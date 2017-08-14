Мечта по имени Мадагаскар

Дмитрий Койда У каждого путешественника есть мечта! Правда, она рано или поздно переходит в разряд исполненной. Иначе это какой-то неправильный путешественник и очень вялая мечта. Сегодня у нас удивительный рассказ про удивительную страну от Дмитрия Койды . И кто знает, быть может, с этой самой минуты кто-то начнёт мечтать о далёком Мадагаскаре ;)

— С превеликим удовольствием и радостью сообщаю о свершившийся большой мечте — посещении далёкой страны под названием Мадагаскар!

В этом мне помогла туристическая компания «Килиманджаро». Четвёртый раз я воспользовался услугами этой фирмы и снова всё оказалось на высоком профессиональном уровне. За что ещё раз огромное спасибо организаторам поездки.

Красная пыль мадагаскарских дорог пока ещё лежит на моей обуви, а воспоминания не остыли после долгого перелёта домой, они свежи и наполнены различными звуками и ароматами увиденных мест. Поэтому я решил сразу поделиться с вами общими впечатлениями и рассказать о хронологии нашего путешествия.

Перелёт из московского аэропорта Домодедово до конечной заветной точки проходил в три этапа. Первой транзитной точкой стал Абу-Даби.

Стыковка была длиной — более семи часов. В тёмное время суток при температуре 39 градусов не очень то хотелось ехать в город, тем более в нашем дружном коллективе есть счастливые обладатели волшебных карт, позволяющих вкусно и главное бесплатно поесть, а также комфортно отдохнуть в специально отведённых помещениях. Мне кажется в последнее время я из-за этого и перестал ездить в путешествия один. У меня ведь такой карточки нет:)

Подлетая к Абу-Даби я сфотографировал «Лунный остров». Он искусственный и частный, так что посетить его практически невозможно. С высоты действительно похож на Луну.

Далее мы вылетели на Сейшельские острова. Здесь я никогда не был. Эта страна в далёких планах, когда будет финансовая возможность прилететь сюда на недельку вдвоём с женой.

Я понимал, что этого может и не случиться, так что очень хотелось выехать хотя бы на пол часа в столицу и поставить новую галочку на карте мира. Но, оказалось, что не судьба, видимо придётся копить денег и посещать страну более качественно:)

Обидно, ведь я видел острова при посадке, потом дышал тёплым сейшельским воздухом находясь на улице, до океана было всего лишь триста метров, смотрел на местные домики на склонах зелёных холмов, пробовал даже пиво (SeyBrew).

Но, всё это не идёт в географический зачёт. Нас не выпустили за пределы аэропорта, поскольку стыковка была около трёх часов, а по правилам должна быть не меньше семи. Лучше было бы наоборот с ОАЭ.

Последний, третий полёт был самым коротким. Я с нетерпением ждал, когда увижу четвёртый по величине остров в мире. Все рейсы, включая внутренние я сидел у окна, за что спасибо всем попутчикам, которые любезно помогали мне в этом.

Это было не зря, знайте, что я счастлив благодаря вам и теперь не раз смогу всем читателям показать Мадагаскар каким видят его пилоты самолётов и птицы.

Наша группа состояла из одиннадцати человек, девять из которых я знал по предыдущим путешествиям в Мавританию, Алжир и Эфиопию. В групповой поездке многое зависит от коллектива. Даже один человек может сорвать экскурсию, навлечь проблем или испортить настроение всей команде. В нашем случае всё было наоборот.

Каждый из участников привносил что-то лучшее, всегда мог прийти на помощь, дать дельный совет, поделиться своей едой с другим. После подобных поездок с теплотой вспоминаешь не только саму страну, но и туристических единомышленников, которые всё это время были с тобой рядом.

Итак, ровно через сутки после вылета из Москвы мы приземлились в столичном Антананариву. Так уж сложилось, что это одно из самых моих любимых названий городов мира.

В переводе с языка народа «мерина» оно означает «город тысячи воинов». Такого количества воинов я там не увидел, но точно испытал тысячи приятных мгновений от нахождения здесь.

При этом хочу отметить, что одиночные прогулки в Антананариву небезопасны. Впрочем это относится практически к любому городу мира с населением в почти 3 млн. человек. Если и соберетесь тут гулять, то налегке, без вещей и ценных предметов, желательно в сопровождении местного гида. К большинству других городов Мадагаскара это не относится, только к столице.

