Раздутая Прага, туповатко и пингвины

Татьяна Афанасьева

Объездив почти всю Европу и послушав отзывы друзей, я намеренно не спешила в Прагу. Но этой весной наша встреча всё же состоялась! В основном благодаря Ural Airlines, которые предложили билеты за 5 тысяч рублей. Ну, как от такого откажешься? Теперь у меня есть собственное представление о «матери городов», которым я с удовольствием поделюсь с вами.

— Правда, красота? Но на фото и не Прага вовсе. Это Крумлов. Маленькие чешские городки мне понравились намного больше столицы. В них реально чувствуется сказочность Чехии, её природная красота и самобытность. В Праге же толпы русских туристов! Их там большинство. Первое время у меня было ощущение, что я в Турции, только без моря. Бесспорно, в городе очень красивая архитектура, множество вкусных мест и королевских садов, но Карлов мост может рухнуть от желающих сделать там селфи и возлежащих на нём бомжей…





Толпы повсюду! На Староместской площади к курантам не протолкнуться. Все же хотят увидеть, как Смерть позвонит в колокольчик и встряхнёт свои песочные часы. Memento mori! Всё тлен, искусство вечно :))

«Пражский Орлой» оживает каждый час с восьми утра и до восьми вечера: верхние окошки по сторонам от каменного ангела открываются, в них появляются деревянные раскрашенные фигуры 12 апостолов. Вопросов ни к кому нет, кроме апостола с топором. Кто это? Святой Матфей мытарь? Ну, а дальше Смерть дёргает за колокольчик, Фигура Тщеславия поворачивает голову и смотрит в зеркало с разных сторон, Фигура Скупости встряхивает мешочек с деньгами, а Турок отрицательно мотает головой. В финале кричит петух, и раздаются удары часов.

Сами часы устроены настолько сложно, что мало, кто понимает, что они вообще показывают! А сбоку башни есть часы-дубликат, показывающий время в привычной форме.

А вот очередь в самую узкую улочку Праги - Винарна Чертовка (Vinárna Certovka), ширина которой всего 70 см. Чтобы пройти по ней, надо нажать кнопку светофора, тогда на противоположной стороне зажжётся красный сигнал.

По сути, это и не улочка вовсе, а просто щель между домами. В народе её называют «пьяным переулком» - завсегдатаи винарни, к которой она ведёт, обычно уходят оттуда, держась за стены. Падать там реально некуда, если только плашмя и вперёд. 70 см! Не каждый и впишется. Точный адрес: между домами 100/24 и 101/26 по улице U luzického semináre.

У стены Леннона тоже толпа. Место считается одним из символов свободы и борьбы чешской молодёжи против коммунистического режима. К слову, Джон Леннон никогда не был в Праге.

Стена появилась в 1980 году, после смерти Леннона, и с тех пор живёт своей жизнью - там постоянно что-то закрашивают, дописывают и дорисовывают... И не только цитаты из песен «битлов», жёлтые подводные лодки и портреты ливерпульской четвёрки. Был даже момент, когда её полностью закрасили белой краской и написали Wall is over! Адрес стены: Mala Strana, Velkoprevorske namesti.

Недалеко от стены есть ещё одно интересное место - Велкопржеворская Чёртова мельница (Velkoprevorský mlýn). Существует две сказки о том, почему мельница получила такое название. Первая рассказывает о том, что мельницей владела сварливая тётка, которую все считали ведьмой (чертовкой). Она, кстати, была не против этой версии и даже попросила местного художника нарисовать семь чертей на здании. С тех пор мельницу прозвали Чёртовой, а реку – Чертовкой. Вторая сказка рассказывает о дочери мельника, которая продала душу Дьяволу, чтобы выйти замуж за богача. Печальная история... И замуж не вышла, и с душой распрощалась. Рядом с мельницей - мостик влюблённых, увешанный замками. Адрес мельницы: Hroznová 489/3.

Конечно, мы видели все знаковые места - Пражский град, Злата улочку, Собор Святого Витта, Вышеград, Вацлавскую площадь, Еврейский квартал и Танцующий дом. Прага - невероятно красивый город с головокружительной архитектурой! Если стереть толпы... :))

Кстати, в Праге у вас не будет языкового барьера: на русском говорят аудиогиды, рекламные буклеты, ресторанные меню, работники отелей и даже автоматы для покупки билетов на общественный транспорт. Удобно.

Да и сам чешский — настолько забавный и ассоциативный, что мы поднабрались там словечек больше, чем в какой-либо другой стране. Смотрите сами. Мороженое - zmrzlina, мыло - mýdlo, продукты - potraviny, бесплатно - zdarma. И так почти всё! Ну, понятно ведь?

Больше всего повеселила ситуация, когда малолетний чех залез головой в урну, на что его мать выдала пламенную речь, в которой нам было понятно практически каждое слово: «Бесоватко! Туповатко! Шмаратко!» :))) В общем чешский рулит, чешский весьма хорош.

В Праге очень много скульптурного хулиганства авторства Давида Чёрного (David Cerný). Список его «провокаций» очень длинный. Покажу несколько.



Святой Вацлав, сидящий на брюхе своего мёртвого коня, подвешенного за ноги. Это смешок в сторону знаменитого памятника на Вацлавской площади. Адрес: пассаж Lucerna (Vodickova 704/36).

Зигмунд Фрейд, зацепившийся одной рукой за палку (точно палка?!) и висящий (что так?!) над оживлённой улицей. Скульптура символизирует пропасть между интеллигенцией и простым народом, которым совсем не до психоанализа и поиска «бессознательного». «Висящий человек» гастролировал в Берлине, Стокгольме, Лондоне. А в Чикаго в 2007 году полицейские приняли его за самоубийцу и ринулись спасать. В общем скульптура интересной судьбы. Адрес в Праге: Husova, 110 00 Staré Mesto.

