Эски-Кермен. Пещерный город-крепость

Виктор Зайцев Крымских гульбариев много не бывает, тем более, что скоро лето и при желании туда можно отправиться просто на выходные! За морем, солнцем и новыми впечатлениями. Сегодня нашим гидом будет Виктор Зайцев

— С чем у вас обычно ассоциируется Крым? Цветущая набережная Ялты? Многолюдные пляжи Алушты? Бухты Нового Света и Судака? Детский «ад» Евпатории и Феодосии? Нет! Крым «обычного курортника» — не тот Крым, который я люблю. Туда надо ехать, когда нет типичных отдыхающих, которые тюленят на пляже, заполоняя улочки и толпами посещая достопримечательности.

И вот, Боинг S7 airlines за каких то 2 часа 10 минут доставил меня из Домодедово в новенький аэропорт Симферополя, где уже через 15 минут после получения багажа меня ждала относительно свежая Kia Rio Luxe Edition от компании «АвтоНаМоре» (ЛЮКС, Карл!!! правда без подлокотника и неработающей форсункой омывателя). 10 минут на формальностей, и в путь!!! А путь был запланирован немаленький: около 1300 км по горам/городам/достопримечательностям.

В Крыму есть места, которые завораживают душу. Одно из таких мест — средневековый пещерный город Эски-Кермен, расположенный на юго-западе Крымского полуострова, 14 км южнее города Бахчисарай. Сегодня мертвый, в средние века он был крупным центром торговли и ремесел, занимал лидирующее положение среди близлежащих населенных пунктов.

Как добраться:

До городища можно добраться на автомобиле. При отправлении из Бахчисарая необходимо:

двигаться по трассе Т0117 «Ялта — Бахчисарай» 14 км;

перед с. Красный Мак повернуть направо на проселочную дорогу;

не доезжая до с. Холмовка повернуть налево;

ехать по грунтовой дороге до северного склона плато.

ВНИМАНИЕ: При подъезде со стороны г. Бахчисарая к с. Танковое есть участок бездорожья, изрезанный глубокими рытвинами и канавами. Этот момент нужно учесть владельцам авто с небольшим клиренсом. Если нет дождя, — ехать лучше прямо по грунтовке, которая идет параллельно убитой дороге.

Более точные координаты: N44.617136 N33.737993 Широта/Долгота

О посещении: с северной стороны туристов встречает гостинично-ресторанный комплекс турбазы «Эски-Кермен», где можно погулять по территории, заказать тур на лошадях, а также заночевать прямо в прекрасно оборудованной пещере (цена от 2000р за 2-х местный номер). Непосредственно перед входом на территорию городища стоит будка, где-то взимают, то не взимают плату за вход (100р взрослые, 50р -дети). Споры о законности платы за вход идут до сих пор, поэтому будка то работает, то не работает.

Номер турбазы «Эски-Кермен». Почувствуй себя «пещерным человеком», но со всеми удобствами.

Для того, чтобы подняться на вершину с северной стороны, надо обладать хотя бы начальной турподготовкой, нескользкой обувью и отсутствием боязни высоты, равно как и отсутствием лишнего веса. Лезть придется местами по отполированным камням, по мокрой земле и лишь к вершине будут деревянные мостки.

собственно — тропа

С южной стороны дорога длиннее, но более пологая. По старой византийской дороге могут подняться даже экстремалы-велосипедисты (правда не известно, сколько их сгинуло с обрывов).

Напротив Эски-Кермена в восточном направлении через балку Джан-Казы находится плато Зангума Баир. С Западной стороны — балка Джула.

козырек над балкой Джула

Плато Зангума-Баир. Внизу- балка Джан-Казы.

Немного истории:

Первые комплексные раскопки города провела советско-американская экспедиция в 1937−39 годах, руководил ими профессор Репников. Ими была отрыта подъемная дорога, которая сейчас является визитной карточкой всего города, ими был отрыт и открыт «винзавод» с тарапанами на восточном краю города. Ими был открыт «57 комплекс» с могилами и костотеками на западном краю города, ими были изучены фрески в храме Трех Всадников и в храме Успения. В 1939 году они начали изучать округу, когда был очищен родник в балке Бильдеран и найден водопровод, который, по их версии, питал город. Ими было найдено захоронение 8−9 века на южном склоне от города

Пещерный город был построен в VI веке византийцами для защиты от набегов на город Херсонес. Со всех сторон городище защищено 300-метровыми скалистыми откосами. Все его пещеры высечены в тверди гор.

В средние века Эски-Кермен был важным культурным, административным и политическим центром юго-запада Таврики. В центре города располагались каменные двухэтажные дома с черепичными крышами и высокими каменными заборами. К сожалению, эти дома не сохранились до наших дней. Поэтому многие туристы ошибочно полагают, что эски-керменцы жили в пещерах. Город был первоклассной для своего времени крепостью. Отвесные скалы практически неприступны, а в верховьях расщелин, по которым можно было подняться в город, возвышались боевые стены. В систему обороны входили хорошо защищенные ворота и вылазные калитки, наземные башни и пещерные казематы.

все руины подписаны. стрелочки маршрутов имеются.

