протяжении ревущий поток несется с большой скоростью. Несколько минут напряженной борьбы — и порог пройден!

До обидного быстро летит время. Каждый день похода дарил нам что-то новое, прекрасное. Вот так всю жизнь, пути-дороги у нас романтикой полны!



Вячеслав Малахов, мастер спорта, заслуженный путешественник России.