Кстати о гиде. Всю поездку от начала и до конца с нами был вот этот замечательный парень по имени Rabariambinina Zina Mandaniaina. Все звали его привычно, просто и коротко — Зина. Думаю, он единственный гид на Мадагаскаре с таким прекрасным знанием русского языка. Помимо этого он стрессоустойчивый и позитивный человек, имеющий иммунитет к даже очень сложным русскоязычным туристам:)

Первый же вечер в стране и столице закончился вот таким великолепным зимним закатом. Наше двухнедельное (плюс дорога) путешествие проходило в период 21 июля — 4 августа. В это время на Мадагаскаре зима. Температура в центральной части колеблется от +9 ночью и до +22 днём. Так что тёплые вещи будут не лишними.

Следующим днём у нас был запланирован вылет на западное побережье острова в город Мурундава. Он отмечен на карте ниже, так же как и другие основные города, где нам довелось побывать.

Внутренний перелёт осуществляла компания Madagasikara Airways. Багаж не должен превышать 18 кг (плюс 5 ручная кладь).

Не часто мне доводится летать на подобных маленьких, уютных самолётах. Было здорово, но есть минус — цена, как правило, намного выше обычных рейсов.

Помимо общей карты я решил показать вам флаг и герб страны. Флаг Мадагаскара был утверждён 21 октября 1958 года во время подготовки к референдуму о статусе страны относительно Франции, за два года до обретения независимости.

Цвета флага символизируют историю Мадагаскара, стремление к независимости и традиционные классы общества. Красный и белый были цветами Королевства Мерина (мерина — крупнейшая этническая группа в составе малагасийского народа), которое было завоевано Францией в 1896 году.

Эти цвета использовались на знамени последнего монарха королевства, королевы Ранавалоны III. Возможно, они происходили от красно-белых цветов флагов государств Зондского архипелага.

Зелёный был цветом племени ховов — крестьянских общинников, сыгравших важную роль в антифранцузской агитации и в национально-освободительном движении.

На гербе внизу на малагасийском языке написано TANINDRAZANA, FAHAFAHANA, FANDROSOANA — Родина, Свобода, Развитие.

В Мурундаву туристы приезжают по двум основным причинам. Первая это баобабы, которые считаются национальным деревом жителей Мадагаскара.

В одной африканской легенде рассказывается, что однажды бог в гневе вырвал баобаб из земли и затем воткнул обратно кроной вниз. Таким образом получилось, что корни дерева оказались вверху. Действительно, когда смотришь на баобабы без листвы они похожи на деревья с корням вместо ветвей.

В получасе езды от Мурундавы находится знаменитая «Аллея баобабов» — мечта каждого путешественника и фотографа. Туристов привозят сюда во время заката. Для меня невероятным удовольствием было провести здесь пару часов.

Я наслаждался не только силуэтами могучих деревьев, но и людьми, оказавшимися между мной и солнцем.

Я даже пропустил несколько драгоценных «баобабских минут», чтобы посмотреть как местные ребята играют в пыли и лучах заката в футбол.

Если вам доведётся посетить «Аллею баобабов», советую не уезжать оттуда сразу после того как солнце скрылось за горизонт. Подождите минут 20−30, когда здесь практически не останется туристов. В это время появляется совсем другой свет. Возможно, вам повезёт и над баобабами будут красивейшие облака, подсвеченные не далеко ушедшим солнцем.

Вторая причина посетить Мурундаву это шанс отправится на джипах в заповедник Tsingy de Bemaraha — один из трёх объектов ЮНЕСКО на Мадагаскаре.

На территории парка площадью 152 тыс. га находятся уникальные карстовые ландшафты.

Подобные остроконечные известняковые образования здесь называют «каменным лесом». Очень красивое и необычное зрелище.

Чтобы добраться до смотровых площадок необходимо преодолеть большие и малые препятствия. Все справились с этим заданием на отлично.

А ведь бывали случаи, что целые группы не могли сдвинуться с места. Причина одна — чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью:)

Несомненно «Аллея баобабов» и парк «Цинги» входит в пятёрку чудес Мадагаскара и мест обязательных к посещению.

Так же в этом заповеднике мы впервые увидели ещё одно чудо «мультяшного острова» — лемуров.

У всех туристов одно желание, как можно быстрее запечатлеть эндемичного мадагаскарского обитателя. Если считать подвиды и семейства, то сегодня на острове почти 100 видов лемуров. Ещё недавно их было чуть более тридцати.