Многослойная голова Франца Кафки , самого сложного европейского писателя XX века, по мнению Чёрного. Голова крутится послойно, замирая на короткие промежутки времени, лицо постоянно расползается, теряя очертания и поймав отражение окружающих объектов... Очень необычно и масштабно! Адрес: Charvátova, 110 00 Nové Mesto, торговый комплекс Quadrio .



«Сами того не замечая, мы теряем голову, не теряя жизни». (Франц Кафка). «Писуны» рядом с музеем Кафки. Адрес: Cihelná, 118 00 Malá Strana, Чехия. Средняя часть скульптур поворачивается из стороны в сторону, фонтанчики меняют напор и траекторию. По задумке автора (а это тоже Чёрный), парни справляют малую нужду на карту Чехии, «выписывая» изречения известных пражан. Рядом с фонтаном указан телефон +420-724-370-770. Если послать смску с нужным текстом, то парни начнут «выписывать», согласно вашим желаниям. Памятник подхалимству в галерее Futura по адресу Holeckova 789/49. Автор угадывается, смысл в общем-то тоже. А если подняться по лесенке к «аналам», будет ещё веселей - там кино крутят. Смешное! Под музыку Queen. «Чёрные младенцы». Почему без лица? Давид Черный объясняет это тем, что это протест против абортов. Основная тусовка ползающих «нерождённых» на Жижковской телевышке по адресу: Mahlerovy sady 1, 130 00. Но часть их можно рассмотреть поближе и даже потрогать. Трое чёрных младенцев ползают совсем недалеко от Карлова моста, по адресу: U Sovových mlýnu 2, 118 00, Malá Strana. Справедливости ради скажу, что не только Чёрный отличился. К примеру, композиция «Марш пингвинов через Влтаву» тоже очень хороша. Авторство принадлежит арт-группе Cracking Art («Искусство, рвущее шаблоны»). Жёлтые пражские пингвины маршируют в знак протеста против нерационального использования природных ресурсов. 34 крылатых революционера, которые ещё и светятся по ночам. Лебеди! Мы обнаружили их «табор» совершенно случайно и ночью. Решили свернуть к Влтаве, посидеть у воды, посмотреть на огни старой Праги, кораблики и бутылку моравского вина... И что же мы видим? Какая-то тётенька с мусорным баком волочится по берегу, спускается в темноту, откуда на неё вылезает кишащее и белое нечто, которому она крошит в ночь батоны! Вспышка позволила рассмотреть это «нечто». Свернули на Malá Strana 1, 118 00. Это недалеко от Карлова моста и музея Кафки. Днём место выглядит намного романтичнее, но будьте готовы к толпам туристов. Они всенепременно набегут! :)) Все же помнят Крытика? :))) С мультиков про него до сих пор начинается чешская «абвгдэйка», а во всех сувенирных магазинах продают магниты, подушки, кружки, книжки и другие вещицы с его изображением. Культовый персонаж. Помощнее Кафки. Ну, и, конечно, про еду. Во-первых, в Чехии работает наша любимая система «меню дня» и можно отлично пообедать за 8-10 евро. Во-вторых, чешская кухня предлагает столько вкусного и интересного по вполне адекатным ценам, что хочется сидеть в барах-ресторанах круглосуточно. В-третьих, пиво. Это ж бренд.



Пример «меню дня». Для начала мы посетили пражский ресторан с паровозиками Výtopna (Václavské nám. 802/56), где напитки к столу подвозят игрушечные поезда, а само заведение очень смахивает на игрушечную железную дорогу с домиками, вокзалами, мостами и платформами, о которой, пожалуй, каждый мечтал в детстве. Прикольное место. Входной билет стоит 25 крон на человека (70 рублей). Всё остальное зависит от ваших аппетитов и насколько вы там заиграетесь :) Печено вепрево колено (запеченная свиная рулька в пиве) - традиционное блюдо чешской кухни, есть в меню любого заведения. 350 крон за кило (980 рублей), порции вполне хватит на двоих. Если вам кажется, что это дорого, и вам не принципиально есть колено в столице или в какой-нибудь деревушке, знайте, можно попробовать этот специалитет в маленьких чешских городках всего за 200-250 крон. Трдельник или трдло – традиционное чешское лакомство из дрожжевого теста, обернутого вокруг деревянного или металлического цилиндра и обжаренного на открытом огне. Трдельник обваливается в разноообразных сладких приправах, в ход идут сахар, мёд, мак, корица, тёртый миндаль, часто подают с начинками. Есть нужно с пылу с жару! Трдельные в Праге на каждом шагу. Спиралевидная булка символизирует змей, которые, согласно народным приметам, вылезают из земли 24 апреля, в День Святого Георгия. Но мы предпочитали есть без осознания, что там в честь чего :) Цена одного трдельника 55-60 крон (около 150 рублей). А ещё конец апреля-начало мая в Праге - это море цветов. Магнолии, сакуры, нарциссы, тюльпаны, сирень. Пражские парки, площади, улицы просто утопают в цветах. Красиво везде, но мне очень понравился Вртбовский сад (Vrtbovská zahrada). Адрес: Karmelitská 373/25. Чтобы попасть в этот сад, надо свернуть с обычной улицы, войти через дверь в секретный дворик, заплатить за вход 80 крон с человека (225 рублей) и наслаждаться красотой. Парк небольшой, но очень душевный. Всем нескучных майских праздников и интересных маршрутов! Будут гульбарии, не забудьте поделиться.

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