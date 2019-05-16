Венеция, которая меня удивила

Сергей Рубцов Продолжаем смотреть на Италию глазами тульского путешественника Сергея Рубцова . Если пропустили Рим Флоренцию , то можно исправить ситуацию всего парой кликов. А сегодня в кадре — несравненная Венеция! Есть свои впечатления об этом удивительном городе? Обязательно делитесь в комментариях.

— Перед поездкой в Италию наиболее скептически я был настроен к Венеции, потому что слышал огромное количество негативных отзывов о вони из каналов, огромного скопления туристов и вообще этот город для многих является самым большим разочарованием в мире. К моему удивлению Венеция мне понравилась.

Возможно, что именно мое ожидание чего-то плохого и ужасного от этого города сыграло в этом большую роль, тем более перед самой поездкой появились информация, что Венецию заполонили толпы туристов и на площади Сан-Марко даже установили турникет, ограничивший ежедневный туристопоток. Я думал, что приеду и это будет полный ад, но, выйдя из здания железнодорожного вокзала и сделав первый глоток свежего, а, не как ожидалось, тухлого воздуха, я понял, что мне здесь понравится.

Все движение в центре города осуществляется по воде на водяных автобусах — вапаретто. Цены для туристов довольно кусачие в районе 7 евро за поездку в один конец, для местных все стоит в разы дешевле. Если в планах часто пользоваться данным видом транспорта, то выгоднее приобрести проездной.

Поездка в Италию для меня стала первым опытом аренды жилья на айрнби, причем в каждом городе этот опыт был совершенно разный. В Риме все было типично, квартира через дорогу от Ватикана, встретил отец хозяина, все показал, больше его ни разу не видел. Перед отъездом ключи оставил на столе, а дверь захлопнул. Во Флоренции была квартира на чердаке, с выходом на крышу и видом на собор и площадь Санта Кроче. Ключи получил как в шпионском фильме, назвали адрес возле ЖД вокзала, там перед входом висел ящик, который маскировался под домофон, вводишь присланный код, получаешь ключ от квартиры, которая находится совершенно в другом месте. Хозяина не видел, ключ также оставил на столе. В Венеции была Клавдия, которая по приезду встретила, как родная бабушка. Она заранее прислала множество инструкций, как добраться, что посмотреть. Встретила объятиями, кучей путеводителей с закладками на интересных страничках. Все рассказала, куда сходить поесть, отдохнуть, что посмотреть. Апартаменты хоть небольшое по размеру, но в них присутствует все необходимое для комфортного отдыха, даже бутылочка домашней лимончелло в холодильнике :))

Квартира в шаговой доступности от площади Святого Марка и одноименной остановки вапоретто, поэтому мое знакомство с главными достопримечательностями города произошло еще до заселения в квартиру.

Народу здесь, действительно было много, хотя никаких обещанных турникетов не было, возможно, что к этому моменту желающий стало меньше:

Здесь в одном месте сконцентрировалось множество достопримечательностей, название которых можно легко запомнить, к примеру, выдающийся по своей красоте кафедральный Собор Святого Марка:

Здание украшено многочисленными мозаиками и скульптурами:

Рядом располагает Кампанила собора Святого Марка, а, если говорить по-русски, колокольня:

Слева от собора находится Часовая башня, как можно догадаться, тоже Святого Марка:

В земли можно попытаться рассмотреть на вершине башни находятся большие бронзовые статуи, скреплённые шарнирами на уровне талии, бьющие в колокол, ниже которых находится символ Венеции — лев с открытой книгой.

Разумеется, башня получила своей название не просто так, на ней располагаются 24-часовые часы без минутных стрелок:

Со стороны Гранд Канала площадь начинается двумя колоннам, разумеется, одна из них в честь Святого Марка, позади колонн виднеется Дворец дожей:

Площадь Святого Марка является самым посещаемым местом в Венеции, но так, как я жил совсем рядом, то успел погулять здесь и в полной одиночестве, тем более просыпался я в Италии, судя по всему, раньше, чем большинство туристов:

Лично меня в Венеции еще интересовали знаменитые гигантские руки, а если называть правильно, то скульптура «Поддержка»:

Причем мне очень повезло, потому что я стал одним из последних, кто смог насладиться этой инсталляцией, которая за короткий строк стала очень популярной у туристов, уже на следующий день, проезжая мимо на вапаретто я увидел, что их демонтируют, как оказалось, навсегда:

Вообще Венеция очень фотогенична, город будто построен для того, чтобы заполнять собой инстаграм, особенно, если также, как мне повезло с погодой:

Лично я предпочитал больше передвигаться пешком, потому что каждый переулок города пропитан своей атмосферой:

Видя такое, рука так я тянется в карман за 80 евро, чтобы отдать их за прогулку на гондоле по всей этой красоте. Сомневаюсь, что удовольствие от прогулка стоит этих денег, но быть в Венеции и не прокатиться по ее улочкам сравни преступлению:

А еще заглянул на пару часов на остров Мурано, знаменитый своим стеклом:

Причем лично для меня Мурано стал воплощением Венеции из моей головы. Потому что прогулка по его улочкам как раз совпало с моим представлением, какая должна быть идеальная Венеция — колоритные каналы, мало людей, тишина и спокойствие:

Хотя здесь довольно скучно, поэтому многие советуют вместо Мурано посетить Бурано, мне тоже советовали, но на это не хватило времени.

Я провел в Венеции всего 3 дня и пожалел, что, будучи негативно настроен, оставил на этот замечательный город так мало времени, до сих пор вспоминаю те вечера, когда встречаешь закат, сидя на берегу Гранд Канала в ночное время наслаждаешься бутылкой итальянского вина и фруктами. Именно с этим у меня сейчас ассоциируется этот город:

Ну и в конце, традиционно немного про искусство, в Венеции я посетил международную галерею современного искусства во дворце Ка’Пезаро. Вот там было ну очень мало народу, но зато своими глазами можно посмотреть на работы Кандинского, Матисса, Шагала, Климта, Родена или Уорхола.

Галерея небольшая, но ценителям современного искусства будет интересно:

На этот мой рассказ об Италии, наконец-то заканчивается. Пока писал, поймал себя на мысли, что с удовольствием съездил бы туда еще… чем и займусь в ближайшее время :-)

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