Астраханские каникулы

Татьяна Афанасьева

Вопрос, где провести майские, встал острее, когда мы посмотрели прогноз погоды. Дождь, холод, провокация? Питер, Вологда, Гомель, Псков, везде… На это мы не подписывались! В итоге проверив все возможные города на солнечность, мы решили отъехать от Тулы на 1300 км. На машине! Что из этого вышло, сейчас расскажу.

— На дорогу до Астрахани, куда мы направились, ушло 16,5 часов, ехали по трассе «Каспий» (Р-22). Платных участков нет, пробки — в разумных пределах (особо не бесило).

Астрахань

В Астрахань мы приехали поздно, город было не рассмотреть, поэтому все первые впечатления крутились вокруг гостиницы и икорной лавки с ней по соседству. Когда платишь 3200 рэ за двухместный номер, никак не ожидаешь, что дверь тебе откроет швейцар, холл будет напоминать колонный зал, а размер номера превзойдёт жилую площадь твоей квартиры. Как впрочем не ожидаешь и того, что продавец в магазине будет искренне полагать, что ты в состоянии купить икру по цене 58 тысяч рублей за кило. Нет? Ну, тогда возьмите икру сдоенной стерляди, она дешевле — всего 35 тысяч рублей за кило. Мамадорогая…





Приближу :)

Утром вышли из гостиницы, а на набережной рыбалка полным ходом. Представлены все категории граждан, кроме элиты. Никакого томительного ожидания нет, просто таскают рыбу одну за другой! Часто по две за один заход. Вот тётенька вытянула сразу двух вобляшек (так они их там называют).

Вобляшки, тарашки, а так же рыба более благородного сословия продаётся в Астрахани повсеместно. Но самый известный рынок, где всего этого немерено и в ассортименте, - «Селенские Исады» (Покровская плрщадь, 3-а). Он существует более 150 лет. Даже, если вы не намерены ничего покупать, здесь практически всё можно попробовать.

То, что мы приехали в «рыбный город», чувствуется на каждом шагу: скульптуры, фонтаны, фонари, граффити... Тема в общем-то одна :)

Забавно, что астраханцы всё обращают в уменьшительно-ласкательную форму, - это читается в уличных вывесках и рекламе. Сувенирчики, сливочки, диванчики, покупочка, батоша... :)))

Астрахань - город контрастов.

Кстати, попробуйте угадать, что за дворец стоит на улице Анри Барбюса, 16? Ты-дымс. А это Астраханский театр оперы и балета! Впечатляет размер?

На набережной, которая тянется на пару километров, полно городских скульптур: Чистильщик обуви, Дама с собачкой, Золотая рыбка и ещё по мелочи.. Местные жители традиционно считают их пустой тратой денег. А туристам нравится, и они с радостью натирают им всё, что положено.

С набережной хорошо просматривается башня Шахрезады водонапорка 1911 года рождения. Не только самая старая в городе, но и самая красивая. Кстати, она засветилась в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Захотите увидеть поближе, ищите на ул. Оленегорской, 16. На мой взгляд, шедевр.

Самая знаковая достопримечательность Астрахани, конечно же, Кремль. Построен в 1562-1589 годы. Семь башен из восьми хорошо сохранились. Белоснежный красавец стоит на Заячьем бугре и омывается водами Волги, Кутумы и Царёва ерика. Так написано в Википедии. Сразу рисуется картина, как в старых сказках... Или как на картине Юрия Анискина :)

Крепость и, правда, когда-то спускалась по левому берегу Волги почти до самой набережной и можно было увидеть что-то подобное. Сейчас же вы вряд ли найдёте такой живописный ракурс. На карте видно, что стены очень далеко от воды.

Единственная точка, где Кремль условно близок к воде (видите башни на заднем фоне?) - это Лебединое озеро. Заодно и на памятник «Семья» посмотреть можно. Как он вам? :)))

Идём в Кремль. При входе касса. Посещение каждой экспозиции или башни - 50 рублей. Мы выбрали две: Пыточную (кассирша обещала нам три этажа впечатляющих экспонатов) и «Красные ворота» (здесь была анонсирована смотровая площадка и лабиринт). Любопытно!

Пыточная оказалось слишком маленькой и мало информативной (третий этаж вообще оказался закрытым!), а на смотровой «Красных ворот» все окна были загорожены оргстеклом (исцарапанным и грязным). Реальность слегка надругалась над ожиданиями. Но в общем целом стоит посетить. Цена же очень адекватна :)))

Что меня удивило больше всего, что внутри Астраханского кремля практически лес! Ни в одном из кремлей, которые мы посетили (Нижегородский, Новгородский, Коломенский, Ростовский, Смоленский, Зарайский, Казанский, Московский, Тульский) мы не видели таких зарослей.

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На территории Астраханского кремля 20 объектов, заслуживающих посещения, схема их расположения есть при входе. Среди них не только башни, но и гаупвахта, казармы, лобное место, часовни и церкви.

Особое место занимает Кафедральный собор Успения Богородицы 1560 года основания. Это доминанта Астраханского кремля. Какие там двери, какие там своды! К моему большому сожалению, старые фрески заменил новодел, но всё равно - собор потрясающий.

Так как Астрахань всегда считалась городом с торговым величием и большим денежным оборотом, предприимчивые купцы имели не только представительские дома в чертах старого города, но выстраивали роскошные подворья с национальным колоритом! Сейчас можно увидеть некоторые из них, но богатыми их точно не назовёшь - скорее огромные коммуналки. На стенах домов висят традиционные таблички «охраняется государством», а на деле государство ждёт, когда всё это попросту рухнет...

