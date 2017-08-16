Крепость Аланьи. Турция

Роман Четвергов истоптал не одну пару железных башмаков и делится с вами своими впечатлениями. Кто знает, быть может, в следующий свой отпуск вы отправитесь именно в Аланью ;) Роман Четвергов Dushelov дебютировал с загранпаспортом, покорил турецкую крепость,и делится с вами своими впечатлениями. Кто знает, быть может, в следующий свой отпуск вы отправитесь именно в Аланью ;)

- Годиков я прожил уже порядочно, объездил пол-России, а вот за границей побывал впервые. И пускай это Турция, которая для российских туристов уже как дом родной — для меня это стало в новинку. Мы отдыхали в Аланьи. Два часа ходу на автобусе от аэропорта в Анталии. И вот я уже могу лицезреть крепость на вершине горы...

Крепость Аланьи (Alanya Kalesi) — средневековая крепость в округе Аланья города Анталии на юге Турции. Большая её часть была построена в XIII веке. Крепость расположена на скалистом полуострове высотой 250 м, выдающимся в Средиземное море, которое окружает его с трёх сторон.

Подняться наверх пешком для меня, скажем так - проблематично. Поэтому был выбран способ попроще. На самую верхнюю площадку можно добраться на такси или автобусе. Такси выходит 20-25 лир, автобус - 3 лиры. Если вы едите большой компанией , то комфортнее конечно взять такси (в него входит 6-7 человек), только придется поторговаться (1 лира = примерно 16,9 руб., покупать лиры за рубли не выгодно совсем, курс лир к доллару гораздо выгодней).

Вход на смотровую площадку обошелся нам по 15 лир с человека. Я покупал три билета, но за ребенка деньги вернули.

Немного истории. Крепость была построена на вершине холма и окружена стеной длиной 6,5 км, на которой было 140 башен. Восточный участок стены спускается почти до моря, прямо до Красной башни. Крепость вмещала около 400 жителей. На самой вершине холма, расположенной в западной его части, на высоте 250 метров над уровнем моря возвышаются руины замка.

Внутри до смотровых площадок положены деревянные настилы, но за них заходить не запрещено. Там где ходить нельзя - забор из рабицы.

Внутри замка находятся несколько древних строений, таких как кирпичные цистерны, ванные и византийская церковь Святого Георгия 4-5 в.н.э. В XIX веке на территории было ещё и множество жилых вилл.

Доходим до дальней площадки. Отсюда открывается такой вид, что захватывает дух.

На площадке установлены специальные бинокли - платные, но в них совершенно нет нужды. Идем чуть левее - еще одна площадка и под ней ущелье.

Возвращаемся ко входу. Отсюда начинается наш спуск.

Со всеми остановками на фотографии и осмотр местности у нас ушло около часа.

Конечно жарко и спрятаться некуда, поэтому надо запасаться водой.

Дорога идет вниз серпантином. Кто был в Турции тот понимает, что по дороге надо идти вдвойне, а то и втройне осторожнее чем в России. Пешеходы водителям не помеха.

Периодически встречаются пешеходные тропы, по которым можно срезать путь. На одной из такой растет шикарный (когда-то до прихода русских туристов) кактус. Но кому-то захотелось оставить свой след и поэтому на листьях полно нацарапанных надписей типа "тут был я, некультурный и первобытный человек!"

Доходим до следующей смотровой площадки. Тут тоже установлены платные бинокли и шикарный вид с другой стороны полуострова. Но если сместиться чуть левее на пешеходную тропу, за кусты (рядом с местным кладбищем) вид становится еще красивей. Судя по увиденному, там любят сидеть влюбленные парочки (да да, кладбище не помеха)

Идем дальше, тропинка становится уже и идет вдоль стены, так мы минуем целую улицу торговцев, от которых так просто не отделаться и любуемся прекрасными видами.

Выходим к еще одной площадке. Тут даже есть зеркало для водителей, но в него смотрят все кроме них :))

И снова нам открываются шикарные виды, с третьей стороны.

С этого места появляется тротуар из настилов. Идти становится менее опасно.

Тут же находится ресторанчик, который позиционирует себя как смотровая площадка, но у нас другая цель.