Нашей группе повезло увидеть вот этого симпатичного ночного лемура. Кто-то его разбудил средь бела дня и он несколько минут сидел неподвижно уставившись в одну точку.

Отдельного внимания заслуживает настоящая приключенческая дорога из Мурундавы в Бекупаку (там где Цинги). В сезон когда идут дожди она закрыта.

Помимо затяжного бездорожья, два раза у нас были паромные переправы через реки. Мероприятие показалось мне крайне любопытным.

Туда и обратно я сделал сотни кадров и потом обязательно подробно покажу и расскажу вам в отдельной заметке про наше дорожное путешествие.

В Мурундаве мне понравился наш отель на берегу Индийского океана. Мелкий песок и тёплая вода. Вкусные блюда из морепродуктов в ресторане стоили всего 4−6 евро.

Утром шестого дня у меня была восхитительная прогулка вдоль побережья. Я наблюдал, как после рассвета рыбаки выходили в море за очередным уловом.

Позже, небольшие лодки с таким же маленьким уловом приплыли обратно. Жёны и дети помогали своим мужьям доставать рыбёшку из сетей.

В футбол на Мадагаскаре играют от мала до велика и не только около баобабов, а даже на берегу Индийского океана.

В этот же день мы вернулись на самолёте из Мурундавы в Антананариву. Оставалось немного свободного времени и мы все дружно решили потратить его на зоопарк. Мы ходили и рассматривали разных зверей через стальные прутья решёток. Никто не мог даже и предположить, что буквально через пол часа у нас состоится вторая памятная встреча с лемурами.

Мы зашли в небольшой загон, где стояли клетки. Их тут же открыли и начался аттракцион детского восторга и умиления. Детей среди нас не было, но мы ими сразу стали на время общения с животными.

Весь прикол в том, что сотрудник мажет вам руки и лицо мёдом. Лемуры тут же прыгают вам на голову и плечи и начинают безудержно маленькими язычками всё это слизывать. Словами и фотографиями эмоции и ощущения не передать, желаю вам это испытать:)

На седьмой день началась вторая, основная по времени, часть нашего вояжа по Мадагаскару. Теперь нас ждали не джипы, а один небольшой оранжевый автобус. Мы выехали на нём из столицы в сторону города Тулеар :)

Нам предстоял путь длиною в тысячу километров с остановками в Анцирабе, Амбуситра, Фианаранцуа и других населённых пунктах.

Сразу скажу, что все рекомендации по Антананариву не относятся к другим городам Мадагаскара. Везде где мы были днём спокойно и безопасно.

Цинги, баобабы и лемуры это, конечно, первостепенное из-за чего люди едут на Мадагаскар. Но, лично для меня, главным достоянием и чудом страны являются люди её населяющие. Тем более такие удивительные и колоритные.

К моему удивлению многие жители острова толерантно относятся к съёмке. Часто были такие которые сами просили их сфотографировать. Даже разрешали делать фото своих детей.

На данный момент Мадагаскар занимает первое место из всех посещённых мною африканских стран в вопросе безопасного фотографирования людей. Кадров сделал невероятное количество.

Деньги за это просили редко, в основном только дети рассчитывают получить конфету или любую безделушку (лучше ручку, карандаш, фломастер).

Очень хотелось прикоснуться к культуре малагасийцев, составляющих большую часть населения Мадагаскара (около 25 млн. человек). Они включают в себя 18 этнических групп: мерина, бецилелу, сакалава, бецимисарака и другие, говорящие на малагасийском языке, принадлежащем к малайско-полинезийской семье языков.

Нам удалось увидеть, погрузиться и проникнуться в несколько местных традиций. Первая это знаменитые петушиные бои без которых не могут жить многие азартные мужчины Мадагаскара.

Совершенно случайно, на рынке города Belo sur Tsiribihina мы стали свидетелями короткого поединка между двумя бойцовыми петухами. Видимо, это была мини-тренировка перед серьёзным боем.

Птичек конечно жалко, но их специально для этого растят, кормят отборных зерном, ухаживают и оберегают порой больше, чем членов своей семьи. Энергетика драки настолько потрясающая и динамичная, что кажется, что перед тобой не петухи, а настоящие боксёры или бойцы М-1.

Официально данное развлечение запрещено, но власти закрывают на это глаза и площадки для боёв есть в каждой крупной деревне.

