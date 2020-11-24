Горки Ленинские: красный асфальт, киногородок и Ленин на карантине

Татьяна Афанасьева

Делюсь с вами новым маршрутом выходного дня. Поедем в Горки Ленинские, они всего 38 км от Москвы и в 178 км от Тулы. Поверьте, всё что вам представляется в связи с названием, — всего лишь стереотип! Горки — прекрасная дворянская усадьба, которой любой сезон к лицу и которую из-за её живописности и хорошей сохранности очень любят киношники. Но обо всём по порядку ;)

— Горки Ленинские всегда ассоциировались у меня с последними днями вождя революции. Мне рисовался большой дом с колоннами, аскетичные интерьеры, высокая постель с Лениным, утонувшем в подушках, мебель в белых чехлах, лампы в зелёных абажурах, тома исписанных бумаг…

Я и не представляла, что в Горках настолько хорошо сохранилась роскошь и атмосфера дворянской усадьбы — со всей архитектурой, скульптурой, меблировкой, мейсенским фарфором. И всё благодаря «охранной грамоте» Ленина: «Ничего не трогать, ни единой вещи! Вплоть до портретов на стенах. Всё принадлежит народу!».

До того, как в усадьбу вселился Ильич, это были владения вдовы Саввы Морозова — Зинаиды Григорьевны Рейнбот (по новому мужу). Красный асфальт, вазоны с мордами козлов, разноцветное буйство львиного зева на клумбах, смотровая в водонапорке, ротонда на склоне, ставшая «любимой ротондой Ленина» — это всё не арт-дизайн большевиков, это всё прекрасные причуды бывшей хозяйки.

Вселившись, Ленин приказал всю помпезную мебель хозяев заключить в холщовые чехлы, в итоге их сняли не так давно, и под ними оказалась идеальная сохранность обивки, это ли не чудо. Ленин с Крупской жили в Северном флигеле, в господском доме ему было неуютно. «Слишком большой!»

Картина Д. Налбандяна «В. И. Ленин в Горках». 1960.

Любимая ротонда Ленина. Подозреваю, что Рейнботы тоже её любили. Стоит в очень красивом месте, на крутом обрыве над рекой.

Картина Н. Жукова «Птицы поют». Та самая ротонда.

История с печником происходила в этой же усадьбе. Ленин застукал его, когда тот вырубал парк на дрова. Ленин спросил: «Что за дела?!», печник сказал, что до леса идти далеко, а тут столько добра… Дальше было проведено винопитие чаепитие с разъяснительной работой (по легенде).

Горки Ленинские - место, где смешались эпохи и идеологии, поэтому его очень любят киношники: «Брат 2», «Адмиралъ», «Пелагия и белый бульдог», «Дело гастронома № 1», «Бесы», «Екатерина. Взлёт» и ещё, и ещё.

В связи с ковидными ограничениями сейчас доступны только прогулки по парку, киногородку и кинодеревне, осмотр курганов вятичей и аллеи вождей в мраморе и бронзе. Входной билет 50 р. Советую взять карту усадьбы на кассе — это бесплатно.

Киногородок

Изначально его строили для съемок сериала «Анна-детективъ», потом там же снимали «Тайны госпожи Кирсановой» и «Дикую лигу». Мы не смотрели ничего из перечисленного, но с любопытством прогулялись по старому уездному городу непонятной эпохи, где абсолютный разгул вывесок, есть кусок пенопластового кладбища, карусель для русалок, пасутся настоящие овцы и можно посидеть на ступеньках вокзала города Уральск II.

Киногородок — N55.506213, E37.770371, кинодеревня — N55.500556, E37.762798.

Аллея вождей

8-метровый бронзовый Ильич на площади Ленина в Туле стоит с 5 ноября 1983 года. Никуда рукой не указывает, а всё потому, что напротив Успенская церковь. Его предлагали заменить на Салтыкова-Щедрина, вывезти на задворки, но нет… Стоит. Ждёт расправы. Но это я так, к слову.



Разгул вождей в Горках Ленинских никого не бесит, они там законно и навечно. Просто музейные экспонаты, часть большой истории. Их там много и в самых разных вариациях: Ленин в Разливе, заигрывающий с детьми, медитирующий, укладывающий бороду, смотрящий в светлое будущее, отделившийся от тела, разный. Даже Ленин в гробу. Не исключено, что и мавзолей когда-нибудь туда перенесут. Было бы логично.

Страшно осмыслить всё, что Ленин сделал с Россией. И что «самый человечный на земле», как нам внушали с самого детства, совсем не такой.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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