Адрес Индийского подворья: ул. Володарского, 14 (бывшая улица Индийская).

Адрес Персидского подворья: ул. Чернышевского, 9 (бывшая Почтовая).

В Астрахани большое количество старых домов с маленькими внутренними двориками, чайными балконами, купольными крышами, въездными арками и коваными козырьками. Если бы не наплевательское к ним отношение, они могли бы стать настоящей городской фишкой, но увы. Мы застали их не в лучшие годы. А кто-то вообще не застанет.

Впрочем один дом они всё же отреставрировали. Теперь это музей «Дом купца Тетюшинова», который знакомит гостей города с купеческим бытом, если на этот день он не арендован для свадьбы или другого торжества. Нам не повезло, ворота были закрыты, фотографию пришлось делать через забор. Адрес: ул. Коммунистическая, 26/9.

Из Астрахани мы уезжали без сожаления и бурных восторгов. Единственное, по чему я реально буду скучать, вот по этим интеллигентным спускам к Волге :)

Столица Золотой Орды

В 139 км от Астрахани на обрывистом зелёном берегу реки Ахтубы стоит «столица золото-ордынского ханства» — Сарай-Бату. Туда и едем.

Древний город из глины, в котором нет следов цивилизации и всё так, как было во времена, когда по Великому шёлковому пути тянулись караваны с заморским товаром. Исторически он проходил именно в этих местах. Визуально очень впечатляет! Даже несмотря на то, что город — всего лишь реплика, построенная в 2011 году в качестве декораций к фильму «Орда».



Наши впечатления усилил ещё и тот факт, что к воротам Сарай-Бату мы приехали почти «на флажке», путаясь в паутине степных дорог, поднимая столбы оранжевой пыли и распугивая сурков. Город-музей закрывается ровно в 19.00. Вход стоит 150 рублей. Аудиогид вещает громко, для всех и по кругу. То есть можно присесть где-нибудь рядом с норами рабов или домами знати и слушать его истории. Интересное место.



Координаты: N47.14.181, E47.22.232 (поворот с основной дороги посередине между Тамбовкой и Селитренным, по указателям).

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Солёный Баскунчак и одинокая гора Богдо

В 307 км от Астрахани - посреди степных пустошей, у края солёного озера Баскунчак стоит одинокая гора Богдо. Туда и едем :)

Баскунчак сравнивают с Мёртвым морем, Богдо приписывают родство с Тянь-Шанем. По одной из легенд, гора выросла из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы с далёких Небесных гор. Пейзажи и краски такие, что хочется рисовать! Я и сейчас закрываю глаза и чувствую запахи тамошних трав, слышу, как поют скалы и ощущаю, как солёный ветер кружит вокруг нас в своём безудержном танце.

В таких местах я всегда начинаю гордиться Россией. Нет, реально! Такая красота, что не стыдно и гостям показать. Правда, везти их придётся с закрытыми глазами через Астраханскую область… Там-то не так красиво :)

«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов». Рэй Брэдберри.

Координаты въезда в Богдинско-Баскунчакский заповедник: N48.07.985, E046.49.148. Дальше пешком, заплатив 250 рублей.

К берегу солёного озера Баскунчак в заповеднике проход закрыт, хотя в поле видимости и есть натоптанные тропы... Не ведитесь! Как только вы ступите на эту тропу, с горы Богдо спустится человек в камуфляже и накажет вас большим штрафом. Вокруг степи, и с горы обзор на многие километры.

Баскунчак называют всероссийской солонкой, здесь добывается 80% пищевой соли России. Про местную соль говорят — чистая, как лёд. Мечты, что можно прокатиться по берегу озера там, а потом там, далеки от реальности. Кто ж вас пустит? Девственную соль загрязнять? Для туристов, желающих поплавать в рапе, открыты «пляжи» со стороны посёлка Нижний Баскунчак. Предприимчивые калмыки берут по 150 рублей за въезд, сюда же включена помывка в душе «класса люкс» (вагончик с баком воды на крыше). Тут же они продают лечебные грязи по 100 рэ за майонезное ведро. Но мы видели яму, где они их набирают. Смахивает на разводилово.

Всё, что попадает в озеро Баскунчак, засаливается, красиво обрастая кристаллами. И чем дольше погружение, тем интереснее эффект. Вы же заметили слой соли на мне? А он есть! Нагуляла.

Поверхность озера Баскунчак по сути вершина 6-километровой соляной горы, которая находится под землей. Лично мне сложно представить и сложно поверить… Фантастика!

Купание в Баскунчак напоминает купание в Мёртвом море. Не утонешь. Вода отлично держит. Сезон начинается во второй половине июня, но при желании можно и в мае. Глубина 10−30 см. Если дожди — до метра. Если приехать с лопатой, то чуть больше… :)))

Мы, конечно, очень мечтали встретить в астраханских степях хотя бы одного сайгака, но не повезло. Зато дорогу постоянно «перебегали» перекати-поле. Иногда целыми компаниями, а иногда по одиночке… Один раз мы видели сурка-жиробаса, который, несмотря на фигуру, быстро смотался в свои лабиринты. К слову, вся степь изрыта их норами. Состоялась и встреча с двугорбыми верблюдами калмыцкой породы. Но больше верблюдов нас впечатлил удод! Длинноклювый красавец с хохолком. Кстати, знаете почему он удод? Потому что поёт глухо и невыразительно. «Уд-уд-уд». Жизнь полна открытий.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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