Нам показали одно из таких мест. Люди приходят не только посмотреть на бой, но и попытаться заработать немного денег на ставках. Пол часа мы следили как петухи клевали и мутузили друг друга, но так и не дождались победителя. В этот день попались серьёзные, неуступчивые и равные по силе противники.

Но, самым впечатляющим социально-культурным зрелищем за всю поездку стала Фамадихана — ритуальная церемония почитания мёртвых. Изначально она была анонсирована в программе тура и многие ждали этого дня с нетерпением.

Всё это для обычного западного или советского человека в диковинку и сомнительно с эстетической и многих других сторон мировоззрения, но, безусловно интересно как для путешественника, так и человека жаждущего познать мир и увидеть что-то новое и необычное для себя.

Привлекает то, что Фамадихана (famadihana — переворачивание костей) это не шоу для туристов, а настоящая жизнь нескольких районов Мадагаскара. Если вкратце, этот «праздник» служит поводом для единения большой семьи. В деревню, где проходит церемония съезжаются родственники со всей страны. Приходят соседи, друзья и знакомые. Многие надевают свои лучшие наряды.

Вскрывается фамильный склеп и близкие родственники давно умершего человека извлекают наружу остатки тела, завёрнутые в материю. Далее оборачивают в новый саван, обработанный и окрашенный отваром дерева нату, который препятствует процессу тления. Далее помещают на прежнее место. Всё это сопровождается весёлой музыкой, лёгкой пьянкой и танцами.

Ритуал, который проводится раз в 5−7 лет, основывается на глубокой вере в то, что жизнь человека исходит от бога посредством духа предков. Таким образом, предки являются посредниками между живыми и богом, а живые — временным продолжением мёртвых.

Думаю, лучше рассказать об этом подробнее в отдельной заметке. Там же будет видео и много фотографий. Тем более нам очень «повезло» оказаться на редкой Фамадихане. Как раз в этот день (28.07.17) проходило открытие нового склепа. Такое, в конкретной деревне бывает, наверное, раз в 30−40 лет.

Ну, а теперь возвращаемся к более лирическому Мадагаскару:)

За шесть дней пути от Антананариву до Тулеара мы посетили три примечательных природных парка. Первый называется Ранумафана. Поздним вечером в кромешной тьме мы наблюдали за мышиными лемурами. Точнее пытались поймать их взглядом в свете фонарика и фотовспышки. Во он точно по центру. Ну, а кто не видит, слева увеличенный вариант. Крайне мелкий и шустрый зверёк.

С лягушками было проще. Сидят на месте неподвижно и квакают.

Днём была более полноценная экскурсия в поисках эндемичных растений, животных и насекомых.

Мне в парке Ранумафана очень понравилось. Настоящие влажные тропические джунгли.

Ну, и, конечно, никто не уходит пока местные гиды не найдут лемуров. Здесь их было совсем немного.

Вторым парком стал небольшой заповедник D'ANJA. Здесь обитают самые известные лемуры. Мадагаскарское название кошачьего (кольцехвостого) лемура — маки.

Из всех лемуров кошачьи лемуры проводят больше всего времени на земле, что является приспособлением к частично засушливой окружающей среде. Кошачьи лемуры активны в ночное время и ведут очень общественный образ жизни. Они встречаются в группах от 20 до 30 особей. Внутри групп царит строгая иерархия, лидерами являются в основном самки. Им принадлежит преимущественное право в выборе еды и партнёра.

Заповедник находится в красивом месте в окружении небольших гор.

Здесь я впервые увидел хамелеонов в дикой природе.

Мне нравится как они перемещаются, поднимаю лапу и двигая ею на весу туда сюда.

Сразу вспоминается строчка из песни Высоцкого: «красота, среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий…»

Контактов с ними мне было мало, фотографий лемуров много, а с хамелеонами как-то не очень. Классные они!

Ну, и последнее фауновское место, где нам удалось побывать это национальный парк Исало. Общение с природой во время трекинга получилось приятным и живописным.

Некоторое время назад мы узнали от гида, что на нашем маршруте не будет частных заповедников, в которых есть возможность близко рассмотреть лемуров и даже сфотографироваться с ними. Зоопарк в Антананариву не в счёт, там было прикольно, но это не дикая природа.

Мы видели снимки в интернете, где лемуры сидят на ветках и земле прямо рядом с людьми, поэтому были расстроены, что нам не суждено побывать в образе Николая Дроздова.