руины усадьбы

Эски-Кермен был крупным центром ремесла и торговли, но основой его экономики являлось сельское хозяйство — виноградарство, огородничество, садоводство. В окрестностях Эски-Кермена найдены остатки оросительной системы, следы террасированных участков с одичавшими виноградными лозами. В течение ряда лет эти лозы изучают сотрудники Крымского сельскохозяйственного института, стремясь восстановить сорта винограда, прожившие сотни лет. Некоторые из них уже используются в качестве селекционного материала для выведения новых сортов винограда. В плодородных долинах также занимались виноградарством, огородничеством, садоводством. Об этом свидетельствуют обнаруженные археологами давильни для винограда.

неплохой вид из «хозпомещений»!!!

Эски-Кермен был также важным политическим и административным центром юго-западной Таврики. По археологическим данным, город погиб в конце XIII в. Его разгромил и сжег в 1299 г. золотоордынский темник Ногай. Время довершило разрушение: груды камней покрылись землей, заросли травой и лесом. Польский писатель и дипломат Мартин Броневский, побывавший здесь в 1578 г., нашел одни развалины, которые, по его словам, «так древни, что ни турки, ни татары, ни сами греки не знают названия их».

К южным воротам города некогда вела дорога. Она проходила по восточному ущелью и с юга поднималась тремя маршами. Hа них и сейчас видны колеи от колес. На третьем марше последовательно размещались двое передовых ворот. Главные ворота находились в начале улицы, в вырубленном массиве скалы. Были они двустворчатыми и открывались внутрь. Над ними возвышалась башня, а по бокам вперед выступали боевые площадки с парапетами. По краю третьего марша и перед главными воротами, огибая выступ скалы, проходила передовая стена (протейхизма). От башни в обе стороны по краю плато шла основная крепостная стена к казематам. От всех этих укреплений ничего не осталось, кроме вырубленных в скале «постелей» для стен да хорошо заметных следов на месте главных ворот.

Дорога к «Южным воротам»

В начале улицы расположены пещеры различного назначения. Одна из них, слева у ворот, — сторожка, другая служила проходом в надвратную башню. Справа — комплекс смежных пещер; здесь был большой храм.

храм.

ложная могила с крестом.

Напротив входа — абсида с епископским креслом, справа — скамьи для прихожан, слева — купель. Потолок поддерживали колонны, сейчас они обвалились. Это самая древняя часть храма, возникшая вместе с крепостью. Позднее храм расширили к северу и к востоку, во внешней стене прорубили дверь, из которой вниз вела деревянная лестница. В полу высечены гробницы.

Храм у «Южных ворот»

вход в пещеры хозназначения, справа — основание надвратной сторожевой башни

Основным оружием у защитников крепости были лук, стрелы, праща и крупные округлые камни. Основой обороны крепости были ее боевые стены, наземные башни и характерные только для Эски-Кермена «пещерные казематы». Крепость могла выдержать длительную оборону, так как на ее территории была решена очень важная проблема водоснабжения, благодаря сооружению осадного колодца и цистерн для сбора воды.

спуск в осадный колодец. 65 метров вниз, 4 пролёта. спуск вроде как запрещен.

Кроме того, обитатели Эски-Кермена на случай длительной осады могли заготовить тысячи центнеров зерна. Для его хранения на многих участках обороны были выдолблены в скалах зерновые ямы, сохранившиеся до наших дней.

Зернохранилища.

Все это вместе взятое позволяет говорить об Эски-Кермене как о мощной оборонительной крепости VI—VII вв., которая была способна противостоять даже сильному противнику, располагавшему всей мощью военной техники того времени.

Немного статистики

Всего Эски-Кермен насчитывает около 350 пещер, вырубленных в скалах в самом городе и около 50 вне его. Большая часть из них появилась в XII—XIII вв. еках как хозяйственные помещения, в основном как загоны для скота, реже как склады. Небольшая часть пещер выполняла оборонительные либо сакральные функции.

Эски-Кермен в кино

Колоритные пещеры и окрестные пейзажи неоднократно становились декорациями к различным фильмам:

«9 Рота» Фёдора Бондарчука. 2005 год. Про Афган.

«Джокер» Юрия Кузьменко. 1991 год. Про Гражданскую войну.

«Шапито-Шоу» Сергея Лобана. 2011 год.4 новеллы, действие которых происходит в Крыму.

Звезда и смерть Хоакина Мурьеты. Владимира Грамматикова. 1982 год. По одноименной рок-опере.

Сериал «Морские дьяволы». 2012 год.

Финист ясный сокол. Александра Роу. 1975 год.

ну чем не место для съемок?

А еще запомнился непонятно откуда появившийся на вершине Эски рыжий котан. Котан был покормлен остатками бахчисарайского янтыка, но уходить с горы категорически отказался.

Cовет

В Бахчисарайском районе чуть более, чем много различных древних пещерных городов и сооружений. Это и Мангуп-Кале и Чуфут-Кале и прочие Кале и Кермены. Выбирайте то, что по силам посетить, но настоятельно рекомендую это делать БЕЗ участия местных гидов на старых УАЗиках, тк сервис их навязчив, рассказы скучны и цены «типично-крымские», то есть неадекватны.

Также

Поблизости от Эски-Кермен в начале июня проводится ежегодный интеллектуально-музыкальный фестиваль Sun Spirit, в котором принимают участие несколько десятков групп (племен) разной степени « упоротост и» адекватности. Судя по их сайту, мне показалось, что те, кто тусил лет 15 назад на КаZантипе, прошли курс детокса и реабилитации, стали веганами-йогами-сыроедами, но желание тусить их не покинуло.

Больше фоток в галереи.

Welcome to Crimea!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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