Продолжаем спуск и любуемся видами. В один момент кончается безопасный настил и мы под очень крутым углом уходим в частный сектор, чтобы срезать путь.

Кто считает, что спускаться легче, чем идти вверх, тот никогда не был в этой крепости.

Ноги уже порядком гудят, ведь тело с большим ускорением несется вниз и ноги единственное, что его сдерживает.

Спустились наконец то и попадаем в рай - мороженный рай.

Шарик мороженного стоит примерно 3 лиры. Мы набрали по три.

За соседнем столом сидел пожилой мужчина с другом (местные). Посмотрев на наши измученные лица - он отобрал наше мороженное и добавил к ним еще по шарику - за счет заведения! Это был хозяин. Принес нам вот такой атлас:

1999 года выпуска! Где написано об этом кафе:

В общем мы познакомились с Кемалем Бамьяджи. По его виду было видно, что он горд своим заведением. Да и честно сказать - есть чем гордится.

Ребенок устал, но доволен.

Идем дальше, на маяк. Он расположен в конце длинного мола.

Маяк был построен в 1880 году во Франции. Позже из Парижа он был перевезен в Аланью, где работает уже более 100 лет!

По дороге рассматриваем пришвартованные корабли.

Высота маяка - 20 метров. Он служит ориентиром для кораблей, входящих в гавань города в тёмное время суток. Свет маяка виден с расстояния примерно 200 морских миль (это 370 километров).

В сам маяк мы не попали, но говорят, что есть возможность подняться наверх по винтовой лестнице. В разные дни посещение может быть как платным, так и бесплатным.

Возвращаемся обратно. К Красной башне и верфи.

Кызыл Куле (Красная башня), построенная в XIII веке, считается символом города и даже изображена на флаге города.

Восьмиугольная башня из красного кирпича защищает Терсане (Tersane — судоверфь), который датируется 1221 годом. Высота сооружения — 33 метра, диаметр — 29 метров, длина каждой стены — 12,5 метров. В башне 5 этажей. Взобраться наверх оказалось не очень просто, ступени расположены под острым углом и сделаны из булыжника (всего их 85). Падающий сверху солнечный свет достигает первого этажа. Посередине башни расположен резервуар. Подобно многим зданиям города, над зубчатыми стенами башни развевается турецкий флаг.

Вход туда платный - 7 лир с человека, но для ребенка бесплатно (Красная башня + судоверфь).

Спустившись, идем по стене к верфи. Несколько веков здесь строили корабли, которые плавали по Средиземному морю, торговали (и рабами в том числе!0, сражались.

Часто это строение называют «терсане», что в переводе с турецкого означает судоверфь.

Древние строители выбрали для нее самое солнечное место, чтобы как можно дольше вести работы при естественном освещении. Строительство велось всего год и в 1228 году на стапелях начали закладывать первые суда.

Верфь состоит из пяти арочных мастерских. Часть мастерской находится в воде, но большая часть – на суше. Корабль строили в сухой части, а потом спускали на воду. Даже сейчас размеры мастерских впечатляют. Ширина всей верфи больше 55 метров, а глубина больше 40 метров.

В каждой мастерской реконструкторы воссоздали рабочую атмосферу, разместили предметы, касающиеся корабельного дела того времени. Экспонаты можно трогать руками. Ощущение, что кораблестроители пошли на обед и сейчас вернутся продолжить работу. В одной из мастерских стоит остов корабля, в другой – всякие механизмы для подъема, в следующих – инструменты, простейшие навигационные приборы, карта звездного неба, якоря.

Пройдя верфь насквозь, выходим к ещё одной небольшой башне.

Возвращаемся к причалам.

Вдоль них расположились прогулочные "пиратские"корабли. Это современный корабль дополненный средневековым антуражем и объемными фигурами узнаваемых героев пиратских фильмов и книг.

Честно, не знаю сколько стоит, но эти корабли могут прокатить вас по волнам Средиземного моря по многочисленным пещерам.

В общей сложности мы прошагали около 8-9 км. Уставшие, замученные жарой, но очень довольные, мы потопали до отеля. Новая цель - посетить крепость в Кемере. Но это другая история.

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