Маршрут выходного дня: Куликово поле

Село Моховое с музейным комплексом находится в двух часах езды от Тулы (GPS 53.622394, 38.667812).

Те, кто бывал там, согласятся: очень трудно заставить себя уехать сразу после посещения музея. Приятная тишина поля, волнующееся под легким ветерком его разнотравье, огромное небо над головой, края которого касаются горизонта почти со всех сторон. Мало где найдется такой бесконечный простор для глаз.

А ведь можно не отказывать себе в удовольствии и разместиться в гостевых домиках, чтобы провести выходные на ратном поле России.

Проживание

На выбор имеются одно- и двухэтажные домики со всеми удобствами и кухней, где могут разместиться до 9 человек.

Чем заняться

Отдых на Куликовом поле оценят те, кто хотел бы провести время с семьей без шумных компаний по соседству.

Развлекательных мероприятий тут нет. Отдых здесь — это наслаждение шелестом листьев в саду за домом и пением птиц вдали от шума машин.

Имеются качели и зона для барбекю.

Для поклонников активного времяпрепровождения — баскетбольное поле и площадка для волейбола.

На территории есть два пруда, но купаться в них запрещено, о чем информируют таблички на берегу. Зато можно ловить рыбу. Для рыбаков даже предусмотрено несколько лавочек вдоль берега.

Если же хочется искупаться, то придется либо доехать до ближайшей деревни, либо через поле пешком или на велосипеде отправиться до села Монастырщино, где распложен музейно-мемориальный комплекс, увековечивающий героев Куликовской битвы.

Дорога займет примерно 7 км по грунтовой дороге, которая начинается от музейного комплекса, и вы уже около легендарной Непрядвы, которая тут же недалеко впадает в пока еще скромный и не широкий Дон. Кстати, там же в Монастырщино можно заглянуть на конный двор — дети будут рады пообщаться с лошадками.

По дороге к музейному комплексу под тенью деревьев расположено несколько столиков и беседок. Здесь приятно отдохнуть после прогулки по Куликову полю.

Также имеется организованная площадка со столиками вдали от домов.

Кстати, многие приезжают сюда не только на выходные, а на несколько недель. За продуктами, конечно, далековато — ближайший населенный пункт находится в 30 км от Мохового, столько же ехать и до Епифани. Но для тех, кто за рулем (а таких большинство), не проблема. Если не хочется готовить, в музейном комплексе есть кафе.



Посмотреть, как всё устроено, можно в галерее.