По окончанию прогулки в парке Исало у нас был запланирован обед на свежем воздухе. Нашей радости не было предела, когда к нашему столу начали подтягиваться лемуры. Они даже прыгали на него, пытаясь стащить еду. Да что там на стол, пушистики забирались прямо на туристов. Денис специально заказал майку, чтобы заманивать лемуров поближе к своему телефону:)

Кормить лемуров категорически запрещено. Но, почти вся наша группа нарушила этот закон. Когда будете здесь попробуйте соблюсти это правило, я посмотрю как у вас это получится:)

Это Миша положил банан на голову. Через секунду один из лемуров смело забрал его. Были и другие варианты угощения фруктами. Программа максимум по лемурам выполнена. Все довольные покинули парк.

Подъезжая к Тулеару мы прогулялись по дендрарию. Ряд растений был интересен и необычен. Об этом в отдельной заметке. На этом наше знакомство с флорой и фауной Мадагаскара закончилось.

Про достопримечательности которые мы посетили я вкратце рассказал, теперь пришла очередь поделиться справочной информацией и общими впечатлениями о стране.

Виза на Мадагаскар ставится в аэропорту, стоит 25 евро. При вылете назад платить ничего не надо. В ходу только бумажные купюры. Прямо перед нашим приездом вышли совсем новые бумажки, все набрали их для коллекции. Старые мне нравятся больше. Их я и взял для раздачи вместо тяжёлых сувениров. Менять там лучше евро, курс 1 евро примерно 3400 ариари.

В ручной клади вывозить практически ничего нельзя. Красивые камни, аммониты и тому подобное нужно класть в чемодан. Если сувениров много, могут после просветки вызвать в багажное отделение и заставить выложить либо ограничатся «штрафом» 10 евро.

Еда в ресторанах недорогая — от 3 до 8 евро. Если кого интересует — с алкоголем проблем нет. Можно купить бутылку неплохого рома за 150 рублей. Везде продаётся местное хорошее пиво «THREE HORSES».

Если Мадагаскар ваша первая африканская страна или до этого вы были только в Египте, Тунисе и например, ЮАР, то у вас скорее всего будет отличное от моего представление.

Мадагаскар показался мне (и не только) вполне чистой и безопасной страной.

Если последнее условно, проблемы могут случиться в любой точке мира, то про первое (чистота на улицах и дорогах), могу утверждать, что это резко бросается в глаза после ряда стран центральной и западной Африки.

Поразили пейзажи некоторых районов. Были моменты, когда нам казалось, что за окном Испания потом Италия. Рисовые поля вообще напоминали Китай.

Во многих африканских странах деревни состоят из соломенных и т. п. домов. Здесь тоже такие имеются, но запомнились прежде всего вот такие деревни Мадагаскара. Их тут бесчисленное количество.

Машин на дорогах немного, поэтому весь пассажирский транспорт набит вплотную людьми и грузом. Опять же это из личных наблюдений. Остров большой, чтобы его как следует осмотреть и объехать основные достопримечательности нужно две поездки по 15 дней.

Не раз мы недоумевали глядя на лица людей. Одни переносили нас в Малайзию, другие в Перу (из-за типичных вязаных шапочек с ушами).

Были и такие персонажи, которые заставляли нас поверить что мы путешествуем где-нибудь в Тибете. Удивительное разнообразие типажей. Примерно как у нас, когда гуляешь по улицам Москвы:)

В Тулеаре — портовом городе на побережье грязно, так что если вы захотите искупаться в чистых водах Индийского океана, вам нужно отъехать километров на 30 севернее.

В середине четырнадцатого дня нашего путешествия мы вылетели из Тулеара снова в Антананариву на уже большом самолёте (в Мурундаву и обратно был маленький).

Утром несколько человек, включая меня успели посетить Королевский дворец с прекрасной смотровой площадкой. Затем втроём мы прогулялись в центральной части столицы.

В 10 утра начался наш путь домой с тремя перелётами (к счастью теперь с короткими стыковками).

Итого путешествие вместе с дорогой заняло 17 дней. На такое длительное время я ещё ни разу не отлучался из дома. Переживал конечно, но теперь не жалею, ведь осуществил мечту и привёз замечательные воспоминания до конца жизни. Установил новый рекорд по снимкам — сделал 11000 фотографий! Будет что выкладывать ближайшие 2−3 года:)

Теперь главное дожить до того времени, когда можно будет осуществить следующую, большую туристическую мечту!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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